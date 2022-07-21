Lưu Thi Thi 'nên duyên' với Lưu Vũ Ninh dự án cổ trang Nhất Niệm Quan Sơ

Sau hai thất bại của Tôi Thân Yêu và Lưu Kim Tuế Nguyệt, mới đây Lưu Thi Thi đã xác nhận tái xuất với một dự án cổ trang hoàn toàn mới cùng nam thần kém 3 tuổi Lưu Vũ Ninh.

Trang 163 đưa tin, nữ diễn viên Lưu Thi Thi sẽ tái xuất màn ảnh với dự án cổ trang Nhất Niệm Quan Sơ. Đây đồng thời là bộ phim đánh dấu sự trở lại của nữ minh tinh họ Lưu sau 2 năm vắng bóng.

Lưu Thi Thi sẽ kết hợp với nam diễn viên Lưu Vũ Ninh trong Nhất Niệm Quan Sơ - Ảnh: Internet

Trong Nhất Niệm Quan Sơ, Lưu Thi Thi sẽ kết hợp với nam diễn viên - ca sĩ Lưu Vũ Ninh. Bên cạnh đó, tác phẩm này là dự án có kịch bản gốc, không phải là phim chuyển thể và sẽ được chính thức bấm máy vào tháng 8.

Kể từ sau trở lại màn ảnh vào năm 2019 với bộ phim Tôi Thân Yêu, sự nghiệp của Lưu Thi Thi không có nhiều nổi bật, bản thân tác phẩm này cũng bị đánh giá thấp, diễn xuất của cô bị chê diễn đơ. Vào năm 2020, Lưu Thi Thi lại tiếp tục góp mặt trong tác phẩm bộ phim Lưu Kim Tuế Nguyệt và bị so sánh với "Mưu nữ lang" Nghê Ni.

Nhất Niệm Quan Sơ được kỳ vọng sẽ là tác phẩm chấm dứt đi thời kỳ ảm đạm trong sự nghiệp của Lưu Thi Thi - Ảnh: Internet

Sau 2 thất bại ê chề, Lưu Thi Thi không nhận thêm kịch bản mới và hạn chế xuất hiện tại các sự kiện thương mại. Trong suốt 10 năm qua, nữ diễn viên được nhận xét là không có tiến bộ trong diễn xuất, việc cô ít lộ diện trước công chúng càng khiến khán giả lo ngại rằng người đẹp sẽ mất dần sức hút.

Nhất Niệm Quan Sơ được kỳ vọng sẽ là tác phẩm chấm dứt đi thời kỳ ảm đạm trong sự nghiệp của Lưu Thi Thi và đồng thời cũng là bộ phim đánh dấu sự trở lại của cô với dòng phim cổ trang sau 5 năm, kể từ Túy Linh Lung (2017).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/luu-thi-thi-nen-duyen-voi-luu-vu-ninh-du-an-co-trang-nhat-niem-quan-so-484912.html