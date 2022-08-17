Im hơi lặng tiếng đã đủ, Dương Mịch sắp chuẩn bị có màn comeback ấn tượng nhất trong nửa cuối năm 2022

Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất năm 2004, Dương Mịch luôn được biết đến như một trong những nữ diễn viên chăm chỉ bậc nhất Cbiz. Thậm chí sau khi sinh con chỉ 3 tháng, nàng tiểu hoa đán này đã quay trở lại phim trường để tham gia tác phẩm “Thành phố tình yêu”. Chính vì làm việc quá nhiều nên nữ diễn viên không ít lần bị người hâm mộ cho rằng vì công danh sự nghiệp của bản thân mà bỏ bê việc nuôi con Tiểu Gạo Nếp, ngoài ra cô nàng còn bị ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng.

Nữ diễn viên Dương Mịch - Ảnh: Internet

Chính vì vậy mà kể từ thời điểm cuối năm 2021, Dương Mịch không nhận dự án mới mà chỉ tham gia các hoạt động như chụp ảnh tạp chí hay livestream quảng bá các thương hiệu đã hợp tác trước đó để dành nhiều thời gian hơn chăm sóc bản thân. Chính vì thế, khi xuất hiện trở lại với bộ phim “Hồ yêu tiểu hồng nương” cùng Cung Tuấn, Dương Mịch được không ít người mong đợi.