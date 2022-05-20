Phụ nữ khó giảm cân hơn đàn ông? Nguyên nhân do đâu vậy?

Theo trang thông tin sức khỏe của Mỹ - 'WebMD', nam giới đốt cháy nhiều calo hơn phụ nữ ngay cả khi họ thực hiện cùng một bài tập vì các mô cơ của nam giới hoạt động nhiều hơn. Nói cách khác, khi lượng calo giảm như nhau thì bên nam sẽ mất nhiều hơn.

Điều này chỉ đúng một phần khi hormone giới tính cũng tạo ra sự khác biệt. Cơ thể phụ nữ có lượng mỡ nhiều hơn đàn ông 11% khi chuẩn bị mang thai. Phụ nữ có tỷ lệ mỡ trong cơ thể cao hơn ngay cả khi họ tiêu thụ ít calo hơn đàn ông. Đây là lý do tại sao phụ nữ không thể được coi là béo phì hơn nam giới chỉ vì họ có tỷ lệ mỡ cơ thể cao khoảng 10%.

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Một điểm khác biệt nữa là vùng tích tụ mỡ khác nhau tùy theo giới tính. Ở nam giới, nó tập trung ở bụng, ngược lại ở phụ nữ, nó cũng tập trung ở lưng, bắp tay và đùi. Vì vậy, chúng ta sẽ thấy rõ ràng bằng mắt thường khi đàn ông ngay lập tức thấy có hiệu quả giảm cân hơn bởi lưng quần trở nên rộng hơn, nhưng phụ nữ thì khó thấy được tình trạng giảm cân này.

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Tuy nhiên điều này chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn. Một kết quả nghiên cứu của Anh lấy đối tượng là những người đàn ông và phụ nữ ít khi tập thể dục cho thấy khi họ bắt đầu thử thách quá trình giảm cân, họ sẽ giảm cân nhanh hơn trong hai tháng đầu tiên. Đặc biệt, phụ nữ giảm cân nhiều hơn gấp đôi và giảm mỡ trong cơ thể gấp ba lần so với đàn ông. Tuy nhiên, sau 6 tháng, mức giảm cân của hai phái sẽ tương tự nhau.

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Tóm lại, giảm cân là quá trình khó khăn đối với cả đàn ông và phụ nữ. Không phân biệt giới tính, chỉ những người biết quản lý chế độ ăn uống và tập thể dục đều đặn mới có thể giảm cân hiệu quả.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phu-nu-kho-giam-can-hon-dan-ong-nguyen-nhan-do-dau-vay-470147.html