Vợ chồng Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long: Sự nghiệp diễn xuất thụt lùi nhưng vẫn là tỷ phú Cbiz vì lý do

Sao quốc tế 31/07/2022 21:20

Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long là một trong những cặp đôi được xem là đại gia của làng giải trí Hoa ngữ.

Lưu Thi Thi Ngô Kỳ Long được xem là cặp đôi vàng của làng giải trí Hoa ngữ bởi chuyện tình đẹp và lãng mạn. Cả hai đã gặp nhau khi cùng hợp tác trong dự án phim Bộ bộ kinh tâm. Sau khi phim đóng máy, họ chính thức hò hẹn. Sau đó, cả hai chính thức về một nhà vào năm 2015 và đám cưới của họ được tổ chức lãng mạn tại nước ngoài.  

Sau đám cưới, Lưu Thi Thi dần rút lui khỏi làng giải trí để chăm sóc gia đình, tập trung công việc kinh doanh dù thời điểm đó, cô đang là một trong những hoa đán có tương lai nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ. Cô được xem ngang hàng với Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Đường Yên, Lưu Diệc Phi… 

Vợ chồng Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long: Sự nghiệp diễn xuất thụt lùi nhưng vẫn là tỷ phú Cbiz vì lý do - Ảnh 1

Với khả năng đầu tư kinh doanh nhạy bén, Lưu Thi Thi và ông xã đã "thắng lớn" trên thị trường chứng khoán. Một nguồn tin tiết lộ, giai đoạn đầu năm 2021, tổng giá trị cổ phiếu mà cặp đôi nắm giữ tại một công ty giải trí lên tới 4 tỷ USD (hơn 92 nghìn tỷ đồng). Họ chính thức trở thành đại gia trong làng giải trí Hoa ngữ. 

Cặp đôi cũng có một cậu con trai chung nhưng cả hai lựa chọn không công khai hình ảnh, thông tin về con trai để bảo vệ cuộc sống riêng tư của em bé. Năm 2020, Lưu Thi Thi nhận lời tham gia các sự kiện và một số bộ phim trong khi Ngô Kỳ Long đảm nhận công việc trông con, quán xuyến gia đình giúp vợ. 

Vợ chồng Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long: Sự nghiệp diễn xuất thụt lùi nhưng vẫn là tỷ phú Cbiz vì lý do - Ảnh 2

Sau hai bộ phim Lưu Kim Tuế Nguyệt và Tôi thân yêu không thành công về rating, Lưu Thi Thi sẽ trở lại phim trường cùng dự án mang tên Nhất Niệm Quan Sơ. Tuy tác phẩm chưa bấm máy, nhưng fan của Lưu Thi Thi đã lên tiếng phản đối vì nam chính của phim - Lưu Vũ Ninh. 

Nhất Niệm Quan Sơ là bộ phim đánh dấu sự trở lại với dòng phim cổ trang sau 5 năm vắng bóng của Lưu Thi Thi nên nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Việc kết đôi với một ngôi sao kém tên tuổi, non nớt về tuổi nghề khiến Lưu Thi Thi đối mặt với tin đồn đánh mất vị thế tiểu Hoa đán, bị mỉa mai hết thời. 

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