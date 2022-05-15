Những món ăn nhẹ và đơn giản cho bữa sáng, vừa ngon miệng lại bổ dưỡng ai mê

Ở đâu đó trong một bộ phim bạn đã xem hoặc một cuốn tiểu thuyết bạn đã đọc, hoặc có thể đó là bà của bạn đã nói: “bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày!” và điều này mô tả hành động phá vỡ sự nhịn ăn của ban đêm ở một thời điểm nào đó vào buổi sáng. Không thể phủ nhận rằng cơ thể chúng ta cần nhiên liệu và một bữa ăn nhanh lành mạnh vào buổi sáng thực sự giúp duy trì mức năng lượng. Dưới đây là năm ý tưởng ngon miệng và dễ dàng cho các món ăn sáng đầy đủ năng lượng.

Được biết đến rộng rãi như sự lựa chọn bữa sáng phá cách của thế hệ Millennials, bơ phết trên bánh mì nướng thực sự là một bữa sáng thực sự tuyệt vời và tốt cho sức khỏe . Trái bơ chứa đầy chất béo lành mạnh và chất dinh dưỡng bao gồm vitamin E và vitamin K, và là một chất bổ sung tuyệt vời cho nhiều món ăn. Đối với bữa sáng, bạn có thể phết một ít lên bánh quy giòn hoặc một lát bánh mì lúa mạch đen hoặc bánh mì làm từ bột mì nguyên cám rất dễ dàng! Chỉ cần nêm với muối và tiêu là bạn đã có thể ăn được! Nếu bạn muốn sáng tạo hơn một chút thì thêm một ít lá rocket hoặc cà chua bi là một cách tuyệt vời để làm tăng thêm vị cho món bánh mì.

Các loại thực phẩm hiện có ngày nay khiến việc chế biến loại thực phẩm đa năng này thậm chí còn dễ dàng hơn so với trước đây và cho dù đó là yến mạch nghiền nấu nhanh hay yến mạch cuộn nguyên hạt, đây đều là một bữa ăn bổ dưỡng. Loại ngũ cốc cực kỳ đơn giản này có thể được biến từ một loại hạt khó ăn, hầu như không phù hợp với nông dân thời Trung cổ, thành một bữa ăn phù hợp cho một vị vua thời hiện đại. Hãy thử thêm một ít bơ đậu phộng, hoặc bất kỳ loại bơ nào, hoặc một số kem thay vì sữa mặc dù kem dừa là tuyệt vời cho những người không thích dùng sữa. Đường là chất tạo ngọt phổ biến nhưng có thể được thay thế bằng xi-rô lá phong hoặc cỏ ngọt và thêm một số loại trái cây yêu thích của bạn sẽ làm cho món cháo đơn giản này trở thành một món ăn tuyệt vời.

Trái cây và một số loại rau

Một số người gọi đó là mốt nhất thời, nhưng đối với những người khác, nước ép là cách họ có thể có một bữa ăn lành mạnh. Trái cây là bữa ăn cung cấp năng lượng tự nhiên và rất đa dạng mà mọi người đều yêu thích. Hãy thử ăn một quả táo vào buổi sáng, rất nhanh, dễ dàng và tất cả những chất xơ đó cũng tốt cho bụng của bạn.

Muesli

Nếu bạn cần thực phẩm giàu chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể thì đó là một bát muesli. Đây là thực phẩm giàu chất xơ và protein dựa trên yến mạch thô kết hợp cùng một số thực phẩm khác để bạn có bữa ăn đa dạng bổ dưỡng.

Món ngon cho bữa sáng

Hạt chia

Nếu bạn cho tất cả các thành phần tuyệt vời mà bạn có thể thêm vào bột yến mạch, thay vào đó hãy chuẩn bị một bát hạt chia để hấp thụ những thành phần đó, bạn sẽ có một bữa sáng mùa hè tuyệt vời. Sự đơn giản của hạt chia sánh ngang với bột yến mạch và giá trị dinh dưỡng của nó cũng thực sự tốt.