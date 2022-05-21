Loại quả "đặc biệt" này làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở phụ nữ sau mãn kinh

Sống khỏe 21/05/2022 11:11

Nghiên cứu mới cho biết quả việt quất có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở phụ nữ sau mãn kinh.

Các nhà nghiên cứu của Đại học bang Colorado đã tiến hành một nghiên cứu trên 43 phụ nữ sau mãn kinh từ 45-65 tuổi bị cao huyết áp giai đoạn 1 để điều tra mối liên quan giữa việc ăn việt quất và bệnh tim mạch ở phụ nữ sau mãn kinh.

Loại quả 'đặc biệt' này làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở phụ nữ sau mãn kinh - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Kết quả cho thấy rằng tiêu thụ 22g quả việt quất được đông lạnh (tương đương với khoảng 1 cốc quả việt quất tươi) với nước hàng ngày trong suốt 12 tuần đã cải thiện chức năng của niêm mạc mạch máu. Bệnh nhân mắc các bệnh tim mạch như cao huyết áp dễ bị tổn thương niêm mạc mạch máu.

Loại quả 'đặc biệt' này làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở phụ nữ sau mãn kinh - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Sở dĩ quả việt quất được chứng minh có tác dụng cải thiện bệnh tim mạch là do trong quả việt quất có chứa thành phần polyphenol. Polyphenol trong việt quất làm giảm stress oxy hóa và cải thiện chức năng của cơ quan sinh dục. Ngược lại, stress oxy hóa kích thích làm rối loạn chức năng nội mạc tử cung và gây nên bệnh tim bằng cách làm tổn thương các tế bào và mô.

Loại quả 'đặc biệt' này làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở phụ nữ sau mãn kinh - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Tác giả cuộc nghiên cứu - Johnson cho biết: “Chúng tôi tìm thấy những bằng chứng cho thấy quả việt quất cải thiện chức năng nội mạc tử cung bằng cách giảm stress oxy hóa trong cơ thể. Muốn đạt được kết quả khả quan này, phụ nữ sau mãn kinh nên ăn việt quất thường xuyên để giúp cải thiện chức năng tim mạch.

Nghiên cứu này đã được trình bày tại hội nghị quốc tế 'Polyphenol and Health' được tổ chức ở London vào tháng 4/2022.

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