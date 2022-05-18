Có một câu nói trong thế giới sức khỏe và thể dục rằng bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày và điều này càng nổi bật nếu bạn đang cố gắng giảm cân hoặc giữ cân nặng của mình. Tuy nhiên, nhược điểm chính của vấn đề này là không phải tất cả các bữa sáng đều giống nhau. Có một số loại thực phẩm ăn sáng có vẻ vô hại nhưng thực chất lại chứa nhiều chất béo và carbohydrate không cần thiết.

Có một câu nói trong thế giới sức khỏe và thể dục rằng bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày và điều này càng nổi bật nếu bạn đang cố gắng giảm cân hoặc giữ cân nặng của mình. Tuy nhiên, nhược điểm chính của niềm tin này là không phải tất cả các bữa sáng đều giống nhau. Có một số loại thực phẩm ăn sáng có vẻ vô hại nhưng thực chất lại chứa nhiều chất béo và carbohydrate không cần thiết. Ví dụ về những thứ này là sinh tố mua ở cửa hàng, cà phê pha chế ưa thích và bánh nướng xốp hoặc bánh mì vòng. Mặc dù nhiều người ăn những thứ này vào bữa sáng hàng ngày, nhưng họ đang tiếp xúc với quá nhiều đường không cần thiết và nạp vào cơ thể nhiều tinh bột vào đầu ngày. Có nhiều lựa chọn thay thế lành mạnh hơn cho những thứ này, và chúng tôi sẽ giới thiệu một số trong số này cho bạn.



Nên ăn gì vào buổi sáng để giúp bạn giảm cân Trứng Đúng vậy, chỉ cần trứng là một trong những món đầu tiên bạn nên ăn vào buổi sáng để giúp giảm cân. Lý do chính cho điều này là trứng là một nguồn protein tốt mà bạn có thể nhận được từ các nguồn không phải động vật. Protein là thành phần chính cho bữa sáng lý tưởng để giảm cân và cũng là một nguồn cung cấp protein dồi dào. Protein từ trứng có thể giúp xây dựng khối lượng cơ, cũng như khiến bạn cảm thấy no hơn mỗi ngày. Đây là một sự kết hợp mạnh mẽ vì sự gia tăng khối lượng cơ sẽ khiến cơ thể bạn đốt cháy nhiều calo hơn do sự trao đổi chất cao hơn. Điều này xảy ra cho dù bạn đang di chuyển hay chỉ ngồi tại nơi làm việc. Mặt khác, cảm giác no vào sáng sớm sẽ khiến bạn ít muốn ăn vặt hơn trong ngày, thường là giữa các bữa ăn. Vì vậy, nếu bạn nhìn vào nó, một cái gì đó đơn giản như trứng luộc, hoặc chỉ rán một mặt trứng, hoặc trứng bác, sẽ giúp bạn có một khởi đầu tốt để giảm cân vào đầu ngày.

Vitamin và chất dinh dưỡng Bên cạnh protein và chất xơ từ thực phẩm như trứng, quả bơ và bánh mì nguyên cám, bạn cũng sẽ nhận được nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết. Một ví dụ để xem xét sẽ là hai quả trứng chỉ cung cấp 180 calo nhưng chứa 14 gam protein trong chúng. Chúng chứa nhiều vitamin như B12, riboflavin, vitamin A và selen. Những chất dinh dưỡng này kết hợp với nhau trong việc tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn, loại bỏ các tế bào chết trong cơ thể và thậm chí có thể cung cấp cho bạn nhiều năng lượng hơn để hoạt động suốt cả ngày. Và vâng, tất cả những điều này đều có trong các lựa chọn bữa sáng lành mạnh mà chúng tôi đã đề cập.

Vitamin và chất dinh dưỡng Tốt nhất của cả hai mặt Một bữa sáng lành mạnh về mặt dinh dưỡng, vừa bổ dưỡng cho cơ thể vừa làm hài lòng khẩu vị của bạn sẽ là chén thánh của tất cả các bữa ăn sáng. Nói thật với bạn, bạn sẽ không thực sự phải tìm kiếm xa và rộng vì có rất nhiều thực phẩm giàu protein và chất xơ trên thị trường. Một ví dụ điển hình của việc này là kết hợp trứng với quả bơ hoặc cho trứng vào bánh mì nguyên cám. Cả hai sự kết hợp này đều cung cấp cho bạn chất xơ, protein và carbohydrate để có một bữa sáng đầy năng lượng mà hoàn toàn không chứa nhiều đường. Mặc dù vậy, những loại thực phẩm này có hương vị thơm ngon nhưng bạn sẽ không bị cám dỗ để ăn quá nhiều. Điều này là do lượng chất xơ cao làm cho dạ dày của bạn tiêu hóa những thứ này chậm hơn bình thường, mang lại cho bạn cảm giác no lâu hơn trong ngày. Ai nói rằng bạn không thể có một bữa ăn lành mạnh nhưng vẫn hài lòng?

Những món ăn nhẹ và đơn giản cho bữa sáng, vừa ngon miệng lại bổ dưỡng ai mê Không thể phủ nhận rằng cơ thể chúng ta cần nhiên liệu và một bữa ăn nhanh lành mạnh vào buổi sáng thực sự giúp duy trì mức năng lượng. Dưới đây là năm ý tưởng ngon miệng và dễ dàng cho các món ăn sáng đầy đủ năng lượng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nen-an-gi-vao-buoi-sang-de-giup-ban-giam-can-469534.html