Sau khi dùng thuốc hạ huyết áp xuất hiện 'những triệu chứng này', có thể đó là một số tác dụng phụ từ thuốc

Thuốc hạ huyết áp được bào chế từ các thành phần đã được chứng minh là an toàn để dùng trong thời gian dài. Tuy nhiên, ngay cả khi thuốc đã được chứng minh là an toàn, các tác dụng phụ không mong muốn vẫn có thể xảy ra. Nhân kỷ niệm ngày Thế giới phòng chống bệnh cao huyết áp 17/5 vừa qua, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những tác dụng phụ có thể xảy ra khi dùng thuốc điều trị cao huyết áp và cách xử lý.

- Phương pháp ngăn co mạch và dẫn truyền thần kinh làm tăng nhịp tim (phong bế thần kinh giao cảm).

- Phương pháp phong bế kênh canxi trong màng tế bào tim để mở rộng mạch máu (chặn canxi kênh).

- Phương pháp ức chế sản xuất enzym chuyển angiotensin, một hormone co mạch mạnh (ức chế men chuyển).

- Phương pháp ức chế liên kết angiotensin II với các thụ thể để xác nhận mạch máu (ngăn chặn các thụ thể angiotensin II).

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Các tác dụng phụ của thuốc điều trị cao huyết áp tùy thuộc vào cách thức hoạt động của thuốc. Ví dụ, khi dùng thuốc chặn kênh canxi như amlodipin, diltiazem, hoặc verapamil, phù nề hoặc bốc hỏa (nóng trong người) có thể xảy ra thường xuyên. Nếu bạn dùng thuốc ức chế enzym chuyển như 'captopril' và 'enalapril', tác dụng phụ như ho khan có thể xảy ra. Ngoài ra, các tác dụng phụ như khó tiêu, tiêu chảy và đau bụng có thể xảy ra khi dùng thuốc chặn thụ thể angiotensin II như 'losartan', 'valsartan' và 'olmesartan'.

Đi khám ​​bác sĩ nếu gặp bất kỳ tác dụng phụ nào liên tục xảy ra

Nếu các tác dụng phụ xảy ra sau khi dùng thuốc cao huyết áp, đừng hoảng sợ, giữ bình tĩnh và đi khám lại. Bạn không nên ngừng dùng thuốc ngay lập tức chỉ vì bạn có tác dụng phụ. Nếu huyết áp không được kiểm soát đúng cách, nó có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn. Các tác dụng phụ có thể được giải quyết nếu bạn đi khám ​​bác sĩ đầy đủ để điều chỉnh liều lượng của thuốc hoặc thay đổi thành phần khác.

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Tuy nhiên, khi dùng các loại thuốc điều trị cao huyết áp, dù không có tác dụng phụ thì cũng nên đi khám ​​bác sĩ định kỳ. Nên hỏi ý kiến ​​bác sĩ trong khoảng thời gian thích hợp là từ 3-4 tháng sau khi bắt đầu điều trị bệnh cao huyết áp để kiểm tra hiệu quả và tác dụng phụ của thuốc.

Uống thuốc đều đặn và thay đổi lối sống

Vẫn có những giải pháp để làm giảm tác dụng phụ của thuốc, nhưng tốt nhất bạn nên cẩn thận để không khiến tác dụng phụ của thuốc trở nên nặng hơn. Để ngăn ngừa tác dụng phụ khi dùng thuốc cao huyết áp, điều quan trọng là bạn phải uống thuốc đúng giờ. Nếu thời gian dùng thuốc đã qua, bạn nên uống ngay khi nhận ra, nhưng nếu gần đến liều tiếp theo, bạn có thể uống ngay lúc đó. Ngay cả khi bạn bỏ lỡ thời gian, hãy đảm bảo chỉ dùng một liều và đừng tăng liều.

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Ngoài ra, đối với những bệnh nhân bị cao huyết áp cần nhớ rằng việc thay đổi lối sống cũng quan trọng như việc dùng thuốc. Để kiểm soát huyết áp ở mức thích hợp, bạn nên ăn thực phẩm tươi sạch và tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày. Nên duy trì cân nặng phù hợp, cai thuốc lá và rượu bia, tránh căng thẳng. Hình thành thói quen thường xuyên tự kiểm tra đo huyết áp để có thể phòng ngừa sớm và cải thiện tình trạng huyết áp.