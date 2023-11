3 thói quen sinh hoạt hàng ngày chúng ta không để ý tới nhưng 'vô tình' đẩy nhanh quá trình 'lão hóa da mặt'

Hầu hết những người sống ở thời hiện đại đều muốn trông trẻ hơn so với tuổi thực của họ. Những người trên 30 tuổi thậm chí còn nói đùa rằng họ rất vui khi được yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân khi mua rượu hoặc thuốc lá vì trông họ khá trẻ nên người bán cũng có chút hoài nghi.

Ảnh minh họa

Nằm sấp khi ngủ

Có rất nhiều người bị cứng khớp do nằm sấp hoặc nằm nghiêng như một tư thế ngủ. Đó là do mỗi người có một tư thế cố định khi ngủ. Tuy nhiên, việc nằm úp hoặc nằm nghiêng sẽ gây ma sát giữa da mặt và gối, dễ khiến da bị tổn thương. Do đó, nếu lo lắng da mặt bị lão hóa thì tốt nhất nên nằm ngửa lên hoặc ít nhất cũng nên kiểm tra xem da mặt có áp sát quá mức lên gối hay không.