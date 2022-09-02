Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch cùng thi đọ sắc trong trang phục xường xám, người được khen ngợi hết lời, người thì bị chê bai không thương tiếc

Sao quốc tế 02/09/2022 17:53

Cùng trưng diện xường xám nhưng Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều khác nhau.

Dương Mịch là một trong những tiểu hoa đán đình đám nhất làng giải trí, cô còn nổi tiếng với ngoại hình ưa nhìn. Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp bị lãng quên bởi thời gian, nữ diễn viên còn có một thân hình hoàn hảo với ba vòng chuẩn chỉ, chính vì vậy mà hầu như không có bất kỳ loại trang phục nào có thể làm khó được cô nàng kể cả cho đó có là xường xám.

Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch cùng thi đọ sắc trong trang phục xường xám, người được khen ngợi hết lời, người thì bị chê bai không thương tiếc - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch cùng thi đọ sắc trong trang phục xường xám, người được khen ngợi hết lời, người thì bị chê bai không thương tiếc - Ảnh 2
Dương Mịch trong trang phục xường sám - Ảnh: Internet

Xường xám vốn là loại trang phục truyền thống của Trung Quốc nhưng không phải ai cũng có thể trưng diện nó một cách hoàn hảo nhất. Dẫu vậy khi nhìn thấy Dương Mịch mặc một bộ xường xám màu hồng nhiều người thậm chí còn không thể tin đây là vóc dáng nổi bật đến mức không thể nói rằng cô đã ngoài 30 tuổi, từng sinh con.

Mỗi bước đi đều rất quyến rũ, màu hồng phấn khiến Dương Mịch càng thêm trí tuệ và dịu dàng, khi ngồi xuống thì trang nghiêm và tao nhã, giống như một đóa hoa đào đang lặng lẽ nở rộ, tràn đầy khí chất thần tiên, rất tuyệt vời.

Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch cùng thi đọ sắc trong trang phục xường xám, người được khen ngợi hết lời, người thì bị chê bai không thương tiếc - Ảnh 3

Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch cùng thi đọ sắc trong trang phục xường xám, người được khen ngợi hết lời, người thì bị chê bai không thương tiếc - Ảnh 4
Triệu Lệ Dĩnh trong trang phục xường xám - Ảnh: Internet

Ngoài Dương Mịch còn có một mỹ nhân khác trong giới là Triệu Lệ Dĩnh cũng đã từng khoác lên mình xường xám nhưng kết quả của nó lại không được như ý muốn. Thậm chí trớ trêu cho ''nữ hoàng rating'' nhiều người nhận xét rằng nếu so với Dương Mịch trong trang phục xường xám cả 2 ở khoảng cách quá xa nhau, một người trông như tiên nữ, người còn lại trông như một cô thôn nữ. Đánh giá từ những bức ảnh được đăng tải, bộ trang phục xường xám của Triệu Lệ Dĩnh rất thanh lịch, nhưng nó không hoàn toàn phù hợp với khí chất của cô, đặc biệt là bộ màu xanh.

Xét riêng sự so sánh này, phong cách và gu ăn mặc của Dương Mịch có vẻ nhỉnh hơn. Nhưng có vẻ quá phiến diện nếu chỉ so sánh với một bức ảnh, bởi vì khi Triệu Lệ Dĩnh đóng phim "The Eternal Waveg", cô cũng đã từng diện một chiếc váy xường xám thanh lịch, với khí chất trầm lặng từ đôi mắt đầy quyền lực.

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Từ khóa:   Dương Mịch Triệu Lệ Dĩnh sao Châu Á sao Hoa ngữ Cbiz

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