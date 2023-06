"quàng thượng" ăn trái cây không? Top 4 loại quả không những bổ dưỡng mà còn rất tốt cho sức khỏe thú cưng

Cam rất giàu vitamin C, rất có lợi cho sức khỏe của cún cưng. Những chú chó lớn tuổi uống thuốc thường dễ bị thiếu vitamin C, thậm chí những chú chó còn nhỏ cũng rất dễ bị thiếu vitamin C vào mùa hè. Vì vậy, bạn có thể cho chó ăn vài quả cam. Nói chung, đối với một con chó trưởng thành nhỏ khoảng 5 kg, tốt nhất chỉ nên ăn không quá 3 quả cam mỗi ngày. Nếu không sẽ dễ gây tiêu chảy. Ngoài ra, trước khi cho ăn, bạn cũng nên nhớ gọt sạch vỏ, tốt nhất là cắt sạch phần mạng cam nối với cùi.

Chó có thể ăn cam, nhưng tốt nhất là chỉ cho chúng quả bên trong chứ không được ăn vỏ. Vỏ cam có thể gây khó khăn cho chó khi tiêu hóa

2. Lê

Lê có độ ẩm cao là loại trái cây lý tưởng để tiêu thụ trong mùa hè. Ngoài việc chứa axit citric và vitamin, nó còn có axit aspartic, có tác dụng làm giảm mệt mỏi và duy trì làn da và nuôi dưỡng mái tóc khỏe mạnh. Điều quan trọng nhất là lê không chứa các thành phần gây hại cho chó (trừ phần lõi và hạt lê) nên bạn có thể yên tâm khi cho lê vào thực đơn hằng ngày của chúng. Lượng lê thích hợp dành cho chó ăn hàng ngày là khoảng 20 gam. Lưu ý, khi cho chó ăn các bạn nhớ gọt bỏ vỏ, lõi lê và tách bỏ hạt rồi thái thành các kích cỡ phù hợp để cún dễ ăn hơn.

3. Quả táo

Táo là loại trái cây tuyệt vời cho chó cưng của bạn. Táo cung cấp nhiều vitamin A, vitamin C, vitamin k và chất xơ. Chất xơ hòa tan trong táo có thể giúp ích cho dạ dày của chó. Đặc biệt thích hợp cho chó thường xuyên bị táo bón. Giống như lê, lượng táo thích hợp mỗi ngày dành cho chó là khoảng 20 gram.

Việc ăn giúp làm sạch răng và mang lại hơi thở thơm mát đồng thời bổ sung vitamin cho chó

Tuy nhiên bạn cần đặc biệt lưu ý: Không được cho chó ăn phần lõi táo, vì trong hạt táo có chứa chất xyanua, nếu tích lũy lâu dài có thể gây hại đến sức khỏe chó.

4. Chuối

Chuối có chứa rất nhiều dinh dưỡng, rất tốt cho sức khỏe của "người bạn lông lá"

Chuối rất giàu chất dinh dưỡng. Không chỉ bổ sung năng lượng mà lượng chất xơ và vitamin nhóm B trong chuối cũng có thể đóng vai trò điều chỉnh tình trạng đường tiêu hóa của chó và cải thiện tình trạng lông và da của chúng. Trong chuối có chứa hàm lượng cholesterol và natri thấp, nhưng vì hàm lượng đường cao nên chuối cần được cho ăn như là một bữa ăn chứ không phải là một phần của chế độ ăn kiêng thông thường của con chó. Ăn quá nhiều chuối sẽ gây chứng khó tiêu, vì vậy bạn nên cho cún ăn với mức độ vừa phải.

Mặc dù, có rất nhiều loại trái cây không nên cho chó ăn, nhưng mà, sau đây tôi sẽ liệt kê một số loại phổ biến thường gặp nhất, bao gồm:

1. Nho

Nho đứng đầu danh sách những loại trái cây mà chó không được ăn

Cả nho và nho khô đều có độc tính cao đối với chó. Cho ăn dù chỉ một ít cũng có thể gây suy thận. Tuy chất độc này vẫn chưa được xác định, nhưng điều này không thay đổi sự thật là nho có thể gây tử vong ở chó. Vì vậy, bạn tốt nhất không nên cho chó ăn nho. Ngoài ra bạn cũng nên đặt nho ở nơi mà chó không thể nhìn thấy được.

2. Quả sung

Fucosin trong quả sung là một thành phần có lợi cho hoạt động của đường ruột con người, nhưng nó rất mạnh nên gây độc cho chó

Quả sung là một trong những loại trái cây mà chó không thể ăn ngoại trừ một cách điều độ nghiêm ngặt. Lời khuyên là không nên cho ăn nhiều hơn một hoặc hai quả sung tươi mỗi tuần vì hàm lượng chất xơ cao của chúng có thể gây tiêu chảy cho chó.

Ngoài ra, quả sung còn chứa fucosin và ficin gây kích ứng đối với một số loài chó. Các dấu hiệu của phản ứng bao gồm chảy nhiều nước dãi, nôn mửa và tiêu chảy. Tuy nhiên bạn cũng đừng quá hoảng sợ khi cún của bạn chẳng may ăn nhầm quả sung vì thịt quả sung không phải là một chất độc. Đây chỉ là một chất kích thích, vì vậy các triệu chứng này sẽ nhanh chóng qua đi.

3. Quả bơ

Persin – một chất độc có trong bơ, có thể gây độc cho sức khỏe của chó. Các triệu chứng thường bao gồm nôn mửa, tiêu chảy hoặc táo bón. Ngoài ra, hạt của quả bơ cũng là một mối nguy hiểm nghiêm trọng đối với chó và có thể gây ra những vấn đề lớn trong đường tiêu hóa của chúng.

Các triệu chứng của ngộ độc persin ở chó sẽ bao gồm nôn mửa và tiêu chảy. Nếu con chó của bạn vô tình ăn phải quả bơ, hãy liên hệ với bác sĩ thú y để được tư vấn.

Mặc dù việc bổ sung lượng trái cây thích hợp vào thực đơn dinh dưỡng hằng ngày sẽ cung cấp thêm vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa cũng như bổ sung thêm nước cho chó. Tuy nhiên bạn cần lưu ý một điều quan trọng là mặc dù trái cây rất tốt cho sức khỏe của chó, nhưng không phải loại nào cũng vậy. Ngoài việc tham khảo danh sách những loại trái cây mà chó có thể ăn được, bạn cũng cần phải quan sát biểu hiện của chúng sau khi ăn trái cây để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của chúng nữa nhé.

