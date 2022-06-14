Đắp khăn vào quạt điện, mẹo giúp nhà mát lạnh như điều hòa: vừa đỡ tốn điện vừa đuổi muỗi cực kì tiện

Các mẹ có thể xem phương pháp giúp phòng mát lạnh như điều hòa và còn có tác dụng đuổi muỗi sau đây nha:

Dầu gió hoặc tinh dầu tràm, đá, túi đựng hoặc ngăn đông tủ lạnh

Cách thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị một chậu nước đá, trong đó, bạn nhỏ vào trong vài giọt dầu. Bạn ngâm trong khoảng vài phút đến khi chiếc khăn đủ lạnh. Bạn có thể cho vào túi nilong để trong ngăn đá khoảng 20p tiếp theo hoặc có thể sử dụng sớm với cách ngâm nước đá trên.

Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Bạn vắt khô khăn.

Bước 3: Bạn lấy khăn ra ngoài và đắp lên phần trên cánh quạt.

Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Bạn bật quạt và tận hưởng hương mát lành. Tinh dầu hoặc một số hương có thể đuổi muỗi. Lúc này, quạt sẽ mát hơn rất nhiều. Ngày hè, bạn không lo nóng bức chỉ với mẹo này nữa. Hãy áp dụng ngay cho gia đình mình nhé.

Một số cách sử dụng quạt mát và tiết kiệm trong mùa nắng nóng khác

Đặt chậu nước đá lạnh trước quạt

Việc đặt chậu đá trước quạt sẽ tạo được hơi mát rượi và nhanh chóng hơn. Hơi nước từ đá giúp tăng độ ẩm trong không khí, mang lại cho bạn sự dễ chịu, thoải mái. Đồng thời cũng giúp quạt giảm nhiệt tốt hơn so với bình thường.

Ảnh minh họa: Internet

Đặt quạt ở cửa sổ vào đêm

Với thời điểm quá nóng, bạn có thể tận dụng nhiệt độ ngoài trời vào ban đêm bằng cách gắn chiếc quạt trước cửa sổ đang mở. Bạn có thể tìm các loại quạt gắn cửa hoặc tìm cách cố định những loại quạt sẵn có ở nhà để có thể tận dụng khí trời luân chuyển vào phòng giúp bạn mát hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Đóng kín cửa trong ngày

Nếu nhiệt độ ngoài trời quá nóng, tốt hơn bạn nên đóng cửa và buông rèm để giúp căn phòng giảm nhiệt tác động. Đồng thời, cũng giúp bạn bớt khó chịu vì nhiệt độ bên ngoài gay gắt. Cách này sẽ ngăn chặn bớt nhiệt nóng tràn vào bên trong phòng. Bạn có thể lắp thêm quạt trần và quạt gắn cửa sổ, dòng đối lưu đưa khí nóng ra ngoài, khí mát vào trong phòng.