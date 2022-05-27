Hé lộ nguyên nhân Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long 'suýt chút nữa' không thể trở thành vợ chồng

Lưu Thi Thi từng có khả năng sẽ không thể "phim giả tình thật" với Ngô Kỳ Long khi hợp tác chung trong dự án "Bộ bộ kinh tâm".

Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi là cặp đôi "tiên đồng ngọc nữ" của làng giải trí Hoa ngữ. Thời gian đầu công khai, cặp đôi nhận về khá nhiều phản hồi tiêu cực vì tài tử họ Ngô từng có một đời vợ, cũng như hơn Lưu Thi Thi đến tận 17 tuổi.

Sau tất cả, hai ngôi sao đã chứng minh được cho nhiều người thấy rằng, dù trải qua bao giông bão thì tình yêu của họ vẫn vững vàng và bền chặt. Cả hai chính thức "về chung một nhà" vào năm 2016 với một hôn lễ cổ tích cùng những lời ngôn tình khiến cư dân mạng ngưỡng mộ.

Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi trong Bộ Bộ Kinh Tâm - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, Lưu Thi Thi từng có khả năng sẽ không thể "phim giả tình thật" với Ngô Kỳ Long. Cụ thể, trước khi góp mặt trong Bộ Bộ Kinh Tâm, Lưu Thi Thi chưa từng đảm nhận vai nữ chính lần nào. Chính vì thế, phía ekip vô cùng đắn đo khi gửi gắm vai Nhược Hy cho nữ diễn viên. Thậm chí, họ còn định giao cho “nữ thần văn nghệ” Giang Nhất Yến. Bởi lẽ lúc bấy giờ, danh tiếng của mỹ nhân họ Giang vẫn vượt xa Lưu Thi Thi. Thế nhưng, Giang Nhất Yến đã thẳng thừng từ chối vì muốn chuyên tâm học tập.

Sau đó, Lưu Thi Thi đã có cơ hội thể hiện bản thân khi tỏa sáng vượt bậc với Bộ Bộ Kinh Tâm. Chưa dừng lại ở đó, cô còn có cơ hội gặp gỡ và nên nghĩa vợ chồng với bạn diễn Ngô Kỳ Long cho đến thời điểm hiện tại.

Cả hai chính thức "về chung một nhà" vào năm 2016 với một hôn lễ cổ tích - Ảnh: Internet

Sau khi kết hôn, có con Lưu Thi Thi trở thành bà mẹ bỉm sữa chính hiệu khi hạn chế công việc để ở nhà chăm con. Nữ diễn viên được coi là hình mẫu mẹ hiền vợ đảm khi chuyên tâm chăm sóc gia đình. Thỉnh thoảng, truyền thông xứ Trung vẫn chụp được ảnh Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi đưa con trai nhỏ đi chơi. Phải đến đầu năm 2022, nàng mỹ nhân này mới quay trở lại hoạt động nhiều hơn bằng cách tham gia các sự kiện và chụp ảnh tạp chí.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-nguyen-nhan-luu-thi-thi-va-ngo-ky-long-suyt-chut-nua-khong-the-tro-thanh-vo-chong-471566.html