Các sản phẩm thay thế đường tốt nhất trên thị trường

Chọn thực phẩm 25/05/2022 10:25

Rất nhiều người đang cố gắng thực hiện một lối sống lành mạnh hơn và nhu cầu sử dụng đường cũng giảm theo thay vào đó là các lựa chọn khác. Chắc chắn, có rất nhiều lựa chọn thay thế trên thị trường có thể làm ngọt trà hoặc nước trái cây của bạn. Bạn không cần phải lo lắng về các lựa chọn khác vì rất nhiều trong số chúng không có “đặc tính có hại” của đường thông thường.

Rất nhiều người đang cố gắng thực hiện một lối sống lành mạnh hơn và nhu cầu sử dụng đường cũng giảm theo thay vào đó là các lựa chọn khác. Chắc chắn, có rất nhiều lựa chọn thay thế trên thị trường có thể làm ngọt trà hoặc nước trái cây của bạn. Bạn không cần phải lo lắng về các lựa chọn khác vì rất nhiều trong số chúng không có “đặc tính có hại” của đường thông thường. Hầu hết các thành phần trong các lựa chọn thay thế là thành phần nhân tạo với hương vị và cũng có thể không biến đổi gen. Chúng tôi đã biên soạn danh sách một số tùy chọn tốt nhất mà bạn có thể sử dụng, bao gồm:

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Các sản phẩm thay thế đường tốt nhất trên thị trường

Siro cây thùa

Chất làm ngọt cây thùa là một loại siro được hình thành từ chất lỏng chiết xuất từ ​​cây thùa. Cây thùa xanh cũng được sử dụng để làm rượu tequila, một thức uống rất được yêu thích đối với nhiều người. Chắc chắn, siro cây thùa là một loại siro đã qua chế biến, nhưng nó không có lợi cho sức khỏe như nhiều loại thực phẩm chế biến khác. Cây thùa cũng được coi là một loại hương liệu vì nó thường không có nhiều giá trị dinh dưỡng.

Siro cây phong

Sử dụng siro cây phong là một giải pháp thay thế tuyệt vời cho đường vì nó chứa rất nhiều lợi ích và dinh dưỡng. Với mỗi giọt siro cây phong mà bạn tiêu thụ, bạn sẽ đạt được những lợi ích sau và hơn thế nữa:

Kẽm - Đặc tính này giúp tăng cường và bảo vệ hệ thống miễn dịch của bạn chống lại bất kỳ yếu tố ngoại lai nào có thể xâm nhập vào cơ thể bạn.

Canxi - Siro cây phong có nhiều nguyên tố canxi có hiệu quả trong việc xây dựng và củng cố xương của bạn.

Magiê - Bệnh tim là phổ biến, và siro cây phong rất tốt trong việc cung cấp magiê cho cơ thể, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim tiêu cực.

Kali - Kali rất tốt để giảm huyết áp, và siro cây phong cung cấp chất dinh dưỡng này cho cơ thể.

Siro chà là

Quả chà là rất tốt để giúp giảm cân và siro là một chất thay thế hiệu quả cho đường. Nó cũng có những lợi ích giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, điều hòa huyết áp và cũng tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa hiệu quả. Khi bạn tiêu thụ siro chà là, nó cũng làm giảm chứng thiếu máu và không có nhiều “yếu tố làm ngọt” như các loại siro khác.

Siro Yacon

Siro Yacon là một chất xơ hòa tan và có thể lên men có rất nhiều lợi ích cho cơ thể. Loại xi-rô này chứa nhiều chất chống oxy hóa và kali, có khả năng loại bỏ các kháng thể xấu trong cơ thể. Tiêu thụ xi-rô Yacon giúp giảm lượng đường trong máu cũng như giảm nguy cơ táo bón.

Đường Truvia

Đường Truvia chứa các yếu tố làm ngọt và cũng rất tốt để thúc đẩy lượng đường trong máu khỏe mạnh. Truvia cũng là một chất thay thế đường giúp giảm mức huyết áp. Chất tạo ngọt này được làm từ Stevia, có chứa stevioside và rebaudioside, là các yếu tố làm ngọt.

Mật ong

Mật ong có thể được coi là một trong những lựa chọn thay thế tốt nhất cho đường vì nó chứa các chất dinh dưỡng lành mạnh mà cơ thể cần để hoạt động hiệu quả. Khi bạn tiêu thụ mật ong, nó cung cấp các lợi ích cho cơ thể của bạn bao gồm các chất chống oxy hóa để loại bỏ các yếu tố tiêu cực khỏi cơ thể. Mật ong cần thiết trong việc cải thiện mức cholesterol cũng như giảm chất béo trung tính. Ngoài ra, đối với những người bị bệnh tiểu đường, mật ong có thể là một trong những lựa chọn tốt nhất để lựa chọn vì nó không có các yếu tố bổ sung có tác dụng chống lại bệnh tật và cơ thể.

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