Đúng 2 ngày đầu tuần (1/8-2/8), Phật Bà phù hộ cho 3 con giáp đón loạt tin vui, sự nghiệp 'phất như rồng bay', thảnh thơi vẫn có lộc, giàu khủng

Tâm linh - Tử vi 31/07/2022 11:39

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây đón loạt tin vui, sự nghiệp 'phất như rồng bay', thảnh thơi vẫn có lộc, giàu khủng vào đúng 2 ngày đầu tuần.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ đón nhận những điềm báo tốt lành về vận trình tài lộc, đặc biệt là những người làm nghề tự do hoặc kinh doanh buôn bán vào đúng 12 giờ ngày mai. Con giáp may mắn này có thể thử sức với những lĩnh vực mới hoặc mở rộng quy mô kinh doanh để thu được nhiều lợi nhuận hơn.

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm của bản mệnh tiến triển tốt đẹp. Đôi lứa bên nhau luôn đặt vị trí của người kia lên trên hết và trao nhau niềm tin nên mối quan hệ ngày càng mặn nồng, khăng khít hơn. Nếu cảm thấy tình yêu đã chín muồi, con giáp này và nửa kia có thể bàn tính đến chuyện trăm năm.

Đúng 2 ngày đầu tuần (1/8-2/8), Phật Bà phù hộ cho 3 con giáp đón loạt tin vui, sự nghiệp 'phất như rồng bay', thảnh thơi vẫn có lộc, giàu khủng - Ảnh 1
Người tuổi Sửu sẽ đón nhận những điềm báo tốt lành về vận trình tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Các kế hoạch hợp tác làm ăn của người tuổi Hợi sẽ đều rất thuận lợi trong 2 ngày đầu tuần tới. Thật may mắn vì con giáp này đã tìm được đối tác đáng tin cậy và có trách nhiệm cho vấn đề chung của hai bên để có thể bắt tay nhau lâu dài. Việc làm ăn suôn sẻ mang đến một tài chính ổn định cho bản mệnh.

Đây cũng là ngày đào hoa của bạn khá vượng. Những người độc thân có thể đón nhận những điều bất ngờ về chuyện tình cảm đơn phương của mình. Còn những người đã có đôi có cặp thì tình cảm đôi lứa thêm khăng khít, mỗi ngày trôi qua đều rất ngọt ngào.

Đúng 2 ngày đầu tuần (1/8-2/8), Phật Bà phù hộ cho 3 con giáp đón loạt tin vui, sự nghiệp 'phất như rồng bay', thảnh thơi vẫn có lộc, giàu khủng - Ảnh 2
Các kế hoạch hợp tác làm ăn của người tuổi Hợi sẽ đều rất thuận lợi trong 2 ngày đầu tuần tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đúng 2 ngày đầu tuần, người tuổi Ngọ sẽ đón nhận vận may tài lộc và công việc suôn sẻ bất ngờ. Con giáp này có thêm nguồn thu nhờ nghề tay trái, thậm chí có người còn trúng thưởng. Bạn còn vô cùng thuận lợi, làm việc gì cũng trôi chảy. Vì thế ngay khi đối mặt với vấn đề khó khăn, con giáp này đừng ngại nhờ mọi người giúp đỡ. 

Ngoài ra, may mắn là vận trình tình duyên của bạn cũng có khởi sắc hơn đôi chút trong thời gian tới. Giữa hai bạn dần tìm được tiếng nói chung, những chia sẻ đã giúp cho đôi bên ngày càng thấu hiểu và cảm thông cho nhau nhiều hơn.

Đúng 2 ngày đầu tuần (1/8-2/8), Phật Bà phù hộ cho 3 con giáp đón loạt tin vui, sự nghiệp 'phất như rồng bay', thảnh thơi vẫn có lộc, giàu khủng - Ảnh 3
Đúng 2 ngày đầu tuần, người tuổi Ngọ sẽ đón nhận vận may tài lộc và công việc suôn sẻ bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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