Bí quyết trang điểm giữ vững phong độ sắc đẹp của Lưu Thi Thi khi đã ngoài 35 tuổi

Khi ngoài 30 tuổi, hầu hết chúng ta đều sẽ không thích kiểu trang điểm quá bóng bẩy có phần chói lóa và khoa trương nhưng bù lại càng có nhiều người thích kiểu trang điểm nhẹ nhàng làm nổi bất khí chất thanh thoát như của Lưu Thi Thi . Nếu bạn khiến cho người đối diến cảm thấy bạn không trang điểm nhưng vẫn thanh tú xinh thì vô tình sẽ càng nâng giá trị sắc đẹp của bạn lên.

Một lớp nền hoàn hảo rất quan trọng đối với tổng thể, đặc biệt là trang điểm với tông màu sáng thì lớp nền trang điểm phải thật tự nhiên. Chúng ta có thể sử dụng kem nền dạng lỏng có màu tương đồng với màu da của mình và dùng bông mút ẩm vỗ nhẹ lên mặt, sau đó thoa một lớp màu trắng hơn giúp khuôn mặt tươi sáng. Sau đó dùng kem che khuyết điểm để che nhẹ vùng quầng thâm và những nơi khác, như vậy đã hoàn thành thành một lớp trang điểm tự nhiên!

2. Kẻ lông mày nông và trang điểm mắt

Trang điểm tự nhiên giúp bao gồm việc kẻ lông mày tương đối nông hơn, dùng chì kẻ mày để phác thảo dáng sau đó dùng bột mày tán vào như vậy đã giúp cho lông mày trông dày hơn. Kết hợp với việc tán đều lớp trang điểm mắt với màu nâu nhạt, sau đó chọn màu nâu nhẹ để thoa bên trong nếp mí đôi, nhớ thoa nhẹ nhàng nhé!

3. Đánh má hồngchọn son màu nhẹ, loại tráng gương

Cách trang điểm má hồng của Lưu Thi Thi ất đặc biệt, cô không đánh má hồng dưới mắt hay giữa khuôn mặt như cách trang điểm thông thường mà bắt đầu từ thái dương ở hai bên mặt rồi tán vào trong cho đến đỉnh của gò má và sau đó được đánh mờ. Với cách này có thể giúp cho việc đánh phấn không chỉ dùng để chỉnh sửa hình dạng khuôn mặt mà còn khiến bạn trông có thanh thoát hơn, rất phù hợp phụ nữ tuổi trưởng thành.

4. Son môi màu nhẹ nhàng ngọt ngào

Màu son của phong cách trang điểm Lưu Thi Thi đương nhiên là các màu tự nhiên nhẹ nhàng ngọt ngào, nên chọn son có kết cấu tráng gương là tốt nhất. Sau khi thoa lên là được sẽ giúp cho bờ môi trở nên căng mộng đầy đặn nhưng vì màu nhẹ nên sẽ không làm môi bạn trông dày Với cách này các bạn có đôi môi dày cũng có thể thử nhé!

Chỉ cần bạn thực hiện 4 bước hướng dẫn trang điểm đơn giả như Lưu Thi Thi, các bạn ở độ tuổi trên vừa bận rộn cộng việc muốn giữ được nét đẹp trẻ trung thì rất đáng để học hỏi.