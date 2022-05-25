7 "lợi ích vàng" của nước chanh giúp chăm sóc da và kiểm soát chế độ ăn uống

Sống khỏe 25/05/2022 09:39

Nước chanh không chỉ là thức uống để giải khát cho những ngày nắng nóng, mà còn nhiều lợi ích khác khiến chúng ta phải bất ngờ.

Chanh là một loại trái cây thuộc họ cam quýt rất giàu vitamin C. Melissa Anne Prest, một chuyên gia dinh dưỡng về thận cho biết: “Nếu bạn thêm 28g nước cốt chanh vào nước uống, bạn có thể hấp thụ được khoảng 13% vitamin C thiết yếu hàng ngày.”

Một trong những lợi ích của nước chanh là nó có thể giúp bạn giữ nước cho cơ thể. Vì hydrat hóa rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể của bạn, vì vậy uống nước chanh là một thói quen tốt giúp đạt được mục tiêu về lượng chất lỏng trong cơ thể. Bạn có thể thêm chanh xanh và chanh vàng, bạc hà và dưa chuột, hoặc quả mọng để nước có vị ngon hơn và tạo thói quen uống nhiều nước.

Tuy nhiên, vì nước chanh có tính axit mạnh nên một số người cần phải cẩn thận nếu có vấn đề về dạ dày. Hiệu quả vượt trội của nước chanh và những lợi ích từ việc uống nước chanh đã được trang thông tin sức khỏe của Mỹ 'Prevention'.com giới thiệu như sau.

1. Ổn định sự thèm ăn

7 'lợi ích vàng' của nước chanh giúp chăm sóc da và kiểm soát chế độ ăn uống - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Nước chanh có chất pectin giúp cân bằng lượng đường trong máu và có sức mạnh kỳ diệu từ quá trình hydrat hóa để ngăn chặn cảm giác thèm ăn. Nếu bạn vẫn còn cảm giác thèm ăn sau khi ăn no, hãy uống một cốc nước ấm với nước cốt của nửa quả chanh và một ít vỏ chanh (lemon zest). Bạn cũng có thể thêm mật ong để có vị ngọt thanh dễ uống hơn.

2. Tiếp thêm sinh lực

7 'lợi ích vàng' của nước chanh giúp chăm sóc da và kiểm soát chế độ ăn uống - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Vitamin C trong chanh làm tăng khả năng hấp thụ sắt. Tiêu thụ quá ít chất sắt có thể dẫn đến dễ mệt mỏi. Ngoài ra, các vitamin B có trong chanh giúp sản xuất năng lượng. Nếu thêm đá được làm bằng chanh cắt lát vào nước hoặc sinh tố thì có thể tiếp thêm năng lượng.

3. Bảo vệ tế bào

Chanh rất giàu vitamin C. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ và chống lại các tổn thương lên các tế bào. Khi các tế bào bị tổn thương tích tụ theo thời gian, nó có thể trở thành yếu tố gây ra các vấn đề như ung thư và bệnh tim. Uống nước chanh trong khi thực hiện một chế độ ăn nhiều trái cây và rau củ có thể hữu ích cho việc ngăn ngừa bệnh tật.

4. Giúp da trắng sáng, thông thoáng lỗ chân lông

7 'lợi ích vàng' của nước chanh giúp chăm sóc da và kiểm soát chế độ ăn uống - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh có thể giúp giảm nếp nhăn nhỏ và cải thiện vẻ ngoài tổng thể của làn da. Bôi kem chống nắng và ăn rau củ quả có nhiều vitamin C như khoai tây, ớt chuông, dâu tây và trái cây họ cam quýt, có thể giúp chống lại các gốc tự do ảnh hưởng đến da.

5. Ức chế tình trạng đầy hơi

Nước chanh có thể hỗ trợ tiêu hóa và giảm đầy hơi. Duy trì đủ nước trong cơ thể sẽ giúp hỗ trợ nhu động ruột và bài tiết, giúp giảm đầy hơi. Nước chanh là một nguồn cung cấp kali dồi dào. Kali được biết đến là một loại khoáng chất giúp giữ natri ở mức ổn định, giúp làm giảm sưng tấy do các hợp chất muối gây ra.

6. Giúp giảm cân, cung cấp đủ nước

7 'lợi ích vàng' của nước chanh giúp chăm sóc da và kiểm soát chế độ ăn uống - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng cơ thể giữ đủ nước là yếu tố then chốt trong việc giảm cân. Việc cung cấp đủ nước sẽ kích thích quá trình trao đổi chất, tăng hiệu quả tập thể dục và giúp não phản ứng nhanh hơn với cơn đói. Bạn cũng nên uống khoảng 227g nước chanh vào buổi sáng để cung cấp đủ nước cho cơ thể.

7. Giúp ức chế sỏi thận

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chanh ngăn ngừa sự hình thành sỏi bằng cách tăng nồng độ citrate, chất này ức chế sự kết tinh của canxi, nguyên nhân hình thành sỏi. Thông thường, uống 3-4 lít nước mỗi ngày để duy trì sự đủ nước cho cơ thể, giúp ngăn ngừa nguy cơ sỏi thận. Thay vì chỉ uống nước thường có thể gây nhàm chán, uống nước chanh là một giải pháp thay thế hữu ích. Nước chanh có thể giúp bạn đạt được mục tiêu hấp thụ đủ lượng chất lỏng một ngày với tâm trạng sảng khoái nhờ vào sự gia tăng citrate.

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