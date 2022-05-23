Thực phẩm đứng đầu trong danh sách các loại thực phẩm ăn kiếng tốt nhất dành cho phụ nữ trưởng thành là gì?

Hầu hết chị em phụ nữ đều đã trải qua ít nhất một lần ăn kiêng giảm cân. Vậy món ăn nào mọi người thường lựa chọn đầu tiên để đạt hiệu quả cao trong quá trình giảm cân.

Các nhà nghiên cứu trong suốt 3 năm cho biết rằng cứ 2 trong số 3 phụ nữ trưởng thành sẽ có kinh nghiệm kiểm soát cân nặng (ăn kiêng). Thực phẩm được sử dụng nhiều nhất để kiểm soát cân nặng là salad (món rau trộn), ức gà, sữa ít béo và sữa đậu nành. Ảnh minh họa Theo Diễn đàn Truyền thông Thực phẩm Hàn Quốc (KOFRUM), một nhóm nghiên cứu do Giáo sư Bae Moon-kyung thuộc Khoa Thực phẩm và Dinh dưỡng tại Đại học Quốc gia Chungbuk, Hàn Quốc thành lập đã khảo sát 634 phụ nữ trưởng thành sống ở khu vực Chungcheong về kinh nghiệm ăn kiêng của họ.

Giáo sư Bae đặt ra câu hỏi liệu phụ nữ trưởng thành có béo phì hay không dựa trên chỉ số khối cơ thể (BMI) thì dựa trên kết quả nhóm nghiên cứu ghi nhận được có 40% trong số những người phụ nữ đó bị béo phì hoặc thừa cân, tỷ lệ phụ nữ có cân nặng bình thường cao hơn một nửa (53,3%). Ảnh minh họa Trong ba năm qua, tỷ lệ phụ nữ trưởng thành có kinh nghiệm trong việc ăn kiêng là 68,6%. Trong đó, 57,6% người đã từng ăn thực phẩm kiểm soát cân nặng. Thậm chí, tỷ lệ có kinh nghiệm ăn kiêng của phụ nữ nhẹ cân và phụ nữ có cân nặng bình thường cũng đạt lần lượt là 35,4% và 56,2%.

Ảnh minh họa Thực phẩm ăn kiêng được sử dụng thường xuyên nhất là salad chiếm 75,9%. Theo sau đó là ức gà (57,0%), sữa ít béo và sữa đậu nành (55,1%), trà giảm cân (44,7%), thực phẩm chức năng protein (32,6%), ngũ cốc ít calo (30,1 %), thực phẩm cung cấp năng lượng dạng thanh (23,3)%) và konjac - khoai nưa (20,8%) cũng thường được sử dụng cho mục đích ăn kiêng. Ảnh minh họa 31,1% phụ nữ trưởng thành đã mua và ăn thực phẩm chức năng để giảm mỡ trong cơ thể. Chiết xuất Garcinia cambogia (39,1%) là thành phần phổ biến nhất của thực phẩm chức năng giảm mỡ toàn thân. Tiếp theo là chiết xuất trà xanh (14,2%), chiết xuất cissus (11,7%), chiết xuất hỗn hợp rong biển (7,1%) và tía tô đất (4,1%).

Kết quả của nghiên cứu này đã được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Dinh dưỡng Cộng đồng Hàn Quốc số mới nhất.

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