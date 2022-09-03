Rộ tin Triệu Lệ Dĩnh sẽ lập công ty riêng sau khi hết hợp đồng nghệ sĩ với công ty của Lý Băng Băng?

Không ít những tin đồn xuất hiện trên mạng về việc Triệu Lệ Dĩnh sẽ "dứt áo ra đi" sau khi hết hạn hợp đồng nghệ sĩ với Hòa Tụng. Thậm chí, còn có tin đồn nói rằng Lý Băng Băng muốn dùng cổ phần của công ty để giữ mỹ nhân Sở Kiều Truyện ở lại.

Những ngày gần đây, không ít những tin đồn xuất hiện trên mạng về việc Triệu Lệ Dĩnh sẽ "dứt áo ra đi" sau khi hết hạn hợp đồng nghệ sĩ với Hòa Tụng. Thậm chí, còn có tin đồn nói rằng Lý Băng Băng muốn dùng cổ phần của công ty để giữ mỹ nhân Sở Kiều Truyện ở lại. Tin đồn Triệu Lệ Dĩnh sẽ "dứt áo ra đi" sau khi hết hạn hợp đồng nghệ sĩ với Hòa Tụng - Ảnh: Internet Trước sự việc này, đa phần netizen đều lên tiếng đồng ý và ủng hộ mọi quyết định của Triệu Lệ Dĩnh. Bởi như đã nói ở trên, Dĩnh Bảo vốn đã có một chỗ đứng quá vững chắc trong làng giải trí, thêm nữa, mới đây còn được bổ nhiệm lên chức Phó Chủ tịch Hiệp hội Điện ảnh tỉnh Hà Bắc, nên việc nàng tiểu hoa tách ra hoạt động riêng là việc sớm muộn và cũng hoàn toàn dễ hiểu.

Thời điểm Triệu Lệ Dĩnh gia nhập Hòa Tụng từng khiến nhiều người phải ngạc nhiên không thôi, bên ngoài đồn đoán rằng lý do Dĩnh Bảo ký hợp đồng nghệ sĩ là vì có mối quan hệ thân thiết với hai chị em Lý Băng Băng. Triệu Lệ Dĩnh và Lý Băng Băng - Ảnh: Internet Được biết, Đoàn thể truyền thông Hòa Tụng là công do do hai chị em nhà họ Lý gồm Lý Băng Băng và Lý Tuyết cùng với ba người khác là Đường Tuyết Vi, Trương Thiên Long, Úy Trì Phụ Hàng sáng lập vào tháng 4 năm 2009, công ty lấy việc quản lý nghệ nhân làm chủ, sau đó công ty đã đăng ký thêm Truyền thông văn hóa Thế Kỷ Hòa Tụng, công ty hữu hạn truyền thông quảng cáo Hòa Tụng, công ty hữu hạn đầu tư Hòa Tụng, truyền thông Văn Hóa Xuân Thiên Hòa Thụng, thành lập công ty lớn với chế tác đầu tư điện ảnh, tuyên truyền, kinh doanh trong ngành giải trí và quản lý nghệ nhân.

Đoàn thể truyền thông Hòa Tụng là công do do hai chị em nhà họ Lý gồm Lý Băng Băng và Lý Tuyết cùng những người khác sáng lập - Ảnh: Internet Năm 2019, Triệu Lệ Dĩnh trở thành thành viên mới của công ty và sau Triệu Lệ Dĩnh thì Trần Học Đông, Trương Tuệ Văn, Giả Thanh…. cũng lần lượt gia nhập vào truyền thông Hòa Tụng. Tài nguyên Hòa Tụng dành được cho Triệu Lệ Dĩnh hầu hết đều là những bộ phim chất lượng trong đó có Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Dã Man Sinh Trưởng. Đặc biệt là Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, đây có thể được xem là kiệt tác giúp Triệu Lệ Dĩnh chuyển hình thành công. Với vai diễn Hà Hạnh Phúc, nàng tiểu hoa đã lột tả được trọn vẹn cảm xúc nhân vật, mang tới cho người xem những thước phim vô cùng chân thật, tự nhiên. Triệu Lệ Dĩnh trong Hạnh Phúc Đến Từ Vạn Gia - Ảnh: Internet Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đang tập trung toàn lực cho bộ cổ trang Dữ Phượng Hành, hợp tác lần 2 với Lâm Canh Tân sau siêu phẩm Sở Kiều Truyện. Dù vẫn trong thời gian ghi hình, nhưng phim luôn đứng top các dự án được mong chờ lên sóng nhất năm nay.

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