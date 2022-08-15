Tham khảo không gian lắp đặt rèm cầu vồng phù hợp

Nhà đẹp 15/08/2022 15:31

Rèm cầu vồng có rất nhiều màu sắc, kiểu dáng khác nhau đảm bảo phù hợp với mọi nhu cầu. Đặc biệt mang đến cho người dùng sự tiện dụng khi dùng, cùng khả năng cản sáng tuyệt vời.

Rèm cầu vồng hiện đang được ưa chuộng bởi nhiều khách hàng với thiết kế độc đáo, có nhiều công dụng và phù hợp với nhiều không gian. Vậy rèm cầu vồng là gì? Nên lắp đặt rèm cầu vồng tại không gian nào? Nên mua rèm cầu vồng ở đâu? Theo dõi bài viết dưới đây để có đáp án chi tiết về mẫu rèm này nhé.

  1. Rèm cầu vồng là rèm gì?

Rèm cầu vồng, rèm cầu vồng Hàn Quốc, rèm cầu vồng cản sáng hay màn rèm cầu vồng…cũng là một tên gọi để chỉ về loại rèm này. Là một sản phẩm trang trí nội thất đến từ Hàn Quốc, rèm cầu vồng rất được lòng người tiêu dùng bởi chất lượng hoàn hảo và thiết kế sáng tạo.

Rèm cầu vồng có rất nhiều màu sắc, kiểu dáng khác nhau đảm bảo phù hợp với mọi nhu cầu. Đặc biệt mang đến cho người dùng sự tiện dụng khi dùng, cùng khả năng cản sáng tuyệt vời. Phải nói rằng sự ra đời của rèm cầu vồng đã giúp cải thiện được rất nhiều những hạn chế tồn tại trước đó của rèm cửa truyền thống.

2.Không gian nào phù hợp để sử dụng rèm cầu vồng?

Thực ra, với thiết kế của rèm cầu vồng thì bạn có thể lắp đặt ở bất kì không gian hay kiến trúc nào. Có một vài không gian bạn có thể tham khảo như:

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Rèm cầu vồng trong phòng khách

  • Thứ nhất, không gian phòng khách: Phòng khách là nơi quan trọng nhất trong nhà, nơi gia đình tụ họp và đón tiếp các vị khách quý. Sử dụng rèm cầu vồng trong phòng khách sẽ là điểm nhấn thu hút mọi ánh nhìn bởi thiết kế thanh lịch, nhã nhặn, màu sắc thì hài hòa với các thiết kế nội thất trong phòng.
Tham khảo không gian lắp đặt rèm cầu vồng phù hợp - Ảnh 2

Rèm cầu vồng trong phòng ngủ

  • Thứ hai, không gian phòng ngủ: Bạn muốn có một không gian yên tĩnh, đảm bảo cho giấc ngủ của mình thì rèm cầu vồng chính là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Được thiết kế với 2 lớp, rèm cầu vồng vừa giúp bạn có không gian riêng tư, vừa có cản ánh sáng, cản nhiệt vào trong phòng. Bạn cũng có thể điều chỉnh lượng ánh sáng phù hợp theo nhu cầu của mình.
Tham khảo không gian lắp đặt rèm cầu vồng phù hợp - Ảnh 3

Rèm cầu vồng trong phòng bếp

  • Thứ ba, không gian phòng bếp: Thông thường, để lựa chọn rèm cửa cho phòng bếp thì nhiều người đặt tiêu chi rất đơn giản là che chắn tốt, thông thoáng và vệ sinh dễ dàng. Bởi trong không gian phòng bếp thì việc dính bẩn từ dầu mỡ là điều không thể tránh khỏi. Chính vì vậy, rèm cầu vồng là sản phẩm tích hợp được mọi yêu cầu của khách hàng
Tham khảo không gian lắp đặt rèm cầu vồng phù hợp - Ảnh 4

Rèm cầu vồng trong văn phòng

  • Thứ tư, không gian văn phòng: Không chỉ sử dụng trong không gian nhà ở mà rèm cầu vồng cũng được ưa chuộng để lắp đặt tại các không gian văn phòng khác nhau. Thiết kế tuy đơn giản nhưng lại là điểm thu hút tạo nên tính thẩm mỹ cao. Đồng thời đảm bảo được khả năng che chắn ánh sáng để làm việc và sử dụng hết sức dễ dàng, thuận tiện.
  1. Nên mua rèm cầu vồng ở đâu?
Tham khảo không gian lắp đặt rèm cầu vồng phù hợp - Ảnh 5

Mua rèm cầu vồng nên đến với rèm cửa Vietblinds

Xu hướng sử dụng rèm cửa nói chung và rèm cầu vồng nói riêng ngày một tăng cao. Kéo theo đó là sự gia tăng về các địa chỉ cung cấp rèm cầu vồng. Nhưng không phải đơn vị nào cũng kinh doanh chân chính, cung cấp các sản phẩm chất lượng. Vậy nên, là một người tiêu dùng thông thái hãy đến với rèm cửa Vietblinds khi có nhu cầu mua rèm cầu vồng.

Vietblinds được biết đến là đơn vị chuyên phân phối và lắp đặt các loại rèm cửa, phụ kiện rèm khác nhau. Trong đó có rèm cầu vồng. Các sản phẩm rèm cầu vồng tại đây cam kết đảm bảo chất lượng, kiểu dáng đa dạng, phong cách hiện đại, màu sắc bắt mắt. Đặc biệt, đơn vị này mang đến cho khách hàng một mức giá tốt nhất thị trường.

Hiện rèm cửa Vietblinds đang có cơ sở chính tại Số 7/19 ngõ 470 Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Nếu có thể bạn hãy ghé qua trực tiếp. Còn không có thể liên hệ qua số điện thoại 0915.033.812 hoặc 0971.180.560 hay website https://vietblinds.vn/ để được hỗ trợ tư vấn và đặt hàng online.

Bài viết chia sẻ về rèm cầu vồng trên đây hy vọng mang lại nhiều thông tin bổ ích cho bạn đọc. Sở hữu ngay một bộ rèm cầu vồng chất lượng tại Vietblinds cho không gian của bạn thôi nào. Đảm bảo rằng bạn sẽ hoàn  toàn hài phòng bởi chất lượng sản phẩm tại đây.

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