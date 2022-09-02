Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch cùng thi đọ sắc trong trang phục xường xám, người được khen ngợi hết lời, người thì bị chê bai không thương tiếc

Dương Mịch là một trong những tiểu hoa đán đình đám nhất làng giải trí, cô còn nổi tiếng với ngoại hình ưa nhìn. Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp bị lãng quên bởi thời gian, nữ diễn viên còn có một thân hình hoàn hảo với ba vòng chuẩn chỉ, chính vì vậy mà hầu như không có bất kỳ loại trang phục nào có thể làm khó được cô nàng kể cả cho đó có là xường xám.



Dương Mịch trong trang phục xường sám - Ảnh: Internet

Xường xám vốn là loại trang phục truyền thống của Trung Quốc nhưng không phải ai cũng có thể trưng diện nó một cách hoàn hảo nhất. Dẫu vậy khi nhìn thấy Dương Mịch mặc một bộ xường xám màu hồng nhiều người thậm chí còn không thể tin đây là vóc dáng nổi bật đến mức không thể nói rằng cô đã ngoài 30 tuổi, từng sinh con.