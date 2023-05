Năm lý do tại sao bạn nên bao gồm chanh trong chế độ ăn uống của bạn

Chanh chứa vitamin C, chất xơ và các chất dinh dưỡng khác được chứng minh là có tác dụng bảo vệ và hỗ trợ hoạt động của hệ thống. Dưới đây là 5 lợi ích sức khỏe mà bạn có thể mong đợi khi thêm chanh vào chế độ ăn uống của mình.

Nếu thành thật với chính mình, chúng ta sẽ thừa nhận rằng trong thế giới có nhịp độ nhanh ngày nay, thói quen ăn uống kém của chúng ta là nguyên nhân khiến bệnh tim mạch ngày càng gia tăng. Thực phẩm tiện lợi thường thiếu giá trị dinh dưỡng mà cơ thể chúng ta cần để duy trì sức khỏe. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng bổ sung vitamin C, chất xơ và các hợp chất thực vật, tất cả đều được tìm thấy trong một chế độ ăn uống cân bằng lành mạnh, làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và giảm tổng lượng cholesterol có thể dẫn đến hình thành mảng bám trong động mạch của bạn.

Duy trì chỉ số khối lượng cơ thể khỏe mạnh

Chúng ta thường thấy hoặc nghe nói về những người đang thực hiện một chế độ giảm cân, họ uống một lượng lớn nước chanh và nước lọc. Họ nói rằng nó thực sự hỗ trợ họ trong việc giảm cân, nhưng các nhà nghiên cứu không bị thuyết phục. Chất xơ hòa tan pectin được biết là có khả năng trương nở trong dạ dày khiến bạn cảm thấy no, nhưng chanh nguyên quả không thường được sử dụng khi làm đồ uống này. Do đó, sử dụng cùi chanh sẽ có lợi hơn nhiều. Khi bạn tăng lượng nước uống vào, cơ thể sẽ đốt cháy nhiều calo hơn, đó là lý do khiến cân nặng càng giảm. Dù thế nào đi nữa, một ly nước chanh lạnh sảng khoái chỉ có thể là một điều tốt.

Giữ cho thận của bạn không bị sỏi

Thận của bạn lấy chất thải ra khỏi cơ thể và cần phải khỏe mạnh để thực hiện chức năng này. Thêm chanh vào chế độ ăn uống của bạn có thể làm giảm nguy cơ phát triển sỏi thận. Axit citric ngăn chặn sự tích tụ của các chất thải kết tinh và hình thành những viên sỏi gây đau đớn này, bằng cách tăng thể tích nước tiểu và độ PH của nó. Uống khoảng 125ml nước chanh mỗi ngày có thể chống lại sự hình thành sỏi. Uống nước này hàng ngày cũng có thể ngăn ngừa các đợt tái phát hoặc sỏi thận mãn tính.

Hỗ trợ hấp thụ sắt

Các tế bào hồng cầu của bạn mang oxy đến mọi bộ phận của cơ thể bạn. Những tế bào này cần sắt. Nếu số lượng tế bào hồng cầu của bạn thấp, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi trong số các vấn đề sức khỏe khác. Ruột của chúng ta hấp thụ sắt từ các sản phẩm thịt một cách dễ dàng, nhưng không phải từ thực phẩm có nguồn gốc thực vật. Đây là nơi mà chanh có thể giúp ích. Axit citric và vitamin C từ chanh giúp cơ thể hấp thụ sắt. Tiêu thụ đủ chất dinh dưỡng từ chanh đảm bảo bạn đang nhận được đầy đủ lợi ích từ tất cả các loại thực phẩm giàu chất sắt mà bạn tiêu thụ.

Nguồn C dồi dào

Một số nhà khoa học đã tìm thấy trong các nghiên cứu trên động vật rằng trái cây họ cam quýt làm giảm sự phát triển của tế bào ung thư, có nghĩa là chanh, cùng với tất cả các lợi ích sức khỏe tích cực khác mà chúng mang lại, có thể cũng có lợi như một loại thuốc dự phòng chống lại sự phát triển bất thường của tế bào. Vì vậy, hãy để dành những hạt chanh sau khi bạn đã sử dụng! Bạn có thể trồng và phát triển nguồn cung cấp chanh ngon ngọt cho riêng mình. Ngay cả khi bạn không phải là người hâm mộ lớn nhất của loại trái cây có múi và có vị chua này, có rất nhiều cách để kết hợp nó vào chế độ ăn uống của bạn.