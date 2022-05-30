6 thực phẩm "ăn thoái mái" mà không lo béo bụng, loại thứ 4 đang vào mùa chị em tận dụng ngay nào

Sống khỏe 30/05/2022 06:23

Nhiều chị em phụ nữ luôn mơ ước có thân hình thon thả, mảnh mai không lo béo bụng, nếu biết cách ăn uống thì không khó để đạt được mục tiêu này.

Lý do nằm ở chỗ phụ thuộc vào những gì bạn ăn. Về vấn đề này, trang thông tin ẩm thực và thực phẩm của Mỹ - 'Delish.com' đã giới thiệu 6 loại thực phẩm mà những người có thân hình mảnh mai hầu như ăn hàng ngày.

1. Sô-cô-la

6 thực phẩm 'ăn thoái mái' mà không lo béo bụng, loại thứ 4 đang vào mùa chị em tận dụng ngay nào - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người thường xuyên ăn sô-cô-la sẽ gầy hơn những người không ăn. Có 2 cách giải thích lý do này. Thứ nhất, chuyên gia dinh dưỡng Keri Gans cho biết: “Nếu bạn kiềm chế bản thân quá mức, khả năng cao sau này bạn sẽ ăn quá nhiều đến mức khó kiểm soát. Nếu bạn ăn sô-cô-la, sẽ giúp tăng lượng calo hấp thụ tổng thể, nhưng có thêm tác dụng đặc biệt là ngăn chặn cảm giác thèm ăn.”

Cách giải thích thứ hai từ một giả thuyết khác cho rằng ăn sô-cô-la làm tăng chất dẫn truyền thần kinh serotonin và dopamine có tác dụng làm dịu tâm trạng, do đó làm giảm hành vi tự thoải mái.

2. Bơ hạnh nhân

6 thực phẩm 'ăn thoái mái' mà không lo béo bụng, loại thứ 4 đang vào mùa chị em tận dụng ngay nào - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Các loại hạt thường chứa nhiều protein, chất xơ và chất béo lành mạnh, luôn là loại thực phẩm được ưu tiên hàng đầu. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người ăn lượng nhỏ các loại hạt từ hai lần trở lên trong một tuần ít có nguy cơ tăng cân hơn những người không ăn. Tất nhiên, các loại hạt cũng có calo, nhưng có nghiên cứu chỉ ra rằng lượng calo trong hạt không nhiều, cơ thể có thể hấp thụ khoảng 15% calo.

Nếu bản thân không thích ăn các loại hạt, bạn có thể dùng bơ hạnh nhân để tăng thêm hương vị cho món ăn nhẹ. Bơ hạnh nhân chứa nhiều magiê hơn bơ đậu phộng. Magiê giúp duy trì sự trao đổi chất luôn ở mức khỏe mạnh. Nếu bạn ăn bơ hạnh nhân với ngũ cốc nguyên hạt, sự kết hợp này tạo nên một món ăn nhẹ tuyệt vời cho sức khỏe.

3. Phô mai Cottage

6 thực phẩm 'ăn thoái mái' mà không lo béo bụng, loại thứ 4 đang vào mùa chị em tận dụng ngay nào - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Phô mai không phải là thực phẩm gây no, nhưng nó rất giàu protein và canxi. Phô mai chứa ít natri, rất tốt để ngăn ngừa tình trạng đầy hơi. Phô mai Cottage, là loại phô mai đặc biệt ít chất béo, rất tốt để giảm chất béo cho cơ thể. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người ăn nhiều sản phẩm làm từ sữa giàu canxi sẽ nạp thêm trung bình 150~200 calo mỗi ngày, nhưng vẫn duy trì cân nặng tốt hơn những người ăn ít thực phẩm làm từ sữa.

4. Quả bơ

6 thực phẩm 'ăn thoái mái' mà không lo béo bụng, loại thứ 4 đang vào mùa chị em tận dụng ngay nào - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Đây là một trong những loại trái cây có chứa chất béo lành mạnh ngăn chặn sự thèm ăn. Chất béo này không làm tăng lượng đường trong máu quá cao và giúp bạn no lâu hơn. L-Carnitine - một axit amin có nhiều trong quả bơ, giúp tăng cường sự trao đổi chất. Chuyên gia dinh dưỡng Keri Gans cho biết: “Các nghiên cứu cho thấy những người thường ăn bơ sẽ có chỉ số khối cơ thể thấp hơn và không có mỡ bụng.

5. Trứng

6 thực phẩm 'ăn thoái mái' mà không lo béo bụng, loại thứ 4 đang vào mùa chị em tận dụng ngay nào - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Trứng làm tăng cảm giác no, giảm lượng calo tổng thể. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn thực phẩm giàu protein như trứng vào bữa sáng có thể khiến bạn cảm thấy no hơn, do đó bạn không thèm ăn vặt, những món ăn nhẹ không lành mạnh trong suốt cả ngày.

6. Rau bina

6 thực phẩm 'ăn thoái mái' mà không lo béo bụng, loại thứ 4 đang vào mùa chị em tận dụng ngay nào - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Rau có ít calo hơn bất kỳ loại thực phẩm nào khác. Đặc biệt, rau bina rất giàu chất sắt, giúp tăng cường mức năng lượng và được khuyến nghị trong việc lựa chọn thực phẩm lành mạnh. Sắt cần thiết để cung cấp oxy cho các tế bào trong cơ thể, đốt cháy năng lượng và chất béo. Lượng sắt được khuyến nghị hàng ngày cho phụ nữ là 18mg. Nếu ăn kèm rau bina cùng với món chính giàu protein và các chất dinh dưỡng khác thì có thể hấp thụ lượng sắt trong rau bina khoảng 6mg.

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