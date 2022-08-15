3 mẹo bố trí phòng giúp rước tài lộc, đơn giản nhưng hiệu quả không ngờ

Màu vàng được dùng để tượng trưng cho sự giàu sang và phú quý. Ảnh minh họa: Internet

Lựa chọn các loại phụ kiện gia dụng màu vàng hoặc các vật dụng khác có màu vàng trong phòng ngủ có thể mang lại tài lộc mạnh mẽ, giúp ích cho sự nghiệp và sự giàu có của bạn.

Màu vàng được dùng để tượng trưng cho sự giàu sang và phú quý. Tại phương Tây, màu vàng được coi là hướng chi phối sự nghiệp và của cải.

Bố trí hướng cửa phòng ngủ

Cửa phòng ngủ theo phong thủy là đường dẫn khí hung cát họa phúc của ngôi nhà. Ảnh minh họa: Internet

Cửa phòng ngủ theo phong thủy là đường dẫn khí hung cát họa phúc của ngôi nhà. Cửa phòng ngủ đối diện với cửa chín sẽ khiến cho những điều xấu, không may mắn dễ dàng vào nhà. Điều này ảnh hưởng tới sức khỏe và tài lộc của mọi người. Do đó khi làm nhà, bạn không dược bố trí cửa phòng ngủ đối diện với cửa chính.

Bạn không nên bố trí nhà vệ sinh, nhà bếp, nhà kho… đối diện với cửa phòng ngủ. Việc bố trí như vậy dễ khiến khí hung lọt vào phòng. Ngoài ra, biệt là mùi từ wc, từ nhà bếp sẽ ám vào không khí và đồ đạc trong phòng ngủ, làm ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ của mọi người.

Cửa phòng ngủ đối diện giường ngủ cũng là một điều cấm kỵ trong phong thủy. Nguyên do là vì những luồng gió không tốt có thể xông trực tiếp vào người nằm trên giường, khiến họ dễ đau đầu.

Bài trí cây cảnh để thu hút sự giàu có trong phòng ngủ

Đặt hoa, cây cảnh trong phòng ngủ cũng có thể thu hút tiền bạc. Ảnh minh họa: Internet

Đặt hoa, cây cảnh trong phòng ngủ cũng có thể thu hút tiền bạc. Cần lưu ý là không thể chọn tùy tiện cây cảnh nào cũng được, cần xem xét màu sắc, hương thơm và họa tiết của hoa có hài hòa với tổng thể trang trí và tông màu của phòng ngủ hay không.

Cây cảnh cần có lợi cho vận khí của gia chủ. và tâm trí.

Khi lựa chọn cây cảnh, loài hoa, bạn có thể chọn màu của tường phòng ngủ, trần nhà, sàn nhà, cũng như đồ nội thất và đồ trang trí khác.

Ví dụ, nếu màu sắc của căn phòng lạnh hơn, bạn có thể cắm hoa có màu sắc ấm áp để tăng thêm không khí ấm áp cho phòng ngủ. Ngược lại, tông màu chủ đạo của phòng ngủ là tông màu ấm, có thể đặt các loại hoa có tông màu lạnh để tạo cho người nhìn cảm giác yên bình, thanh thản.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo