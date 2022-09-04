Cùng lứa 85, Triệu Lệ Dĩnh chuẩn bị hợp tác cùng một trong Tứ Đại Hoa Đán, Dương Mịch mãi dậm chân tại chỗ

Sao quốc tế 04/09/2022 19:17

Có cùng địa vị trong giới giải trí ở thời điểm hiện tại, Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh cạnh tranh với nhau ở mọi mặt. Tuy nhiên, có vẻ như Triệu Lệ Dĩnh đang ngày càng bỏ xa Dương Mịch với việc tham gia vào loạt phim chất lượng cao.

Có cùng địa vị trong giới giải trí ở thời điểm hiện tại, Dương MịchTriệu Lệ Dĩnh cạnh tranh với nhau ở mọi mặt. Tuy nhiên, có vẻ như Triệu Lệ Dĩnh đang ngày càng bỏ xa Dương Mịch với việc tham gia vào loạt phim chất lượng cao.

Theo đó, trong khi Dương Mịch vẫn mải mê nhận phim ngôn tình thì Triệu Lệ Dĩnh đã bắt đầu tham gia hàng loạt dự án chuyển hình. Cách đây không lâu, người đẹp họ Triệu đã bắt đầu thay đổi hình tượng khi vào vai nữ chính trong bộ phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia. Ngoài ra, nàng tiểu hoa còn có một dự án chính kịch khác là Dã Man Sinh Trưởng sắp được lên sóng.

Cùng lứa 85, Triệu Lệ Dĩnh chuẩn bị hợp tác cùng một trong Tứ Đại Hoa Đán, Dương Mịch mãi dậm chân tại chỗ - Ảnh 1
Dương Mịch vẫn mải mê nhận phim ngôn tình thì Triệu Lệ Dĩnh đã bắt đầu tham gia hàng loạt dự án chuyển hình - Ảnh: Internet

Không chỉ có ngoại hình đẹp, Triệu Lệ Dĩnh còn được đánh giá cao trong khoản diễn xuất. Mới đây, có thông tin cho biết cô sắp hợp tác cùng một trong Tứ đại hoa đán Trung Quốc là Chương Tử Di trong một bộ phim song nữ chủ. Được biết, dự án này được làm lại từ bộ phim Tập Tành Làm Mẹ của Hàn Quốc.

Cùng lứa 85, Triệu Lệ Dĩnh chuẩn bị hợp tác cùng một trong Tứ Đại Hoa Đán, Dương Mịch mãi dậm chân tại chỗ - Ảnh 2
Triệu Lệ Dĩnh sắp hợp tác cùng một trong Tứ đại hoa đán Trung Quốc là Chương Tử Di trong một bộ phim song nữ chủ - Ảnh: Internet

Thông tin này vừa được đưa ra đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng. Có thể thấy, sau hiệu ứng tốt từ Hạnh Phúc Đến Vạn Gia địa vị của Triệu Lệ Dĩnh trong giới giải trí đã tăng lên rất nhiều. Việc được đóng chung cùng Chương Tử Di sẽ là cơ hội rất lớn giúp Triệu Lệ Dĩnh bỏ xa các bạn đồng nghiệp cùng lứa.

Cùng lứa 85, Triệu Lệ Dĩnh chuẩn bị hợp tác cùng một trong Tứ Đại Hoa Đán, Dương Mịch mãi dậm chân tại chỗ - Ảnh 3
Triệu Lệ Dĩnh đang ngày càng phát triển, Dương Mịch lại mãi dậm chân tại chỗ thậm chí là có dấu hiệu thụt lùi - Ảnh: Internet

Trong khi Triệu Lệ Dĩnh đang ngày càng phát triển, Dương Mịch lại mãi dậm chân tại chỗ thậm chí là có dấu hiệu thụt lùi. Dù lưu lượng vẫn rất cao, song thực tích phim ảnh của nàng tiểu hoa lại không có. Trong 2 năm trở lại đây, Dương Mịch không có bộ phim nào gây tiếng vang, diễn xuất và nhan sắc ngày càng gây tranh cãi. Có không ít cư dân mạng lo lắng cho định hướng phát triển tương lai của Dương Mịch. Nếu không thay đổi cô nàng sẽ ngày càng bị Triệu Lệ Dĩnh bỏ xa.

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Từ khóa:   Dương Mịch Triệu Lệ Dĩnh Chương Tử Di sao hoa ngữ cbiz

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