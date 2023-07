8 loại thực phẩm cho vào tủ lạnh càng sớm càng nhanh hỏng

Đậu phụ

Ảnh minh họa

Đậu phụ muốn tươi lâu phải ngâm trong nước muối, càng cho nhiều muối thì đậu phụ càng tươi lâu.

Khi mua đậu phụ về, bạn đem ngâm trong nước, rồi thêm khoảng 1/2 muỗng cà phê muối. Với cách làm này, có thể giữ được độ tươi ngon của đậu phụ trong cả ngày. Đây được xem là cách bảo quản đơn giản nhất.

Cà chua

Ảnh minh họa

Cà chua nếu bạn bảo quả trong tủ lạnh sẽ dễ bị thối nát, và thành phần vitamin C vốn có trong cà chua cũng sẽ bị suy giảm đi rất nhiều. Nguyên nhân là do hơi lạnh trong tủ sẽ khiến cho quả cà chua dễ bị chín nhanh. Chính vì vậy, khi mua cà chua về nên bảo quản ở nhiệt độ phòng, khoảng 25 độ C và sử dụng trong vòng một tuần. Để tránh bị thâm dập, không nên xếp cà chua đè lên nhau. Hoặc bạn có thể xếp nhiều lớp cà chua thì giữa các lớp nên đặt một tờ giấy ăn hoặc giấy báo lót.

Chuối

Ảnh minh họa

Nếu quan sát kỹ, bạn sẽ nhận ra chuối chín bắt đầu từ phần cuống. Điều này cũng có nghĩa nếu giữ phần cuống luôn tươi, có thể trì hoãn quá trình chuối hư hỏng do để lâu.

Vì vậy, khi mua chuối về đặt trong tủ lạnh sẽ khiến cho phần vỏ nhanh chóng bị thâm đen nhìn kém thẩm mỹ, còn phần ruột chuối thì dễ bị chín nẫu. Bởi vậy, bạn nên mua chuối xanh rồi để chúng chín tự nhiên ăn dần như vậy vừa bảo quản được lâu, vừa không lo dính hóa chất.

Hành tây

Ảnh minh họa

Hành tây cũng như nhiều loại củ quả khác, hành tây cũng cần không khí khô thoáng để "thở". Loại củ này nếu để trong tủ lạnh thường bị mềm, sũng nước dẫn tới nhanh hỏng.

Cách bảo quản hành tây tốt nhất là nhiệt độ không khí thông thường. Vì vậy, khi mua hành tây về bạn nên bảo quản hành tây ở nơi thoáng gió, không bị ánh nắng trực tiếp chiếu vào, cách này có thể giúp hành tây tươi lâu đến hơn 10 ngày. Cũng có thể để hành tây trong các thùng hoặc rổ rá và đặt dưới nền đất.

Trứng

Ảnh minh họa

Trứng để lâu thường bị ung, thối do vỏ trứng có nhiều lỗ nhỏ li ti mà mắt thường không nhìn thấy. Muốn giữ trứng được lâu, phải tìm cách lấp kín được các lỗ hổng li ti ở vỏ để không chịu ảnh hưởng từ biến đổi bên ngoài.

Chuẩn bị một chiếc hộp to, rắc một lớp muối dưới đáy thùng rồi xếp trứng vào. Cứ một lớp trứng lại một lớp muối. Lưu ý phủ kín khoảng trống giữa các quả trứng bằng muối. Cách này có thể bảo quản được trứng trong một năm.

Hành tỏi khô

Ảnh minh họa

Nếu đặt hành khô trong tủ lạnh, chúng sẽ hấp thụ nhiều độ ẩm hơn, dẫn tới nhanh hư hỏng. Còn với tỏi, việc đặt trong tủ lạnh sẽ kích thích mọc mầm. Dù không gây hại nhưng đó là dấu hiệu tỏi đã giảm chất dinh dưỡng không còn tốt như ban đầu.

Hải sản khô

Ảnh minh họa

Việc bảo quản hải sản khô tương đối đơn giản, vì đã qua sơ chế nên chỉ cần thực hiện những thao tác đơn giản là có thể giữ được độ tươi ngon.

Bạn có thể cho hải sản khô vào túi ni lông buộc kín lại, tốt nhất nên hút chân không và để nơi khô ráo thoáng mát. Thời hạn sử dụng có thể lên tới một năm.