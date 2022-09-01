Phim Trung có thành tích tốt nhất từ 2019 - 2022: Triệu Lệ Dĩnh vô đối bỏ xa Dương Tử và Tiêu Chiến

Sao quốc tế 01/09/2022 23:20

Triệu Lệ Dĩnh cho thấy bản thân vẫn vô đối trong khoảng phim có thành tích khủng nhất trong vài năm trở lại đây.

Nửa đầu năm 2022 đón nhận sự ảm đảm vô cùng tận của màn ảnh Hoa ngữ khi số lượng phim mới lên sóng "đều như cơm bữa", tuy nhiên theo nhiều khán giải nhận xét việc các dự án ra quá nhiều thời gian gần đây đều không được đầu tư kỹ phần kịch bản nên hiếm có phim nào bạo phát trong năm nay. 

Phim Trung có thành tích tốt nhất từ 2019 - 2022: Triệu Lệ Dĩnh vô đối bỏ xa Dương Tử và Tiêu Chiến - Ảnh 1
Bảng xếp hạng loạt phim có thành tích tốt nhất từ năm 2019 - 2022 - Ảnh: Internet

Vừa qua, một blogger Trung đã thống kê các bộ phim có chỉ số Vlinkage phá 90 và bảng DataWin (chỉ số thịnh vượng/ độ thảo luận) phá 3 trong 4 năm từ 2019 - 2022. 

Phim Trung có thành tích tốt nhất từ 2019 - 2022: Triệu Lệ Dĩnh vô đối bỏ xa Dương Tử và Tiêu Chiến - Ảnh 2
Minh Lan Truyện mở ra một thời đại mới về dòng phim "nữ chủ" - Ảnh: Internet

Dựa trên bảng tổng hợp được công bố, cư dân mạng không ngừng cảm thán về một thời đầy huy hoàng của màn ảnh Trung, 6/12 bộ phim đạt thành tích tốt nhất đều lên sóng năm 2019. 

Đầu tiên, phải kể tới sự ấn tượng của Minh Lan Truyện do Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong diễn chính. Bộ phim gây tiếng vang lớn khi được gặt hái được nhiều thành công vang dội, đồng thời cũng đưa tên tuổi của 2 diễn viên ngày một lên cao hơn. 

Phim Trung có thành tích tốt nhất từ 2019 - 2022: Triệu Lệ Dĩnh vô đối bỏ xa Dương Tử và Tiêu Chiến - Ảnh 3
Trần Tình Lệnh vừa ra mắt đã khiến màn ảnh nhỏ phải trao đảo, dân tình bấn loạn - Ảnh: Internet

Ngoài Minh Lan Truyện, Trần Tình Lệnh cũng là một điều gì đó vô cùng huyền thoại. Cũng nhờ sự bạo phát cực mạnh đó, mà hai nam chính của phim là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã có một bước tiến dài trong sự nghiệp, vươn lên trở thành đỉnh lưu hàng đầu trong giới.  

Đặc biệt, Cá Mực Hầm Mật của Dương Tử và Lý Hiện còn là bộ phim đạt chỉ số Vlinkage cao nhất, gần chạm ngưỡng tuyệt đối - 99.50 điểm. 

Phim Trung có thành tích tốt nhất từ 2019 - 2022: Triệu Lệ Dĩnh vô đối bỏ xa Dương Tử và Tiêu Chiến - Ảnh 4
Dương Tử - Lý Hiện - Ảnh: Internet

Tảo Hắc Phong Bạo và Đấu La Đại Lục bản truyền hình là hai bộ phim tiêu biểu của năm 2021. Tuy nhiên, nếu xem xét một cách kỹ lưỡng hay nhìn vào bảng thống kê tổng hợp, đây lại là những dự án có chỉ số gần như thấp nhất. 

Dù bị chê là bộ phim thất bại, thua xa phiên bản hoạt hình với đủ mọi loại tranh cãi khác nhau nhưng Đấu La Đại Lục của Tiêu Chiến vẫn được xướng tên trong bảng tổng hợp với chỉ số Vlinkage phá 90 và độ thảo luận trên DataWin phá 3. 

Nửa đầu năm 2022, chứng kiến sự đổ bộ của nhiều dự án án cấp S/S như Thả Thí Thiên Hạ, Ngự Giao Ký, Kính Song Thành... nhưng chỉ có Mộng Hoa Lục là bộ phim duy nhất "tiểu bạo", được đánh giá cao về nội dung. 

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Dương Tử Tiêu Chiến sao Châu Á sao Hoa ngữ

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