Cắt băng dính bằng hai ngón tay nhanh hơn dùng kéo, mẹo xử lý tích tắc khiến triệu người ngưỡng mộ

Mẹo vặt trong bếp 13/06/2022 11:52

Mẹo sử dụng băng dính bằng tay là vô cùng cần thiết đối với nhiều người. Không cần phải dùng đến kéo, bạn vẫn có thể cắt băng dính bằng hai tay dễ dàng.

Mẹo hay: Chỉ 2 ngón tay đã có thể cắt rời băng dính

Phương pháp cắt băng dính: dùng ngón trỏ không cần dùng kéo

Khi xử lý băng keo dính dán thùng, giấy hay để cột gọn các vật, bạn chỉ cần dùng 1 ngón tay trỏ. Phương pháp này cực kì hữu ích khi bạn đóng các thùng giấy, thùng xốp.

Bạn chỉ cần đặt ngón tay cái vào giữa cuộn băng phía trên ngón trỏ. Sau khi bạn xác định điểm dừng cuối cùng đủ để đóng thùng, bạn kéo mạnh xuống là băng bị ngắt kết nối và dễ rời ra ngay. Bạn có thể xem hình minh họa phía dưới nhé.

Cắt băng dính bằng hai ngón tay nhanh hơn dùng kéo, mẹo xử lý tích tắc khiến triệu người ngưỡng mộ - Ảnh 1
Cắt băng dính bằng hai ngón tay nhanh hơn dùng kéo, mẹo xử lý tích tắc khiến triệu người ngưỡng mộ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phương pháp cắt băng dính bằng hai ngón tay: Gấp đôi băng keo

Gấp đôi cuộn băng lại như thế này, sau đó chỉ cần kéo nhẹ xuống là băng sẽ bị đứt, thiết thực lắm phải không?

Nhanh và tiện hơn bao giờ hết, việc bạn chỉ cần gập đôi để tách băng dính ra khỏi cuộc sẽ thật đơn giản.

Bạn thực hiện như sau: Gấp băng dính tại giao điểm nơi cần cắt, thực hiện kéo nhẹ xuống băng keo sẽ tự đứt. Các cách trên vô cùng dễ dàng để bạn không cần dùng kéo hay đôi khi phụ thuộc vào răng cắn của chúng ta.

 

Cắt băng dính bằng hai ngón tay nhanh hơn dùng kéo, mẹo xử lý tích tắc khiến triệu người ngưỡng mộ - Ảnh 3
Cắt băng dính bằng hai ngón tay nhanh hơn dùng kéo, mẹo xử lý tích tắc khiến triệu người ngưỡng mộ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tự chế tạo kéo bằng dây nhựa

Ngoài ra, bạn có thể dùng dây để cắt rời băng keo mà không phải dùng kéo. Bạn có thể mua sợi dây rút thường dùng trong việc cột dây điện hay một số đồ dùng. Bạn sẽ vòng dây rút quanh cuộc keo sao cho nó vừa vặn, không quá chật cũng không quá rộng. Sau khi đã vòng tới, bạn sẽ dùng kéo cắt chéo vừa phải sao cho còn một đầu nhỏ của đoạn dây nhựa. Khi kéo băng dính thùng, bạn sẽ giữ sợi dây nhựa để cắt rời băng keo dễ dàng.

Cắt băng dính bằng hai ngón tay nhanh hơn dùng kéo, mẹo xử lý tích tắc khiến triệu người ngưỡng mộ - Ảnh 5
Cắt băng dính bằng hai ngón tay nhanh hơn dùng kéo, mẹo xử lý tích tắc khiến triệu người ngưỡng mộ - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Làm băng keo hai mặt từ băng dính

Bạn có thể làm băng keo hai mặt từ băng dính bằng một chiếc đũa. Điều này giúp bạn có thể dính các vật dụng dễ dàng. Cách làm như sau:

Bạn xé một đoạn nhỏ vừa với diện tích băng keo cần dán, cắt đứt đoạn trên.

Sau khi cắt rời, bạn cho đũa vào mặt sau của cuộn băng dính đã xé, quấn băng dính quanh đũa khoảng hai lượt nhưng chỉ quấn lỏng. Sau khi quấn xong, bạn dùng kéo cắt bỏ phần băng dính thừa (nếu còn dư).

Cắt băng dính bằng hai ngón tay nhanh hơn dùng kéo, mẹo xử lý tích tắc khiến triệu người ngưỡng mộ - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Lấy băng keo ra khỏi đũa. Vậy là bạn đã có băng keo hai mặt làm từ băng dính trong suốt để sử dụng rồi.

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