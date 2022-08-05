Lưu Thi Thi bị dân tình mỉa mai khi 'cặp kè' cùng nam diễn viên kém 3 tuổi

Thời gian qua, mức độ phủ sóng truyền thông của Lưu Thi Thi được đánh giá giảm sút.

Mới đây, nhà sản xuất bộ phim Nhất Niệm Quan Sơn đã công bố dàn diễn viên chính, bao gồm những gương mặt nổi tiếng như: Lưu Thi Thi, Lưu Vũ Ninh, Phương Dật Luân, Hà Lam Đậu,... Phim do Ninh Mông sản xuất, kịch bản cổ trang nguyên gốc.

Đây là bộ phim đánh dấu sự trở lại với dòng phim cổ trang sau 5 năm vắng bóng của Lưu Thi Thi nên nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Tuy nhiên, điều gây tranh cãi lại là nam chính Lưu Vũ Ninh. Nhiều người cho rằng Lưu Vũ Ninh vẫn chưa đủ khả năng để đóng được vai nam chính bên cạnh tên tuổi lớn như Lưu Thi Thi. Cộng đồng mạng thậm chí còn cho rằng Lưu Vũ Ninh có hậu thuẫn thì mới nhận được vai diễn trong một dự án lớn như thế này.

Bên cạnh đó, nhiều khán giả cũng không quên bênh vực tiểu hoa, cho rằng lứa diễn viên nữ 85 hiện nay rất khó để lựa chọn nam chính nên ưu tiên hàng đầu vẫn là thế hệ nam diễn viên trẻ tuổi lưu lượng hoặc đang lên.

Sau hai dự án thất bại, Lưu Thi Thi không nhận phim mới. Cô cũng hạn chế tham gia sự kiện thương mại. Khán giả lo ngại việc người đẹp ít xuất hiện trên màn ảnh khiến tên tuổi cô mất dần sức hút, nhất là khi diễn xuất của Lưu Thi Thi bị đánh giá không tiến bộ trong 10 năm qua.

Cuối năm 2021, Lưu Thi Thi đàm phán để vào vai nữ chính trong phim truyền hình Hồ yêu Tiểu Hồng Nương. Tuy nhiên, dự án không thể tiến hành quay vì không có nam chính. Đoàn phim thất bại trong việc tìm người sánh đôi cùng Lưu Thi Thi.

Vì vậy, Nhất niệm quan sơ được xem là tác phẩm chấm dứt thời kỳ ảm đạm sự nghiệp cho Lưu Thi Thi. Dự án đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên với thể loại cổ trang sau 5 năm, kể từ Túy Linh Lung (2017). Nhất niệm quan sơ được kỳ vọng thành công giúp Lưu Thi Thi lấy lại tên tuổi như thời Tiên kiếm kỳ hiệp 2, Bộ bộ kinh tâm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/luu-thi-thi-bi-dan-tinh-mia-mai-khi-cap-ke-cung-nam-dien-vien-kem-3-tuoi-488983.html