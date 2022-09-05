Vướng nghi vấn hẹn hò cùng Lâm Canh Tân, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị soi bằng chứng yêu đương với 'đàn em' Vương Nhất Bác?

Sao quốc tế 05/09/2022 19:09

Gần đây, cư dân mạng đã đào lại bằng chứng hẹn hò của cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác.

Triệu Lệ Dĩnh Vương Nhất Bác từng hợp tác chung trong "Hữu Phỉ". Trong phim cả hai hợp tác rất ăn ý, thậm chí cư dân mạng còn soi được nhiều "bằng chứng" về mối quan hệ của 2 diễn viên này.

Cụ thể, Triệu Lệ Dĩnh thường rất thích đeo mặt dây chuyền hình xương nhỏ, điều này vốn dĩ không có gì cho tới khi cư dân mạng tinh ý phát hiện Vương Nhất Bác cũng có mặt dây chuyền hình xương nhỏ tương tự, và nam diễn viên vẫn thường xuyên đeo nó. Cư dân mạng cho rằng điều này khó có thể nói là trùng hợp. Ngoài ra, cả hai từng tương tác rất thân thiết trong một chương trình tạp kỹ.

Vướng nghi vấn hẹn hò cùng Lâm Canh Tân, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị soi bằng chứng yêu đương với 'đàn em' Vương Nhất Bác? - Ảnh 1Vướng nghi vấn hẹn hò cùng Lâm Canh Tân, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị soi bằng chứng yêu đương với 'đàn em' Vương Nhất Bác? - Ảnh 2

Fan của Triệu Lệ Dĩnh đều biết rằng nữ diễn viên ưa sạch sẽ và cẩn thận, nhưng trong chương trình, cặp nam nữ chính của "Hữu Phỉ" dường như không có ranh giới mà ăn chung một bát súp cay rất thân mật và thoải mái. Chính vì vậy, không ít người nghi ngờ của nhiều cư dân mạng, từ đó suy ra rằng mối quan hệ của cả hai dường như không hề đơn giản.

Vướng nghi vấn hẹn hò cùng Lâm Canh Tân, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị soi bằng chứng yêu đương với 'đàn em' Vương Nhất Bác? - Ảnh 3

Là người của công chúng, cả hai thường xuyên phải di chuyển. Tuy nhiên, cư dân mạng tinh ý phát hiện được rằng lịch trình của cả hai có nhiều điểm trùng nhau. Hai người không có bất kỳ hợp tác nào, nhưng lại đi cùng một địa điểm, cùng một thời gian, hơn nữa không phải là một lần.

Vướng nghi vấn hẹn hò cùng Lâm Canh Tân, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị soi bằng chứng yêu đương với 'đàn em' Vương Nhất Bác? - Ảnh 4

Triệu Lệ Dĩnh hơn Vương Nhất Bác 10 tuổi nhưng cả hai vẫn kết hợp vô cùng ăn ý trong "Hữu Phỉ". Điều đáng nói là Vương Nhất Bác từng tuyên bố rõ ràng trong một cuộc phỏng vấn rằng anh thích những cô gái lớn tuổi hơn mình.

 

Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đang bận rộn trên phim trường Dữ Phượng Hành. Đây là dự án thứ 2 nữ diễn viên hợp tác cùng Lân Canh Tân sau Sở Kiều Truyện. Cặp đôi được khen ngợi khi cặp đôi đã tạo nên một câu chuyện tình yêu kinh điển trên màn ảnh.

Dữ Phượng Hành: Chỉ cần một bức ảnh của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân, netizen đã dễ dàng đoán ra ai là 'nóc nhà' như này đây

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Hình ảnh mới nhất của Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh trong hậu trường phim Dữ Phượng Hành đang khiến cho netizen cảm thấy phấn khích.

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