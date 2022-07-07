Mẹo khắc phục máy giặt quay yếu để kịp thời ngăn chặn những hư hỏng nghiêm trọng khác

Kiến thức hay 07/07/2022 07:23

Nếu máy giặt nhà bạn đang bị quay yếu hãy khắc phục ngay bằng những mẹo dưới đây để kịp thời ngăn chặn những hư hỏng nghiêm trọng khác.

Nguyên nhân khiến máy giặt quay yếu:

Mẹo khắc phục máy giặt quay yếu để kịp thời ngăn chặn những hư hỏng nghiêm trọng khác - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 Khối lượng quần áo quá tải

Hãy khoan đổ lỗi cho kỹ thuật, điều đầu tiên nếu thấy máy giặt quay yếu bạn cần kiểm tra khối lượng quần áo cho vào lồng giặt có bị quá tải hay không? Mỗi loại máy giặt sẽ có mức cân nặng khác nhau. Trong trường hợp bạn cho lượng quần áo vượt quá tải tọng của máy lồng giặt sẽ không thể quay như bình thường. Thậm chí, còn có khả nắng bị kẹt và hỏng hóc, quần áo cũng không được làm sạch.

Lồng giặt bám nhiều cặn bẩn

Đây cũng là nguyên nhân khá phổ biến khiến lồng giặt quay yếu. Bởi quá nhiều cặn bẩn, xơ vải bám vào lồng giặt. Sau một thời gian dài sử dụng, bạn không vệ sinh lồng giặt khiến chất lượng quay của máy giảm sút đáng kể. Từ đó, máy giặt quay yếu và làm tăng khả năng hỏng hóc những bộ phận liên quan.

Dây cu-roa máy giặt bị hỏng

Đây là bộ phận giúp máy giặt quay đều trong quá trình giặt quần áo. Nếu thấy lồng giặt quay yếu hoặc không quay có khả năng cao dây curoa bị hư hỏng bởi dây đã cũ hoặc chất lượng dây không đảm bảo.

Dưới đây là cách khắc phục:

Mẹo khắc phục máy giặt quay yếu để kịp thời ngăn chặn những hư hỏng nghiêm trọng khác - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cho lượng quần áo vừa đủ vào máy giặt

Để máy giặt hoạt động bền lâu, không quay yếu thì bạn không nên cho quá nhiều quần áo vào cùng 1 lần giặt. Hãy phân loại trang phục của bạn theo từng nhóm nhỏ. Ví dụ: quần áo trắng, quần áo lông, quần áo đi làm, mặc nhà,....Việc chia nhỏ quần áo không chỉ giúp quần áo được sạch thơm mà còn giúp lồng giặt không gặp phải các vấn đề như bị tắc nghẽn, quay yếu,...

Kiểm tra các linh kiện máy giặt thường xuyên

Bất kỳ đồ dùng điện tử nào cũng cần được kiểm tra định kỳ, máy giặt cũng không là ngoại lệ! Việc làm này giúp kéo dài tuổi thọ cho các món đồ cũng như kịp thời phát hiện và sửa chữa các linh kiện điện tử. Khoảng 6 tháng đến 1 năm, bạn hãy tự kiểm tra hoặc gọi thợ có tay nghề chuyên môn và đồ nghề chuyên dụng nhằm đảm bảo an toàn và xử lý nhanh chóng hơn.

Vệ sinh lồng giặt định kỳ

Vệ sinh lồng giặt định kỳ không chỉ giúp máy hoạt động trơn tru hơn mà còn loại bỏ những cặn bẩn hay yếu tố gây hại đến thiết bị giặt giũ của gia đình bạn. Hầu hết các máy giặt hiện nay đều đã tích hợp chức năng vệ sinh lồng giặt chỉ với một vài thao tác cơ bản dễ dàng.

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