8 loại thực phẩm cho vào tủ lạnh càng sớm càng nhanh hỏng

Kiến thức hay 25/07/2022 07:57

Những loại thực phẩm dưới đây sau khi mua về bạn chớ dại cho vào tủ lạnh kẻo dễ thối nát, ảnh hưởng sức khỏe.

Khoai tây

8 loại thực phẩm cho vào tủ lạnh càng sớm càng nhanh hỏng - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 

Khoai tây là loại của nếu như không biết bảo quản, khoai tây rất dễ mọc mầm, nấm mốc,... không chỉ gây lãng phí mà còn ảnh hưởng tới sức khỏe.

Nếu bạn cho khoai tây vào tủ lạnh thì hơi ẩm trong tủ lạnh sẽ kích thích khoai tây mọc mầm nhanh hơn, dễ gây ngộ độc. Chính vì vậy, khi mua khoai tây về bạn chỉ nên đặt một trái táo vào cùng khoai tây. Mùi hương và khí ethlylene sinh ra từ táo sẽ giúp khoai tươi lâu, ít thối hỏng, tránh được tình trạng mọc mầm, giữ trọn dinh dưỡng.

Đậu phụ

8 loại thực phẩm cho vào tủ lạnh càng sớm càng nhanh hỏng - Ảnh 2
Ảnh minh họa

 

Đậu phụ muốn tươi lâu phải ngâm trong nước muối, càng cho nhiều muối thì đậu phụ càng tươi lâu.

Khi mua đậu phụ về, bạn đem ngâm trong nước, rồi thêm khoảng 1/2 muỗng cà phê muối. Với cách làm này, có thể giữ được độ tươi ngon của đậu phụ trong cả ngày. Đây được xem là cách bảo quản đơn giản nhất.

Cà chua

8 loại thực phẩm cho vào tủ lạnh càng sớm càng nhanh hỏng - Ảnh 3
Ảnh minh họa

 

Cà chua nếu bạn bảo quả trong tủ lạnh sẽ dễ bị thối nát, và thành phần vitamin C vốn có trong cà chua cũng sẽ bị suy giảm đi rất nhiều. Nguyên nhân là do hơi lạnh trong tủ sẽ khiến cho quả cà chua dễ bị chín nhanh. Chính vì vậy, khi mua cà chua về nên bảo quản ở nhiệt độ phòng, khoảng 25 độ C và sử dụng trong vòng một tuần. Để tránh bị thâm dập, không nên xếp cà chua đè lên nhau. Hoặc bạn có thể xếp nhiều lớp cà chua thì giữa các lớp nên đặt một tờ giấy ăn hoặc giấy báo lót.

Chuối

8 loại thực phẩm cho vào tủ lạnh càng sớm càng nhanh hỏng - Ảnh 4
Ảnh minh họa

 

Nếu quan sát kỹ, bạn sẽ nhận ra chuối chín bắt đầu từ phần cuống. Điều này cũng có nghĩa nếu giữ phần cuống luôn tươi, có thể trì hoãn quá trình chuối hư hỏng do để lâu.

Vì vậy, khi mua chuối về đặt trong tủ lạnh sẽ khiến cho phần vỏ nhanh chóng bị thâm đen nhìn kém thẩm mỹ, còn phần ruột chuối thì dễ bị chín nẫu. Bởi vậy, bạn nên mua chuối xanh rồi để chúng chín tự nhiên ăn dần như vậy vừa bảo quản được lâu, vừa không lo dính hóa chất.

Hành tây

8 loại thực phẩm cho vào tủ lạnh càng sớm càng nhanh hỏng - Ảnh 5
Ảnh minh họa

 

Hành tây cũng như nhiều loại củ quả khác, hành tây cũng cần không khí khô thoáng để "thở". Loại củ này nếu để trong tủ lạnh thường bị mềm, sũng nước dẫn tới nhanh hỏng.

Cách bảo quản hành tây tốt nhất là nhiệt độ không khí thông thường. Vì vậy, khi mua hành tây về bạn nên bảo quản hành tây ở nơi thoáng gió, không bị ánh nắng trực tiếp chiếu vào, cách này có thể giúp hành tây tươi lâu đến hơn 10 ngày. Cũng có thể để hành tây trong các thùng hoặc rổ rá và đặt dưới nền đất.

Trứng

8 loại thực phẩm cho vào tủ lạnh càng sớm càng nhanh hỏng - Ảnh 6
Ảnh minh họa

 

Trứng để lâu thường bị ung, thối do vỏ trứng có nhiều lỗ nhỏ li ti mà mắt thường không nhìn thấy. Muốn giữ trứng được lâu, phải tìm cách lấp kín được các lỗ hổng li ti ở vỏ để không chịu ảnh hưởng từ biến đổi bên ngoài.

Chuẩn bị một chiếc hộp to, rắc một lớp muối dưới đáy thùng rồi xếp trứng vào. Cứ một lớp trứng lại một lớp muối. Lưu ý phủ kín khoảng trống giữa các quả trứng bằng muối. Cách này có thể bảo quản được trứng trong một năm.

Hành tỏi khô

8 loại thực phẩm cho vào tủ lạnh càng sớm càng nhanh hỏng - Ảnh 7
Ảnh minh họa

 

Nếu đặt hành khô trong tủ lạnh, chúng sẽ hấp thụ nhiều độ ẩm hơn, dẫn tới nhanh hư hỏng. Còn với tỏi, việc đặt trong tủ lạnh sẽ kích thích mọc mầm. Dù không gây hại nhưng đó là dấu hiệu tỏi đã giảm chất dinh dưỡng không còn tốt như ban đầu.

Hải sản khô

8 loại thực phẩm cho vào tủ lạnh càng sớm càng nhanh hỏng - Ảnh 8
Ảnh minh họa

Việc bảo quản hải sản khô tương đối đơn giản, vì đã qua sơ chế nên chỉ cần thực hiện những thao tác đơn giản là có thể giữ được độ tươi ngon.

Bạn có thể cho hải sản khô vào túi ni lông buộc kín lại, tốt nhất nên hút chân không và để nơi khô ráo thoáng mát. Thời hạn sử dụng có thể lên tới một năm.

Pha loãng một ít đường trắng cùng bột giặt, phương pháp loại bỏ hoàn toàn muỗi, gián giúp gia đình tiết kiệm khối tiền tại nhà

Pha loãng một ít đường trắng cùng bột giặt, phương pháp loại bỏ hoàn toàn muỗi, gián giúp gia đình tiết kiệm khối tiền tại nhà

Lợi ích của việc pha loãng 2 nguyên liệu có sẵn tại nhà này giúp chị em không còn lo lắng muỗi, gián hay côn trùng làm phiền. Ngoài ra, hỗn hợp trên còn rất nhiều tác dụng làm sạch nhà cửa mà chị em có thể thực hiện cho gia đình.

Xem thêm
Từ khóa:   8 loại thực phẩm cho vào tủ lạnh càng sớm càng nhanh hỏng mẹo lưu ý bảo quản thực phẩm bảo quản thực phẩm sai cách

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Dinh dưỡng 1 giờ 23 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 2 giờ 23 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 3 giờ 23 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 4 giờ 23 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 5 giờ 23 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 6 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa