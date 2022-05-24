Có phải tất cả thực phẩm chế biến sẵn - đóng hộp đều có hại? 4 loại thực phẩm đóng hộp sau mang lại lợi ích tốt cho sức khoẻ của bạn

Mặt khác, nó chứa nhiều đường và muối nên nếu ăn quá nhiều sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe . Tuy nhiên, cuộc sống ngày càng bộn bề vì công việc nên nhiều người thường chọn mua thực phẩm chế biến sẵn để đỡ tốn thời gian nấu nướng. Thế nhưng, chúng ta cần khôn khéo để lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn tốt và an toàn.

Khi bạn nghĩ đến thực phẩm chế biến sẵn - đóng hộp, những thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu bạn là bánh ngọt, bánh quy, xúc xích và giăm bông... Thực phẩm chế biến sẵn là thực phẩm được chế biến nhân tạo từ nông sản, sản phẩm chăn nuôi, thủy sản, có ưu điểm là dễ bảo quản và nấu nướng.

Có rất nhiều thực phẩm chế biến sẵn giàu chất dinh dưỡng tốt và dễ ăn mà không phải ai cũng biết. Cheatsheet.com, một trang thông tin của Mỹ, đã giới thiệu 4 loại thực phẩm chế biến sẵn tốt cho sức khỏe.

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Một hộp sữa chua Hy Lạp không có chất béo (170 mg) chỉ chứa 100 calo, nhưng chứa tận 19g protein. Protein trong sữa chua Hy Lạp cao gấp đôi so với sữa chua thông thường có chứa siro hoặc trái cây nhiều đường, nhưng lượng đường trong sữa chua Hy Lạp chỉ bằng một nửa so với lượng đường trong sữa chua thông thường.

Vì vậy, sữa chua Hy Lạp rất tốt cho sự phát triển của cơ bắp và làn da trắng mịn. Vì trong sữa chua Hy Lạp có chứa lợi khuẩn (probiotics) nên có tác dụng rất tốt đối với hệ tiêu hóa, chẳng hạn như duy trì sự cân bằng lành mạnh của vi khuẩn trong đường ruột. Sữa chua Hy Lạp cũng chứa nhiều kali và canxi, giúp làm lành nhanh các cơ bị tổn thương sau khi tập luyện.

Bơ đậu phộng

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Bơ đậu phộng chứa nhiều chất béo và calo, nhưng đều có lợi cho sức khỏe tổng thể. Bơ đậu phộng rất giàu chất béo không bão hòa đơn và không bão hòa đa, giúp giảm cholesterol và giảm nguy cơ mắc bệnh tim và tiểu đường loại 2.

Ngoài ra, bơ đậu phộng chứa nhiều protein và chất xơ nên nếu bạn ăn nó như một bữa ăn nhẹ, bạn sẽ cảm thấy no suốt cả ngày, giúp bạn yên tâm kiểm soát cân nặng. Có rất nhiều sản phẩm bơ đậu phộng, vì vậy tốt nhất bạn nên đọc kỹ bảng thành phần thực phẩm và chọn loại có hàm lượng đường và chất bảo quản thấp nhất.

Các loại đậu, ngô đóng hộp

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Thực phẩm đóng hộp có vẻ là một lựa chọn không tốt cho sức khỏe, nhưng đậu đóng hộp lại là một lựa chọn an toàn. Đậu đóng hộp là loại thực phẩm được chế biến sẵn một cách nhanh chóng, dễ dàng và không tốn kém mà vẫn có được chất dinh dưỡng tốt. Người phương Tây thường sử dụng đậu đóng hộp để chế biến các món rau trộn hoặc làm topping cho một số món. Đậu nói chung có tác dụng tốt để tăng cường sức khỏe tim mạch.

Đậu đóng hộp chứa ít chất béo bão hòa và calo nhưng lại giàu chất xơ, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim và tiểu đường. Trong các sản phẩm đậu đóng hộp thường có hàm lượng muối cao, vì vậy hãy chọn sản phẩm có hàm lượng muối càng thấp càng tốt hoặc rửa sạch qua trước khi nấu.

Cá ngừ, cá hồi đóng hộp

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Cũng giống như cá ngừ tươi và cá hồi tươi có một số lợi ích cho sức khỏe thì cá ngừ và cá hồi đã qua chế biến hoặc đóng hộp cũng có những lợi ích riêng. Đầu tiên, giá thành phải chăng, xương trong cá mềm hơn trong quá trình chế biến, vì vậy bạn có thể ăn cả xương giúp hấp thụ thêm canxi. Axit béo omega-3 có thể được tìm thấy cả trong cá tươi sống và đóng hộp, đặc biệt cá ngừ đóng hộp cũng chứa protein.