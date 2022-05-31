Nhà sản xuất Bộ Bộ Kinh Tâm tiết lộ, Lưu Thi Thi không phải là cái tên được nhắm đến đầu tiên cho vai diễn Nhược Hy

Sao quốc tế 31/05/2022 16:59

Tưởng chừng như vai diễn Nhược Hy được sinh ra vốn là để dành cho Lưu Thi Thi nhưng sự thật mới được tiết lộ từ phía nhà sản xuất sẽ khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Lưu Thi Thi không còn cái tên quá xa lạ trong lòng công chúng. Nhờ vai Nhược Hy trong phim Bộ Bộ Kinh Tâm phát sóng vào năm 2011 đã đưa tên tuổi của Lưu Thi Thi vang xa, giúp nữ diễn viên giành về nhiều giải thưởng danh giá. Đồng thời, bộ phim này cũng là nơi đã se duyên cho cô và ông xã Ngô Kỳ Long thành đôi. Nói không ngoa khi Bộ Bộ Kinh Tâm chính là bước ngoặt cuộc đời của nữ diễn viên họ Lưu. 

Nhà sản xuất Bộ Bộ Kinh Tâm tiết lộ, Lưu Thi Thi không phải là cái tên được nhắm đến đầu tiên cho vai diễn Nhược Hy - Ảnh 1
Nữ diễn viên Lưu Thi Thi - Ảnh: Internet

Chính vì thể hiện quá tốt vai diễn Nhược Hy nên hẳn ai ai cũng cho rằng nhà sản xuất phim dường như đã tạo ra nhân vật này như thể là dành cho Lưu Thi Thi khi cô đã có màn diễn xuất cực kỳ xuất sắc. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng họ suýt chút nữa đã không được nhìn thấy người đẹp họ Lưu trong Bộ Bộ Kinh Tâm nếu như một sao nữ khác không từ chối tham gia bộ phim. 

Cụ thể Bộ Bộ Kinh Tâm được sản xuất bởi Đường Nhân - công ty chủ quản cũ của Lưu Thi Thi. Thời điểm đó, vì nữ diễn viên vẫn đang là ngôi sao chưa có mấy tên tuổi tại Cbiz nên nhà sản xuất đã cân nhắc vai diễn này cho mỹ nhân Giang Nhất Yến. Khi đó, Giang Nhất Yến nổi tiếng với danh xưng “nữ hoàng văn nghệ” và đang có chỗ đứng nhất định trong làng giải trí.

Đường Nhân lúc này đã thực sự ngỏ ý mời Giang Nhất Yến khá nhiều lần những cô nàng vẫn từ chối lời đề nghị này với lý do muốn chuyên tâm vào con đường học vấn. Nên sau đó vai này lại được giao lại cho Lưu Thi Thi đảm nhận.

Nhà sản xuất Bộ Bộ Kinh Tâm tiết lộ, Lưu Thi Thi không phải là cái tên được nhắm đến đầu tiên cho vai diễn Nhược Hy - Ảnh 2
Nữ diễn viên Giang Nhất Yến - Ảnh: Internet

Và đó hẳn là nước đi thành công mà chính Đường Nhân cũng không thể ngờ tới khi vai diễn Nhược Hy của Lưu Thi Thi trở thành một trong những nhân vật kinh điển vẫn được nhiều người nhắc tới qua từng năm. 

Mặc khác, nữ diễn viên Giang Nhất Yến tiếng tăm lại ngày càng tuột dốc không phanh sau tin đồn cô là “kẻ thứ ba” phá hoại hạnh phúc gia đình. Từ đây, tên tuổi cô nàng cũng mất tăm trong giới showbiz Trung.

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Từ khóa:   Lưu Thi Thi Giang Nhất Yến sao châu á bộ bộ kinh tâm Cbiz

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