Tử vi 7 ngày tới (1/8-7/8), Thần Tài 'đại giá quang lâm', xua đuổi xui xẻo, 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', phúc khí vây quanh, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 30/07/2022 14:05

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây "đạp trúng hố vàng", phúc khí vây quanh, nhà lầu xe sang chờ sẵn vào đúng 7 ngày tới.

Tuổi Mùi

Đúng 7 ngày tới, người tuổi Mùi có quý nhân che chở, giúp sức, bản thân con giáp này cũng tự tìm thấy niềm vui trong công việc và không ngừng cố gắng hết mình. Với sự tập trung cao độ, bản mệnh đặt nhiều kì vọng và tâm huyết vào trong dự án này.

Nhờ tinh thần làm việc hăng say, con giáp này ngày càng tiến gần hơn với mục tiêu của mình. Không những thế người tuổi Mùi còn có thêm nhiều cơ hội thể hiện chứng minh năng lực, được cấp trên đánh giá cao, có cơ hội thăng chức, tăng lương trong thời gian tới. Vận trình tài lộc cũng từ đó mà cải thiện đáng kể.

Tử vi 7 ngày tới (1/8-7/8), Thần Tài 'đại giá quang lâm', xua đuổi xui xẻo, 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', phúc khí vây quanh, nhà lầu xe sang chờ sẵn - Ảnh 1
Người tuổi Mùi có quý nhân che chở, giúp sức, bản thân con giáp này cũng tự tìm thấy niềm vui trong công việc và không ngừng cố gắng hết mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Nhờ có Tam Hợp phù trợ, người tuổi Sửu vốn là người chăm chỉ hết mình, thông minh, giỏi thích nghi trong mọi hoàn cảnh vào 7 ngày tới. Do đó, vận trình công danh sự nghiệp của con giáp này nhìn chung khá suôn sẻ, bản mệnh biết cách để tăng hiệu suất lên tối đa.

Mọi việc tiến triển theo đúng như mong đợi và kế hoạch mà con giáp này đặt ra. Tâm trạng bạn cũng nhờ vậy mà trở nên vô cùng hứng khởi và rạng rỡ vô cùng. Lại thêm Chính Ấn độ mệnh, ngày mai cũng là một ngày thích hợp để người tuổi Dần thực hiện các dự án đầu tư mà bản thân ấp ủ đã lâu.

Tử vi 7 ngày tới (1/8-7/8), Thần Tài 'đại giá quang lâm', xua đuổi xui xẻo, 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', phúc khí vây quanh, nhà lầu xe sang chờ sẵn - Ảnh 2
Nhờ có Tam Hợp phù trợ, người tuổi Sửu vốn là người chăm chỉ hết mình, thông minh, giỏi thích nghi trong mọi hoàn cảnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Công việc sẽ trở nên khá thuận lợi với người tuổi Dần, nhất là những người buôn bán kinh doanh, chỉ cần chăm chỉ là đường tài lộc sẽ khởi sắc. Người làm công ăn lương sẽ có một ngày nghỉ đúng nghĩa, áp lực công việc giảm tải, có thể tăng cường mở rộng giao tiếp và các mối quan hệ xã giao.

Bên cạnh đó, vận đào hoa của bản mệnh cũng đang rất vượng. Nếu còn độc thân hãy mở lòng mình, cho đối phương cũng là cho chính mình thêm cơ hội. Bạn cần mạnh mẽ bước qua quá khứ để đón nhận những điều tốt đẹp trong tương lai.

Tử vi 7 ngày tới (1/8-7/8), Thần Tài 'đại giá quang lâm', xua đuổi xui xẻo, 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', phúc khí vây quanh, nhà lầu xe sang chờ sẵn - Ảnh 3
Công việc sẽ trở nên khá thuận lợi với người tuổi Dần - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/7/2022: Triệu Lộ Tư tiếp tục 'nên duyên' cùng Ngô Lỗi, Triệu Lệ Dĩnh không hài lòng hiệu ứng phát sóng của 'Hạnh phúc đến Vạn gia'?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/7/2022: Triệu Lộ Tư tiếp tục 'nên duyên' cùng Ngô Lỗi, Triệu Lệ Dĩnh không hài lòng hiệu ứng phát sóng của 'Hạnh phúc đến Vạn gia'?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (30/7/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 1 giờ 51 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 2 giờ 51 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 3 giờ 51 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 4 giờ 51 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 5 giờ 51 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 6 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 6 giờ 51 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 7 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình