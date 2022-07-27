Nữ diễn viên sinh năm 1987 được tạo hình với phong cách bí ẩn, mạnh mẽ nhưng không kém phần quyến rũ. Cũng nhờ hình ảnh mới lại này của mình mà Lưu Thi Thi đã nhận về nhiều lời khen ngợi vì thể hiện một mặt hoàn toàn khác với bản thân hàng ngày.

Lưu Thi Thi sẽ trở thành gương mặt trang bìa cho tạp chí Marie Claire số tháng 8. Theo Sina, đây là một trong 5 tạp chí thời trang dành cho nữ hàng đầu tại Trung Quốc.

Trong gần 3 năm qua, Lưu Thi Thi đã không tham gia thêm bất kỳ bộ phim nào mới mà chỉ tập trung vào việc tham gia vào các sự kiện thương mại và chụp ảnh tạp chí. Cũng vì vậy mà danh tiếng của cô bị suy giảm nghiêm trọng, trong dàn tiểu Hoa 85 đình đám bao gồm Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Thi Thi, Đường Yên, Angelababy, Lưu Diệc Phi thì vị trí của bà xã Ngô Kỳ Long ngày càng thấp.

Vào ngày 20/7 vừa qua, Lưu Thi Thi đã xác nhận tham gia vào dự án cổ trang Nhất Niệm Quan Sơ kết hợp với đàn em kém tuổi Lưu Vũ Ninh. Tuy vậy, tác phẩm này lại bị đánh giá thấp khi có đội ngũ sản xuất từng vướng vào nhiều ồn ào trong quá khứ.

Cụ thể, đạo diễn của Nhất Niệm Quan Sơ - Châu Viễn Chu từng đảm nhận dự án cổ trang Tru Tiên: Thanh Vân Chí, bộ phim này từng bị chê vì cải biên quá mức và chỉ đạt 6,6/10 trên Douban. Trong khi đó, biên kịch của phim là Trương Nguy từng nổi tiếng với Mộng Hoa Lục lại gây ra tranh cãi với tình tiết đề cao quá mức sự trong trắng của người phụ nữ.

Vào ngày 20/7 vừa qua, Lưu Thi Thi đã xác nhận tham gia vào dự án cổ trang Nhất Niệm Quan Sơ kết hợp với đàn em kém tuổi Lưu Vũ Ninh

Không những vậy, nam chính Lưu Vũ Ninh lại có diễn xuất khá hạn chế, trong quá khứ anh cũng chưa từng đảm nhận bất kỳ vai chính nào. Khi Lưu Vũ Ninh đóng vai phụ trong Trường Ca Hành, nhờ ngoại hình cao ráo của mình mà nam diễn viên được khen đẹp đôi bên Triệu Lộ Tư. Tuy nhiên, trong dự án Luận Anh Hùng Ai Xứng Anh Hùng, anh lại bị chê là yếu kém và chìm nghỉm giữa các ngôi sao đình đám khác.

Sự trở lại lần này của Lưu Thi Thi bị đánh giá thấp

Nam chính không mấy nổi tiếng khiến người hâm mộ của Lưu Thi Thi lo lắng cho danh tiếng của cô và tương lai của dự án Nhất Niệm Quan Sơ. Theo giới chuyên môn, việc danh tiếng của Lưu Thi Thi ngày càng tụt dốc khiến cho cô khó tìm được bạn diễn vừa ý.

Ảnh: Marie Claire