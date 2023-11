Nên ăn gì vào buổi sáng để giúp bạn giảm cân

Trứng

Đúng vậy, chỉ cần trứng là một trong những món đầu tiên bạn nên ăn vào buổi sáng để giúp giảm cân. Lý do chính cho điều này là trứng là một nguồn protein tốt mà bạn có thể nhận được từ các nguồn không phải động vật. Protein là thành phần chính cho bữa sáng lý tưởng để giảm cân và cũng là một nguồn cung cấp protein dồi dào. Protein từ trứng có thể giúp xây dựng khối lượng cơ, cũng như khiến bạn cảm thấy no hơn mỗi ngày. Đây là một sự kết hợp mạnh mẽ vì sự gia tăng khối lượng cơ sẽ khiến cơ thể bạn đốt cháy nhiều calo hơn do sự trao đổi chất cao hơn. Điều này xảy ra cho dù bạn đang di chuyển hay chỉ ngồi tại nơi làm việc. Mặt khác, cảm giác no vào sáng sớm sẽ khiến bạn ít muốn ăn vặt hơn trong ngày, thường là giữa các bữa ăn. Vì vậy, nếu bạn nhìn vào nó, một cái gì đó đơn giản như trứng luộc, hoặc chỉ rán một mặt trứng, hoặc trứng bác, sẽ giúp bạn có một khởi đầu tốt để giảm cân vào đầu ngày.