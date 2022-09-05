Tái xuất phim cổ trang sau 5 năm, liệu Lưu Thi Thi có 'đánh bại' được Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh?

Sao quốc tế 05/09/2022 11:48

Trong vài năm trở lại đây, sự nghiệp phim ảnh của Lưu Thi Thi có phần "xuống dốc" khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Kể từ sau thành công của Bộ Bộ Kinh Tâm, Lưu Thi Thi vẫn luôn nằm trong danh sách những tiểu hoa đán nổi tiếng nhất lứa 85. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, sự nghiệp phim ảnh của nữ diễn viên có phần "xuống dốc" khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Mới đây, thông tin Lưu Thi Thi tái xuất với dự án phim cổ trang võ hiệp Nhất Niệm Quan Sơn đã khiến dân tình vô cùng ngóng đợi. Với lợi thế nhan sắc xinh đẹp, khí chất thanh nhã, dịu dàng giúp nàng tiểu hoa đán dễ dàng cân mọi kiểu tạo hình. 

Tái xuất phim cổ trang sau 5 năm, liệu Lưu Thi Thi có 'đánh bại' được Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh? - Ảnh 1
Tái xuất phim cổ trang sau 5 năm, liệu Lưu Thi Thi có 'đánh bại' được Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh? - Ảnh 2
Tái xuất phim cổ trang sau 5 năm, liệu Lưu Thi Thi có 'đánh bại' được Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh? - Ảnh 3

Theo như hình ảnh được đăng tải, Lưu Thi Thi đang thực hiện một cảnh võ thuật trong phim. Cô xuất hiện với tạo hình trang phục đỏ rực rỡ, ánh mắt sắc lẹm. Ngoại hình vừa lạnh lùng lại vừa soái của bà xã Ngô Kỳ Long ngay lập tức thu hút rất đông cư dân mạng. 

Bên cạnh đó, tạo hình của Lưu Thi Thi ngay lập tức được đem đi so sánh với 2 dự án cổ trang mới của Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh. Theo đó, mỗi nàng hoa 85 đều khiến khán giả bị thu hút với nét nhan sắc khác biệt. Người mong manh như Thẩm Ly của Dữ Phượng Hành, người quyến rũ như Đồ Sơn Hồng Hồng của Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, hay lạnh lùng sắc sảo như Nhậm Như Ý ở Nhất Niệm Quan Sơn.

Tái xuất phim cổ trang sau 5 năm, liệu Lưu Thi Thi có 'đánh bại' được Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh? - Ảnh 4
Tái xuất phim cổ trang sau 5 năm, liệu Lưu Thi Thi có 'đánh bại' được Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh? - Ảnh 5

 

Trong bộ phim Nhất Niệm Quan Sơn, Lưu Thi Thi sẽ hợp tác cùng nam thần mới nổi Lưu Vũ Ninh. Đây là một trong những dự án cấp S+ dự kiến có 40 tập do Ninh Manh Ảnh Thị sản xuất. Ngoài nam nữ chính là Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh, bộ phim sẽ có sự tham gia của Phương Dật Luân, Hà Lam Đậu, Trần Hạo Ninh, Thường Hoa Sâm, Vương Diễm, Trương Luật, Lý Hoan, Trương Phàm, Diệp Thanh, Diệp Tiểu Vĩ, Nguyên Nhược Hàng, Ngô Hoằng, Tô Mộng Vân, Trương Kiều Nhĩ.

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Từ khóa:   Lưu Thi Thi Dương Mịch sao Hoa ngữ sao Châu Á Ngô Kỳ Long

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