3 thói quen sinh hoạt hàng ngày chúng ta không để ý tới nhưng 'vô tình' đẩy nhanh quá trình 'lão hóa da mặt'

'Lão hoá da mặt' là một trong những nỗi lo sợ lớn nhất của hầu hết chị em phụ nữ, nhưng nếu không để ý đến những thói quen hàng ngày thì khó tránh đối mặt với hiện tượng này.

Hầu hết những người sống ở thời hiện đại đều muốn trông trẻ hơn so với tuổi thực của họ. Những người trên 30 tuổi thậm chí còn nói đùa rằng họ rất vui khi được yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân khi mua rượu hoặc thuốc lá vì trông họ khá trẻ nên người bán cũng có chút hoài nghi. Những người thời hiện đại rất nghiêm túc trong việc 'chống lão hóa', vì vậy hầu hết phụ nữ trên 25 tuổi luôn có một hoặc hai loại mỹ phẩm chống lão hóa. Có một cách khác để ngăn ngừa lão hóa da mặt. Đó là giảm các thói quen đẩy nhanh quá trình lão hóa trong lối sống. Hãy cùng xem qua 3 thói quen sinh hoạt thúc đẩy quá trình lão hóa của khuôn mặt.

Ảnh minh họa Nằm sấp khi ngủ Có rất nhiều người bị cứng khớp do nằm sấp hoặc nằm nghiêng như một tư thế ngủ. Đó là do mỗi người có một tư thế cố định khi ngủ. Tuy nhiên, việc nằm úp hoặc nằm nghiêng sẽ gây ma sát giữa da mặt và gối, dễ khiến da bị tổn thương. Do đó, nếu lo lắng da mặt bị lão hóa thì tốt nhất nên nằm ngửa lên hoặc ít nhất cũng nên kiểm tra xem da mặt có áp sát quá mức lên gối hay không.

Ảnh minh họa Đồ uống có cồn Có thể nói hiện tượng khô da là kẻ thù “truyền kiếp” của da. Chất cồn trong rượu làm tăng tốc độ mất nước trong cơ thể thông qua khả năng lợi tiểu. Ngay cả khi bạn thoa mỹ phẩm dưỡng ẩm, nếu bạn uống quá rượu hoặc bia nhiều mỗi ngày, làn da vẫn có thể bị khô. Ngoài ra, nguy cơ mắc các bệnh khác nhau trên các cơ quan chính như thận, gan và tim sẽ tăng lên. Ảnh minh họa Hút thuốc Thành phần Nicotine trong thuốc lá làm co mạch máu trong cơ thể. Kết quả là lưu lượng máu truyền đến da bị giảm, dẫn đến khô da. Bản thân khói thuốc lá cũng có khả năng gây ra stress oxy hóa, làm lão hóa tế bào khi chúng tiếp xúc với da. Ảnh minh họa

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