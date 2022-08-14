Bí kíp "chống chọi" với ngày hè nắng nóng, thử ngay để phòng mát mà không cần dùng đến điều hòa

Để trong phòng mát hơn, bạn hãy đặt một chai nước đá trước quạt để không khí mát lan tỏa khắp nhà. Với cách này, không chỉ giúp nhiệt độ trong phòng mát mẻ mà lại còn vừa tiết kiệm tiền điện.

Đối với vùng khí hậu nóng ẩm, việc lựa chọn những loại vật liệu làm mát, hiệu quả trong việc phản chiếu năng lượng mặt trời thay vì hấp thụ nên được quan tâm.

Ảnh minh họa: Internet

Về mặt phản xạ, tấm lợp bằng kim loại màu trắng có thể phản xạ 66% năng lượng mặt trời. So với các loại vật liệu làm mái khác, tấm lợp kim loại lạnh nhanh hơn vào ban đêm và giữ nhiệt trong thời gian ngắn hơn. Ngoài ra có thể sử dụng ngói bê tông phẳng màu trắng, ngói bằng đất nung hoặc đất sét để lợp mái.

Làm mát ga trải giường

Mẹo nhỏ để ban đêm đi ngủ luôn không bị nóng là hãy làm mát ga trải giường bằng cách gói chúng vào một chiếc túi hút chân không rồi bỏ vào ngăn đá khoảng một tiếng trước khi đi ngủ. Bạn sẽ thấy ga giường mát lạnh hơn cả có điều hòa.

Tắt nguồn nhiệt không cần thiết trong nhà

Một trong những cách làm mát phòng khi không có điều hòa là tránh để không gian phát sinh thêm nhiều nhiệt lượng. Các loại bóng đèn sợi đốt thường sẽ tỏa ra lượng nhiệt lớn. Đèn compact là thiết bị tiết kiệm điện và năng lượng hiệu quả hơn. Do đó, hãy sử dụng bóng đèn compact như là cách làm mát phòng hiệu quả.

Ngoài ra, nên tắt đèn bàn và máy tính khi không sử dụng. Tivi cũng là thiết bị tạo ra nhiệt lượng lớn khiến căn nhà thêm bức bối. Tắt ngay các thiết bị khi không có nhu cầu sử dụng vừa giảm nhiệt lượng trong phòng, vừa tiết kiệm điện.