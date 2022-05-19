Ăn kiêng nhưng vẫn muốn ăn thực phẩm chứa tinh bột - Loại tinh bột nào tốt cho những người ăn kiêng?

Carbohydrate được biết đến là kẻ thù “không đội trời chung” của chế độ ăn kiêng, nên nhiều người thường tránh chúng. Tuy nhiên, carbohydrate là nguồn năng lượng chính của cơ thể và cần thiết cho hoạt động của não bộ. Ngoài ra, ăn quá ít tinh bột có thể làm tăng nguy cơ tử vong sớm. Hãy học cách ăn carbohydrate lành mạnh theo những cách sau.

Tinh bột kháng cũng có tác động tích cực đến hệ vi sinh vật đường ruột. Theo một nghiên cứu tại Đại học Toronto ở Canada, tinh bột kháng được biết là hoạt động tương tự như chất xơ, giúp giữ cho hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh. Hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh có các tác dụng giảm viêm nhiễm trong cơ thể, ngăn ngừa bệnh tim mạch, chống béo phì.

Trong số các loại carbohydrate, tinh bột kháng thuộc loại carbohydrate tốt, có lợi cho sức khỏe như cải thiện tình trạng béo phì. Tinh bột kháng không làm tăng lượng đường trong máu một cách đột ngột, mà sẽ làm tăng lượng đường trong máu từ từ và ít có khả năng gây kháng insulin. Nó thường được kỳ vọng trong việc cải thiện bệnh béo phì và bệnh tiểu đường.

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Tinh bột kháng có nhiều trong khoai tây, khoai lang, bí ngô, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt. Trong số các loại trái cây, chuối có nhiều tinh bột kháng và nếu chuối càng chín vàng thì hàm lượng tinh bột kháng càng giảm, vì vậy nên ăn chuối vừa phải khi chưa chín vàng để tinh bột kháng trong chuối còn hiệu quả cao.

Nếu ăn ít tinh bột dẫn đến ăn nhiều chất béo

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Để giảm cân một cách lành mạnh, cần phải có một 'chế độ ăn uống lành mạnh' kết hợp với tập thể dục đều đặn. Nhưng điều quan trọng là phải tiêu thụ một lượng carbohydrate thích hợp để kiểm soát cân nặng. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn quá ít tinh bột sẽ dẫn đến việc nạp nhiều chất béo.

Chìa khóa của dinh dưỡng là "sự cân bằng", vì vậy nên hấp thụ lượng carbohydrate, chất béo và protein theo một tỷ lệ là phù hợp. Tỷ lệ hấp thụ carbohydrate tối ưu là 55-65%. Tuy nhiên, khi ăn tinh bột, tốt hơn hết bạn nên ăn các loại ‘carbohydrate tốt’ để giúp giảm cân và có lợi cho sức khỏe của bạn.