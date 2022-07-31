Lời tiên tri dành cho 3 con giáp 'số hưởng' trong tuần mới 1/8-7/8: Tiền tài đầy ắp, sự nghiệp 'gặp dữ hóa lành', tài lộc ùn ùn kéo tới nhà

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây tiền tài đầy ắp, sự nghiệp 'gặp dữ hóa lành', tài lộc ùn ùn kéo tới nhà trong tuần tới.
- Đúng 20 ngày tới, lời nhà tiên tri mù linh nghiệm, 3 con giáp trở thành 'con cưng Thần Phật', tình tiền chói sáng, ngồi không cũng giàu nứt vách
- Giờ linh đã điểm, đúng 0 giờ ngày 31/7/2022, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', sự nghiệp tấn tài tấn lộc, vươn lên giàu sụ hơn người
Tuổi Sửu
Vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi vào tuần tới. Con giáp này cảm thấy hào hứng hơn hẳn mọi khi vì công việc diễn ra theo đúng kế hoạch đã xây dựng từ trước. Bản mệnh cũng nhận ra xung quanh có rất nhiều người thật lòng với mình.
Đường tình duyên của con giáp may mắn này cũng sẽ khởi sắc rõ rệt, bạn sớm tìm thấy được tình yêu thuộc về mình. Bản mệnh dần hiểu ra tình yêu quan trọng đến thế nào. Các cặp đôi trân trọng từng giây phút ở bên nhau, tưởng chừng như mới chốc lát thôi nhưng kì thực hai người đã ở bên nhau rất lâu rồi.
Tuổi Mùi
Chính Ấn nâng đỡ, người tuổi Mùi luôn hết mình với sự nghiệp sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên vào thời gian tới. Thậm chí, con giáp này còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Bản mệnh là người khiêm tốn nên luôn lắng nghe và học hỏi mọi người xung quanh, nhờ vậy mà không ngừng tiến bộ.
Bạn cũng sẽ gặp được nhiều cộng sự nhiệt tình, tốt bụng giúp đỡ trên con đường tìm kiếm tài lộc. Con giáp này may mắn khi không gặp quá nhiều trở ngại, chuyện hợp tác làm ăn có lợi, tiền bạc kiếm được cũng dễ hơn so với bình thường.
Tuổi Ngọ
Người tuổi Ngọ xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp. Con giáp này luôn sẵn sàng quan tâm và giúp đỡ mọi người, chính nhờ vậy nên nếu bản mệnh gặp khó khăn, chắc chắn cũng đáp lại. Trong gia đình, bản mệnh luôn quan tâm đến cảm nhận của nửa kia, do đó đôi bên chẳng bao giờ cãi vã hay mâu thuẫn cả.
Tuần tới sẽ được xem là ngày đẹp để thúc đẩy tài lộc, kiếm thêm tiền, xúc tiến hợp đồng hay giới thiệu dự án mới với nhà đầu tư. Con giáp này hãy nhanh nhẹn và năng nổ, gặp ai cũng niềm nở và hết mình thì không lo không kiếm được món hời. Bản mệnh phải tự tin, mạnh mẽ và dám vượt khó vươn lên.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.