Đừng bao giờ đặt những vật này lên bàn làm việc để tránh nhận về xui xẻo vừa hao tiền vừa hẹp đường công danh.

Bàn làm việc được đề cập ở đây chủ yếu bao gồm bàn học ở nhà, bàn làm việc trong văn phòng và các loại tương tự. Vì vậy trong thuật phong thủy, bên trái bàn làm việc là rồng xanh tượng trưng cho quý nhân nên nếu lỡ đặt thùng rác ở đây làm vấy bẩn quý nhân, do đó quý nhân đương nhiên sẽ tránh xa.

2. Đồ vật bị hỏng trên bàn làm việc

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Trong thuật số phong thủy, bàn học, bàn làm việc ... là cửa sổ chiêu mộ quý nhân, do đó bàn làm việc cần phải gọn gàng và nguyên vẹn. Bất kỳ đồ vật hư hỏng không hoàn chỉnh nào được đặt trên đó cũng sẽ tạo ra năng lượng tiêu cực, gây trở ngại nghiêm trọng cho quý nhân.

3. Đặt cây xương rồng phía sau ghế

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Như chúng ta đã biết, sau lưng chỗ ngồi của bàn học và bàn làm việc tồn tại một bức tường phong thủy là nơi quý nhân tạo điểm tựa tương trợ. Vì thế nếu như sau bàn có cây xương rồng sẽ khiến cho quý nhân không thể đến trợ giúp hoặc có đến những đành lực bất tòng tâm không thể tạo bễ đỡ nâng đường sự nghiệp.

4. Đặt gương sau ghế

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Nhiều khách hàng có thói quen treo một tấm gương lớn trên tường phía sau ghế sofa trong phòng làm việc để tăng cảm giác gần gũi như ở nhà nhưng không hề biết đây là đại kỵ trong phong thủy. Bởi vì treo gương lên tường sẽ biến tường thật thành tường ảo, quý nhân phù trợ cho sự nghiệp thấy thế sẽ tránh đi.

5. Nuôi rùa đen trên bàn làm việc.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Nếu có sở thích nuôi rùa thì khuyên bạn không nên nuôi ở những nơi dễ thấy như trong phòng khách, phòng làm việc vì trong thuật số phong thủy rùa đen tượng trung cho Huyền Vũ, đại biểu cho tiểu nhân. Vì vậy nếu bước vào phòng làm việc mà nhìn thấy rùa đen chính là là hung tinh trong công việc làm ăn, cản đường quý nhân, hao tổn tiền tài.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm