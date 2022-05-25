Rộ tin Dương Mịch và Lưu Thi Thi cùng tham gia Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, liệu tình bạn của họ có bền lâu?

CĐM đang xôn xao trước thông tin cặp bạn thân Dương Mịch và Lưu Thi Thi sẽ cùng nhau tham gia bộ phim cổ trang Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Một bộ phận khán giả lo sợ lịch sử “đóng trùng phim rồi mất bạn luôn” của Dương Mịch thì tình bạn của cô ấy với Lưu Thi Thi sẽ bị bộ phim phá hủy.

Thời gian gần đây, CĐM đang xôn xao trước thông tin cặp bạn thân Dương Mịch và Lưu Thi Thi sẽ cùng nhau tham gia bộ phim cổ trang Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Tuy nhiên, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương sẽ chia thành 3 phần phim, trong đó thì Dương Mịch sẽ đảm nhận phần Nguyệt Hồng, còn Lưu Thi Thi thì đóng phần Trúc Nghiệp. Nói chính xác hơn thì Dương Mịch và Lưu Thi Thi sẽ không có màn đối diễn như khán giả vẫn tưởng trước đó đâu. Có tin Dương Mịch và Lưu Thi Thi sẽ cùng tham gia bộ phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Ảnh: Internet Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương là một trong những bộ truyện hot nhất Trung Quốc và đã được chuyển thể thành hoạt hình. Truyện kể về cuộc hành trình giữa một tiểu hồ ly và một chàng tiểu đạo sĩ. Trong suốt chuyến hành trình ấy, họ đã trải qua biết bao sóng gió, vượt qua núi đao biển lửa để se duyên cho người khác, thế nhưng nào ngờ, chính họ lại được ông tơ bà nguyệt định sẵn duyên tơ hồng.

Việc 2 nàng mỹ nhân 85 đình đám cùng tham gia Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương khiến dự án phim này trở nên nổi tiếng hơn hẳn. Có rất nhiều khán giả lót dép ngồi hóng ngày Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương lên sóng, chỉ có điều một bộ phận khán giả khác cũng hơi e ngại khi nghe tin Dương Mịch và Lưu Thi Thi cùng đóng bộ phim này. Với lịch sử “đóng trùng phim rồi mất bạn luôn” của Dương Mịch thì nhiều người lo tình bạn của cô ấy với Lưu Thi Thi sẽ bị Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phá hủy. Được biết, phần Nguyệt Hồng của Dương Mịch có khả năng cao sẽ được quay trước phần Trúc Nghiệp của Lưu Thi Thi. Thêm vào đó, việc cùng đóng Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương chắc chắn sẽ khiến Dương Mịch và Lưu Thi Thi bị đem ra so sánh với nhau.

Dương Mịch có khả năng cao sẽ được quay trước phần Trúc Nghiệp của Lưu Thi Thi - Ảnh: Internet Bản thân Lưu Thi Thi vốn từng đặt rất nhiều kỳ vọng vào Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương và mong bộ phim này sẽ giúp cô ấy trở mình. Nhưng sự xuất hiện của Dương Mịch đã khiến nàng mỹ nhân Bộ Bộ Kinh Tâm trở nên đắn đo và không biết có nên tiếp tục đóng hay không. Lưu Thi Thi đắn đo có nên tham gia phim hay không nếu Dương Mịch cũng tham gia - Ảnh: Internet Nhiều netizen cho rằng tình bạn của Dương Mịch và Lưu Thi Thi không dễ gì mới có được như ngày hôm nay. Dương Mịch và Lưu Thi Thi trở nên thân thiết sau khi hợp tác trong bộ phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3, khoảng thời điểm đó họ lúc nào cũng như hình với bóng ấy, còn được mọi người ship nhiệt tình nữa cơ. Tuy nhiên, những cạnh tranh trong công việc cùng mối “thâm thù đại hận” giữa 2 bộ phim Cung Tỏa Tâm Ngọc của Dương Mịch và Bộ Bộ Kinh Tâm của Lưu Thi Thi đã khiến tình bạn của họ tan vỡ. Từ lúc ấy, cặp khuê mật đình đám này cũng chính thức “cạch mặt” nhau luôn, họ không hề tương tác trong suốt một khoảng thời gian dài. Trong đám cưới của Dương Mịch năm 2014, cô cũng chỉ mời Đường Yên tham gia còn Lưu Thi Thi thì vắng mặt. Sau đó 2 năm, Lưu Thi Thi lên xe hoa với Ngô Kỳ Long và khi được hỏi vì sao không mời Dương Mịch thì nữ diễn viên giận dữ đáp trả: “Cô ấy có mời tôi tham dự đám cưới đâu, việc gì tôi phải mời cơ chứ”. Đám cưới Dương Mịch không mời Lưu Thi Thi - Ảnh: Internet Nhưng đến năm ngoái, mối quan hệ giữa Dương Mịch và Lưu Thi Thi đã có chuyển biến tốt đẹp hơn sau 10 năm căng thẳng. Họ quay về thân thiết như xưa, cùng đi chơi và tham gia sự kiện, thể hiện tình bạn gắn bó keo sơn khó có thể tách rời.

Vì sao dàn mỹ nhân 85 Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi, Dương Mịch đồng ý 'nên duyên màn ảnh' với những sao nam kém nổi? Theo các tin đồn được tung ra, mảng phim truyền hình Hoa Ngữ sẽ chuẩn bị có những màn ghép cặp sau đây: Dương Mịch và Cung Tuấn, Lưu Diệc Phi và Trần Triết Viễn, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân, Lưu Thi Thi và Thành Nghị.

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