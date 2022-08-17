Im hơi lặng tiếng đã đủ, Dương Mịch sắp chuẩn bị có màn comeback ấn tượng nhất trong nửa cuối năm 2022

Sao quốc tế 17/08/2022 17:17

Sau thời gian dài nghỉ ngơi, Dương Mịch sắp quay trở lại “đường đua” diễn xuất vào nửa cuối năm 2022.

Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất năm 2004, Dương Mịch luôn được biết đến như một trong những nữ diễn viên chăm chỉ bậc nhất Cbiz. Thậm chí sau khi sinh con chỉ 3 tháng, nàng tiểu hoa đán này đã quay trở lại phim trường để tham gia tác phẩm “Thành phố tình yêu”. Chính vì làm việc quá nhiều nên nữ diễn viên không ít lần bị người hâm mộ cho rằng vì công danh sự nghiệp của bản thân mà bỏ bê việc nuôi con Tiểu Gạo Nếp, ngoài ra cô nàng còn bị ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng. 

Im hơi lặng tiếng đã đủ, Dương Mịch sắp chuẩn bị có màn comeback ấn tượng nhất trong nửa cuối năm 2022 - Ảnh 1
Nữ diễn viên Dương Mịch - Ảnh: Internet 

Chính vì vậy mà kể từ thời điểm cuối năm 2021, Dương Mịch không nhận dự án mới mà chỉ tham gia các hoạt động như chụp ảnh tạp chí hay livestream quảng bá các thương hiệu đã hợp tác trước đó để dành nhiều thời gian hơn chăm sóc bản thân. Chính vì thế, khi xuất hiện trở lại với bộ phim “Hồ yêu tiểu hồng nương” cùng Cung Tuấn, Dương Mịch được không ít người mong đợi.

Dù luôn bị nghi ngờ về khả năng diễn xuất, thế nhưng theo sự xuất hiện của Dương Mịch trong dự án mới đã giúp cô lọt vào danh sách những sao Hoa ngữ sẽ bùng nổ vào khoảng nửa cuối năm 2022. 

Im hơi lặng tiếng đã đủ, Dương Mịch sắp chuẩn bị có màn comeback ấn tượng nhất trong nửa cuối năm 2022 - Ảnh 2
Dương Mịch trong phim “Hồ yêu tiểu hồng nương” - Ảnh: Internet

Sau chấn thương mắt không quá nghiêm trọng, Dương Mịch được cho là đã trở lại hậu trường để hoàn thành nốt những cảnh quay trong phim. Tính đến hiện tại dù được đánh giá khá cao nhưng một số bộ phận netizen lại tỏ ra lo ngại về khả năng thành công của phim vì sau một khoảng thời gian dài nghỉ ngơi và không tập luyện nên khó tránh khỏi việc diễn xuất bị gượng gạo. 

Ngoài Dương Mịch, những cái tên khác cũng xuất hiện trong danh sách này là Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lệ Dĩnh, Angela Baby, Thái Từ Khôn, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, Dương Dương, Vương Tuấn Khải. Đây đều là những ngôi sao Hoa ngữ có lượng fan đông đảo và đang có những dự án phim nổi bật trong thời gian tới.

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Từ khóa:   Dương Mịch Cung Tuấn Hồ yêu Tiểu Hồng Nương phim hoa ngữ sao châu á

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