Đừng nhăn nhó mỗi khi vào WC, áp dụng ngay cách làm sạch và khử mùi nhà vệ sinh bằng những mẹo dưới đây

Kiến thức hay 06/07/2022 12:41

Nhà vệ sinh là nơi ẩm ướt, có nhiều vi khuẩn và thường xuyên có mùi hôi khó chịu. Nếu không được dọn dẹp thường xuyên, các vi khuẩn và mùi hôi trong nhà vệ sinh có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như sinh hoạt của gia đình.

Tận dụng phần bia uống thừa

Đừng nhăn nhó mỗi khi vào WC, áp dụng ngay cách làm sạch và khử mùi nhà vệ sinh bằng những mẹo dưới đây - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 

Để làm sạch và khử mùi nhà vệ sinh, bạn hoàn toàn có thể tận dụng phần bia uống thừa. Cách này vừa giúp tiết kiệm vừa mang lại hiệu quả tốt.

Bạn chỉ cần lấy bia đổ trực tiếp vào bồn cầu hoặc đổ xuống nền nhà vệ sinh và để nguyên như vậy trong ít nhất 30 phút. Bia sẽ làm mềm các vết bẩn trong nhà vệ sinh. Sau đó, bạn chỉ cần dùng bàn chải cọ sạch bồn cầu và nhà vệ sinh một lần nữa là được. Sau khi xả nước, bạn sẽ thấy nhà vệ sinh sạch sẽ, sáng sủa hơn và không còn mùi hôi.

Khử mùi nhà vệ sinh bằng chanh

Bồn cầu là nơi gây ra mùi hôi chính cho nhà vệ sinh. Ngoài việc phải có rửa thường xuyên bạn có thể sử dụng chanh để khử mùi hôi của bồn cầu.

Hãy lấy 3 quả chanh và ép lấy nước. Đổ nước chanh xuống bồn cầu. Đậy nắp bồn cầu lại và đóng cửa nhà tắm (không được xả nước). Khoảng 1 tiếng sau thì lấy bàn chải cọ sạch bồn cầu và xả nước. Như vậy vết bẩn và mùi hôi sẽ không còn.

Muối trắng hoặc baking soda

Một trong những nguyên nhân khiến nhà vệ sinh có mùi hôi đó chính là các cặn bẩn, chất thải bám trong đường ống thoát nước không được làm sạch. Để giải quyết vấn đề này, bạn hãy hòa muối trắng với nước nóng rồi đổ từ từ xuống cống.

Nước nóng và muối sẽ cuốn trôi các chất bẩn, diệt vi khuẩn và loại bỏ mùi hôi.

Nếu có sẵn baking soda, bạn có thể sử dụng nguyên liệu này để thay thế muối. Kết hợp baking soda, giấm và nước nóng là một lựa chọn tốt, an toàn lại tiết kiệm để giải quyết vấn đề mùi hôi trong nhà vệ sinh.

Thực hiện việc này thường xuyên sẽ giúp cống thoát nước và bồn cầu không bị đóng cặn bẩn, mùi hôi khó chịu cũng không còn.

Dầu gió

Dầu gió thường được sử dụng để xoa bóp, giảm đau, giải cảm, trị ngứa do côn trùng cắn... Ngoài ra, dầu gió còn có khả năng khử mùi hôi trong nhà vệ sinh rất hiệu quả. Bạn chỉ cần một lọ dầu gió nhỏ, mở nắp và để trong góc nhà vệ sinh. Mùi hôi sẽ không còn. Một lọ dầu gió nhó có thể giúp bạn khử mùi nhà vệ sinh 2-3 tháng.

Lá dứa

Lá dứa (còn gọi là lá nếp) có mùi thơm tự nhiên. Ngoài việc dùng để pha trà, làm bánh, đồ xôi... bạn có thể dùng nó để khử mùi hôi trong nhà. Bất cứ chỗ nào bạn thấy có mùi khó chịu, hãy đặt một bó lá dứa vào đó. Mùi lá dứa tự nhiên sẽ giúp loại bỏ các mùi hôi, ẩm mốc.

Sả

Tương tự như lá dứa, sả cũng giúp khử mùi nhà vệ sinh một cách hiệu quả. Bạn chỉ cần đặt một bó sả vào góc nhà vệ sinh là được. Mùi sả còn giúp đuổi muỗi rất tốt.

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