Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch cùng thi đọ sắc trong trang phục xường xám, người được khen ngợi hết lời, người thì bị chê bai không thương tiếc

Triệu Lệ Dĩnh trong trang phục xường xám - Ảnh: Internet

Ngoài Dương Mịch còn có một mỹ nhân khác trong giới là Triệu Lệ Dĩnh cũng đã từng khoác lên mình xường xám nhưng kết quả của nó lại không được như ý muốn. Thậm chí trớ trêu cho ''nữ hoàng rating'' nhiều người nhận xét rằng nếu so với Dương Mịch trong trang phục xường xám cả 2 ở khoảng cách quá xa nhau, một người trông như tiên nữ, người còn lại trông như một cô thôn nữ. Đánh giá từ những bức ảnh được đăng tải, bộ trang phục xường xám của Triệu Lệ Dĩnh rất thanh lịch, nhưng nó không hoàn toàn phù hợp với khí chất của cô, đặc biệt là bộ màu xanh.

Xét riêng sự so sánh này, phong cách và gu ăn mặc của Dương Mịch có vẻ nhỉnh hơn. Nhưng có vẻ quá phiến diện nếu chỉ so sánh với một bức ảnh, bởi vì khi Triệu Lệ Dĩnh đóng phim "The Eternal Waveg", cô cũng đã từng diện một chiếc váy xường xám thanh lịch, với khí chất trầm lặng từ đôi mắt đầy quyền lực.