Lưu Thi Thi 'nên duyên' với Lưu Vũ Ninh dự án cổ trang Nhất Niệm Quan Sơ

Sao quốc tế 21/07/2022 15:01

Sau hai thất bại của Tôi Thân Yêu và Lưu Kim Tuế Nguyệt, mới đây Lưu Thi Thi đã xác nhận tái xuất với một dự án cổ trang hoàn toàn mới cùng nam thần kém 3 tuổi Lưu Vũ Ninh.

Trang 163 đưa tin, nữ diễn viên Lưu Thi Thi sẽ tái xuất màn ảnh với dự án cổ trang Nhất Niệm Quan Sơ. Đây đồng thời là bộ phim đánh dấu sự trở lại của nữ minh tinh họ Lưu sau 2 năm vắng bóng.

Lưu Thi Thi 'nên duyên' với Lưu Vũ Ninh dự án cổ trang Nhất Niệm Quan Sơ - Ảnh 1
Lưu Thi Thi sẽ kết hợp với nam diễn viên Lưu Vũ Ninh trong Nhất Niệm Quan Sơ - Ảnh: Internet

Trong Nhất Niệm Quan Sơ, Lưu Thi Thi sẽ kết hợp với nam diễn viên - ca sĩ Lưu Vũ Ninh. Bên cạnh đó, tác phẩm này là dự án có kịch bản gốc, không phải là phim chuyển thể và sẽ được chính thức bấm máy vào tháng 8.

Kể từ sau trở lại màn ảnh vào năm 2019 với bộ phim Tôi Thân Yêu, sự nghiệp của Lưu Thi Thi không có nhiều nổi bật, bản thân tác phẩm này cũng bị đánh giá thấp, diễn xuất của cô bị chê diễn đơ. Vào năm 2020, Lưu Thi Thi lại tiếp tục góp mặt trong tác phẩm bộ phim Lưu Kim Tuế Nguyệt và bị so sánh với "Mưu nữ lang" Nghê Ni.

Lưu Thi Thi 'nên duyên' với Lưu Vũ Ninh dự án cổ trang Nhất Niệm Quan Sơ - Ảnh 2
Nhất Niệm Quan Sơ được kỳ vọng sẽ là tác phẩm chấm dứt đi thời kỳ ảm đạm trong sự nghiệp của Lưu Thi Thi - Ảnh: Internet

Sau 2 thất bại ê chề, Lưu Thi Thi không nhận thêm kịch bản mới và hạn chế xuất hiện tại các sự kiện thương mại. Trong suốt 10 năm qua, nữ diễn viên được nhận xét là không có tiến bộ trong diễn xuất, việc cô ít lộ diện trước công chúng càng khiến khán giả lo ngại rằng người đẹp sẽ mất dần sức hút.

Nhất Niệm Quan Sơ được kỳ vọng sẽ là tác phẩm chấm dứt đi thời kỳ ảm đạm trong sự nghiệp của Lưu Thi Thi và đồng thời cũng là bộ phim đánh dấu sự trở lại của cô với dòng phim cổ trang sau 5 năm, kể từ Túy Linh Lung (2017).

Mộng Hoa Lục còn chưa kết thúc, Trần Hiểu đã vội 'bỏ rơi' Lưu Diệc Phi để tiến đến với Lưu Thi Thi trong dự án phim mới

Mộng Hoa Lục còn chưa kết thúc, Trần Hiểu đã vội 'bỏ rơi' Lưu Diệc Phi để tiến đến với Lưu Thi Thi trong dự án phim mới

Mới đây, dân mạng xứ Trung liên tục rục rịch với tin đồn Trần Hiểu sắp sửa tham gia dự án mới cùng Lưu Thi Thi.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Thi Thi Lưu Vũ Ninh Nhất Niệm Quan Sơ sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Mộng Hoa Lục còn chưa kết thúc, Trần Hiểu đã vội 'bỏ rơi' Lưu Diệc Phi để tiến đến với Lưu Thi Thi trong dự án phim mới

Mộng Hoa Lục còn chưa kết thúc, Trần Hiểu đã vội 'bỏ rơi' Lưu Diệc Phi để tiến đến với Lưu Thi Thi trong dự án phim mới

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/6/2022: Quan hệ của Lưu Thi Thi và Nghê Ni khá tốt, Địch Lệ Nhiệt Ba không yêu đương với người cùng ngành giải trí?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/6/2022: Quan hệ của Lưu Thi Thi và Nghê Ni khá tốt, Địch Lệ Nhiệt Ba không yêu đương với người cùng ngành giải trí?

Nhà sản xuất Bộ Bộ Kinh Tâm tiết lộ, Lưu Thi Thi không phải là cái tên được nhắm đến đầu tiên cho vai diễn Nhược Hy

Nhà sản xuất Bộ Bộ Kinh Tâm tiết lộ, Lưu Thi Thi không phải là cái tên được nhắm đến đầu tiên cho vai diễn Nhược Hy

Hé lộ nguyên nhân Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long 'suýt chút nữa' không thể trở thành vợ chồng

Hé lộ nguyên nhân Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long 'suýt chút nữa' không thể trở thành vợ chồng

Rộ tin Dương Mịch và Lưu Thi Thi cùng tham gia Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, liệu tình bạn của họ có bền lâu?

Rộ tin Dương Mịch và Lưu Thi Thi cùng tham gia Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, liệu tình bạn của họ có bền lâu?

Ngô Kỳ Long đập tan tin đồn ly với Lưu Thi Thi bằng một hành động nhỏ nhưng vô cùng tinh tế

Ngô Kỳ Long đập tan tin đồn ly với Lưu Thi Thi bằng một hành động nhỏ nhưng vô cùng tinh tế

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI