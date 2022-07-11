Pha loãng một ít đường trắng cùng bột giặt, phương pháp loại bỏ hoàn toàn muỗi, gián giúp gia đình tiết kiệm khối tiền tại nhà

Ngày hè thường là thời điểm dễ xuất hiện muỗi và côn trùng dẫn đến bệnh sốt xuất hiện, thời gian gần đây, nhiều ca mắc bệnh sốt xuất hiện ở trẻ em và cả người lớn, do đó đây được xem là một nỗi lo cần phòng tránh. Đường trắng và bột giặt vốn là 2 nguyên liệu quen thuộc, dễ tìm kiếm trong mỗi gia đình. Khi kết hợp, hai nguyên liệu này có hiệu quả diệt sạch côn trùng muỗi, gián và giúp đồ dùng trong nhà sạch hơn.

2 thìa bột giặt

1 lượng nước vừa đủ

1 chén đựng

Cách thực hiện:

2 nguyên liệu bột giặt và đường có tỷ lệ bằng nhau, bạn cho chung vào chén nước, sau đó khuấy đều cho tan. Lượng nước được khuyến khích ở mức vừa phải và có thể tăng thêm lượng bột giặt + đường tùy thể tích của chén đựng.

Hòa lẫn đường và bột giặt. Ảnh: Internet

Cách sử dụng:

Sau khi có hỗn hợp, bạn để chén nước vào các góc nhà để trừ muỗi và một số côn trùng nhỏ thường xuất hiện ngày hè.

Bạn có thể trộn thêm hỗn hợp cùng gạo với tỷ lệ đặc sệt để diệt gián hiệu quả.

Mùi đường ngọt ngào từ đường và bột giặt khiến các loại côn trùng bị hấp dẫn, chúng dễ sa vào dung dịch, khó thoát khỏi và bị diệt trừ bên trong. Sau khi sử dụng một thời gian, bạn có thể thay hỗn hợp này.

Phương pháp diệt muỗi, gián tại nhà. Ảnh: Internet

Một hiệu quả khác từ hỗn hợp đường và bột giặt cho hay bạn dễ dàng làm sạch vết ố vàng trên khăn, giúp khăn hay các quần áo trắng sạch hơn mà không tốn kém. Đây còn được xem là phương pháp tẩy trắng đồ dùng hiệu quả.

Một số cách diệt muỗi hiệu quả khác bạn có thể tận dụng:

Sử dụng hương tinh dầu. Các loại tinh dầu như: sả, oải hương, dầu tràm có tác dụng diệt khuẩn và khiến muỗi tránh xa.

Sử dụng vỏ cam, quýt phơi khô để diệt muỗi trong nhà. Bạn áp dụng như việc xông hơi tinh dầu, đốt cháy trên bếp xông khiến muỗi không còn bén mảng tới nhà.

Vỏ cam quýt diệt muỗi. Ảnh: Internet

Bạn có thể trồng một số loại cây như: sả, húng quế, bạc hà, các loại cây gia vị này giúp xua đuổi muỗi hiệu quả.

Ngoài ra, bạn nên vệ sinh nhà sạch sẽ, thường xuyên lau dọn đồ dùng, các nơi chứa đồ đạc hay các xô, thùng nước quanh nhà, tránh nước đọng khiến muỗi và côn trùng sản sinh xung quanh.