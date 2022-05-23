4 loại thực phẩm giúp giảm và cải thiện tình trạng viêm khớp dạng thấp

Viêm khớp dạng thấp, một loại bệnh tự miễn dịch, vẫn chưa rõ nguyên nhân gây bệnh. Nó thường đi kèm các triệu chứng viêm và đau mãn tính, các triệu chứng này có thể được giảm nhẹ khi dùng thuốc chống viêm. Ngoài ra, thực phẩm cũng có tác dụng giảm viêm ở một mức độ nào đó. Hãy cùng điểm qua 4 loại thực phẩm này dựa trên dữ liệu từ nhiều trang thông tin sức khỏe .

Axit béo omega-3 được tìm thấy trong cá cũng làm giảm mức độ chất béo trung tính và cholesterol xấu (LDL), là những thành phần chất béo trong máu. Triglyceride và LDL thúc đẩy quá trình viêm trong cơ thể và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Nếu bạn vừa mắc bệnh viêm khớp dạng thấp và bệnh tim, bạn nên duy trì một chế độ ăn uống hợp lý, trong đó phải có cá.

Những người bị viêm khớp dạng thấp có chất cytokine ở mức độ cao trong cơ thể. Chất này làm tăng tình trạng viêm và chất béo không bão hòa như axit béo omega-3 có tác dụng ngăn chặn các chất cytokine.

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Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến nghị nên ăn loại thực phẩm có đặc tính chống viêm mạnh, cụ thể là cá, hai lần một tuần. Nếu bạn không thể ăn cá, bạn có thể thay thế thực phẩm có nguồn gốc thực vật cũng giàu axit béo omega-3 như quả óc chó, đậu nành và dầu hạt cải.

2. Trái cây và rau củ nhiều màu sắc

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Các chuyên gia sức khỏe khuyên rằng chúng ta nên ăn nhiều loại thực phẩm đa dạng màu sắc. Flavonoid và carotenoid là những sắc tố được tìm thấy trong rau và trái cây, có đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ. Chất chống oxy hóa là chất đóng vai trò quan trọng trong việc giảm mức độ viêm nhiễm.

Ngoài ra, vitamin C có nhiều trong rau và trái cây cũng đóng vai trò như một chất chống oxy hóa. Thay vì chỉ ăn một loại trái cây hoặc rau củ có màu đặc trưng, tốt hơn nên ăn nhiều loại thực phẩm đa dạng màu sắc. Quả mọng, cà rốt, cà chua, bí ngô, bông cải xanh và cam là những loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa.

3. Ngũ cốc nguyên hạt

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Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ cho thấy những người ăn ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt và lúa mạch có lượng protein phản ứng C thấp hơn những người không ăn. Protein này có thể tăng lên khi mức độ viêm trong cơ thể tăng lên, vì vậy nó được xem là chỉ số đánh giá hiệu quả của thuốc chống viêm.

Ngũ cốc nguyên hạt chứa selen (một chất chống oxy hóa tốt) giúp giảm mức độ viêm nhiễm. Ăn ngũ cốc nguyên hạt thay vì carbohydrate tinh chế có tác dụng kiểm soát cân nặng. Việc duy trì cân nặng cơ thể bình thường là điều quan trọng để giảm đau khớp.

4. Chế độ ăn Địa Trung Hải

Viêm khớp dạng thấp là một căn bệnh trong đó các tế bào miễn dịch tấn công vào màng bao quanh khớp. Điều này dẫn đến viêm mãn tính, đau và cứng khớp. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chế độ ăn Địa Trung Hải có thể giúp làm giảm các triệu chứng này.

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Một nhóm nghiên cứu ở Anh đã chia 130 phụ nữ bị viêm khớp dạng thấp thành hai nhóm và yêu cầu họ tuân thủ chế độ ăn Địa Trung Hải trong sáu tháng. Kết quả là tình trạng đau khớp được cải thiện ở nhóm tuân theo chế độ ăn Địa Trung Hải có khả quan và tốt hơn so với nhóm duy trì chế độ ăn thông thường. Nhóm nghiên cứu ước tính rằng trái cây, rau củ và chất béo không bão hòa đơn trong dầu ô liu có trong chế độ ăn Địa Trung Hải làm giảm viêm do tác dụng chống oxy hóa.