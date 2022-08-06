Những quy tắc khi sử dụng máy giặt giúp bạn tiết kiệm được "bộn tiền" điện hàng tháng

Giặt ít quần áo khiến bạn giặt nhiều lần từ đó tốn nhiều điện năng. Ngược lại, để vào máy giặt quá nhiều quần áo không những áo quần không được giặt sạch hiệu quả mà còn dẫn đến tình trạng hỏng máy rất nhanh. Vì vậy, bạn chỉ nên cho lượng quần áo từ 70 - 80% khối lượng giặt được ghi trên máy để nâng cao hiệu quả giặt, tiết kiệm điện và tăng tuổi thọ cho máy giặt.

Máy giặt cần đặt ở nơi khô, thoáng và thật bằng phẳng, kiểm tra bằng cách xem điểm tròn đo cân bằng trên nắp máy giặt. Nếu điểm tròn bị lệch tâm sẽ ảnh hưởng nhiều đến chu kỳ giặt đồ.

Khi đó quy trình giặt - xả sẽ báo lỗi mất cân bằng không tiếp tục giặt hoặc vắt khô sẽ làm lồng giặt va vào thành máy tạo nên nhiều tiếng ồn... mạch điện và động cơ bị ảnh hưởng, hao điện.

Ảnh minh họa: Internet

Giặt bằng nước lạnh

Một số máy giặt đời mới hiện nay có thể điều chỉnh nhiệt độ nước ở mức nóng hay lạnh. Giặt đồ bằng nước nóng sẽ giúp khử mùi hôi quần áo, diệt khuẩn, loại bỏ vết bẩn cứng đầu nhưng sẽ tốn nhiều năng lượng.

Nếu không quá cần thiết giặt bằng nước nóng, đối với quần áo ít bẩn thì bạn chỉ cần để chế độ giặt bình thường với nước lạnh sẽ ít hao tốn điện năng hơn.

Thường xuyên vệ sinh máy giặt

Máy giặt cũng giống tất cả các thiết bị điện khác, cần được bảo dưỡng, vệ sinh định kỳ. Việc vệ sinh máy giặt thường xuyên không chỉ giúp tăng tuổi thọ của máy mà còn giúp loại bỏ cặn bã bám trong lồng máy, tránh tăng độ ma sát khi hoạt động, giúp máy chạy em hơn từ đó tiết kiệm năng lượng và giữ được hiệu quả làm sạch quần áo.

Ảnh minh họa: Internet

Chọn mực nước vừa đủ cho khối lượng quần áo cần giặt

Hầu hết các sản phẩm máy giặt hiện nay đều có 3 mức nước cơ bản cho bạn lựa chọn đó là mực nước cao, mực nước trung bình, mực nước thấp. Để đạt hiệu quả tiết kiệm điện cho máy giặt, các bà nội trợ nên chọn mực nước phù hợp nhất.

Nếu khối lượng quần áo ít, có thể chọn mực nước thấp, điều này không chỉ giúp tiết kiệm nước mà còn khiến chu trình giặt nhanh hơn, gián tiếp giúp tiết kiệm điện năng tiêu thụ.