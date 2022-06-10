Nhưng nấm không thích hợp để hâm nóng sau khi đã để quá lâu, vì protein của nấm rất dễ bị phá hủy bởi các enzyme và vi sinh vật khác, nếu đun lại rồi tiêu thụ sẽ dễ gây khó chịu cho đường tiêu hóa.

Nấm có thể bổ sung cho chúng ta vitamin và các chất dinh dưỡng khác, không chỉ nâng cao thể chất mà còn có tác dụng chống khối u.

Thịt gà và các loại gia cầm khác rất dễ nhiễm vi khuẩn salmonella và trứng cũng như vậy. Điều này có thể là một vấn đề lớn khi hâm nóng lại thịt gà thừa bằng lò vi sóng vì sóng nhiệt sẽ không thể xâm nhập vào toàn bộ thịt gà từ trong ra ngoài. Nên nếu thịt gà bị nhiễm vi khuẩn salmonella mà không được đun nóng đủ sẽ không thể tiêu diệt được hết vi khuẩn và khi ăn sẽ dẫn tới ngộ độc.

Tuy nhiên, nếu bảo quản trong tủ lạnh dưới 24 giờ, hâm nóng lại trên 70 độ để tiêu thụ cũng không sao.

Ảnh minh họa: Internet

Một lý do khác để việc hâm nóng thịt gà thường không được khuyến khích vì nó có mật độ protein cao hơn thịt đỏ - khi được hâm nóng, protein bị phân hủy khác nhau và có thể gây khó chịu cho dạ dày.

Nếu vẫn muốn để lại thịt gà thừa cho lần ăn sau thì sau khi ăn xong, bạn nên đặt ngay phần gà thừa vào tủ lạnh duy trì nhiệt độ từ 40°F (hơn 4 độ C) trở xuống, Bộ Nông nghiệp Mỹ gợi ý. Nên sử dụng thịt gà trong vòng 1-2 ngày, tối đã 3 ngày. Khi hâm nóng cần đảm bảo toàn bộ thịt gà được đun nóng ở nhiệt độ 165°F (hơn 73 độ C) trước khi ăn.

3. Hải sản

Ngày nay, khi mức sống của người dân ngày càng được nâng cao, các món ăn từ hải sản cũng thường xuyên xuất hiện trên bàn ăn của nhiều gia đình Việt. Tuy nhiên, vì giá cả khá cao nên khi không thể ăn hết đồ ăn trong một lần, nhiều người sẽ cảm thấy lãng phí và giữ lại đồ ăn cho ngày hôm sau.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, vì hải sản khi được hâm nóng có thể sẽ xuất hiện các chất phân giải protein, làm giảm giá trị dinh dưỡng cũng như tăng gánh nặng giải độc cho gan, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Vì vậy, bạn cũng không nên hâm lại những món ăn từ hải sản.

4. Trứng

Trứng là một thực phẩm rất bổ dưỡng, nhiều gia đình có thói quen luộc thêm vài quả trứng để ăn sau khi ngủ dậy.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng trứng sau khi chín nếu để trong tủ lạnh sẽ dễ bị vi khuẩn xâm nhập, dù có đun nóng cũng không thể tiêu diệt hết vi khuẩn, vì vậy hãy nấu một lượng trứng vừa đủ ăn, không nên nấu quá nhiều.

5. Khoai tây

Khoai tây là một nguồn giàu vitamin B6, kali và vitamin C nhưng nếu chúng được hâm nóng lại nhiều lần, khoai tây có thể sản xuất Clostridium Botulinum (vi khuẩn gây bệnh Botulism).

Ảnh minh họa: Internet

Ngay cả khi bạn để khoai tây nấu chín ở nhiệt độ phòng, vi khuẩn sẽ chỉ tăng lên. Vì vậy, nếu bạn muốn tránh sự phát triển của vi khuẩn, tốt nhất là giữ chúng trong tủ lạnh hoặc vứt chúng đi nếu không ăn trong vòng 1-2 ngày.