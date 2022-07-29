Thứ bẩn nhất trong nhà vệ sinh không phải là bồn cầu, bất ngờ lại là thứ chúng ta tiếp xúc trực tiếp hằng ngày

Nhà đẹp 29/07/2022 06:00

Nhiều người vẫn lầm tưởng bồn cầu là thứ bẩn nhất trong nhà vệ sinh, nhưng sự thực lại xếp sau vài cái tên không ngờ tới.

Đã từng có 1 cuộc khảo sát được thực hiện bằng cách quét một loạt các bề mặt trong 3 phòng tắm, phòng vệ sinh gia đình để đánh giá sự hiện diện của các vi khuẩn. Kết quả chả cuộc đánh giá cho thấy, thứ chứa nhiều vi khuẩn nhất không phải là bồn cầu như như nhiều người vẫn nghĩ.

Bàn chải đánh răng

Người ta có thể cho rằng kết quả đáng sợ nhất của cuộc điều tra này chính là bàn chải đánh răng – thứ bạn cho vào miệng mỗi ngày – “ngậm” đầy vi khuẩn. Trên mỗi in2, chiếc bàn chải có thể chứa ít nhất 200.000 vi khuẩn – nhiều hơn cả nắp ngồi bồn cầu.

Thứ bẩn nhất trong nhà vệ sinh không phải là bồn cầu, bất ngờ lại là thứ chúng ta tiếp xúc trực tiếp hằng ngày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo một nghiên cứu trước đó do Đại học Manchester tiến hành, bàn chải đánh răng là nơi ở của vi khuẩn straphylococci và E.coli. Nhưng bạn không cần hốt hoảng bởi vì nó vẫn chứa ít vi khuẩn hơn khoang miệng của bạn. Phần lớn vi trùng tồn tại sẵn trong miệng. Do đó, bạn có thể không bị ốm vì chúng.

Nhưng nếu lo lắng, hãy đảm bảo rằng bạn bảo quản bàn chải đánh răng ở nơi mà chúng sẽ khô nhanh giữa các lần sử dụng và thay thế chúng thường xuyên. Bạn sẽ không bao giờ liếm nắp ngồi bồn cầu. Vậy chẳng có lý do gì lại đưa một chiếc bàn chải đánh răng bẩn thỉu vào miệng.

Bồn rửa mặt

Bồn rửa là bộ phận thường hay sử dụng của nhà tắm, phục vụ cho nhiều nhu cầu sinh hoạt như: rửa mặt, rửa tay, đánh răng,... đều được thực hiện trong bồn. Chính vì nhiều công dụng và tiếp xúc với nhiều chất bẩn, vậy nên bồn rửa cũng chứa bên trong nó rất nhiều chất bẩn và vi khuẩn. Bên cạnh đó, khi bạn đánh răng, chải tóc các vi khuẩn cũng rơi trực tiếp xuống bồn rửa mỗi ngày tích tụ lại nhiều vi khuẩn cứng đầu.

Thứ bẩn nhất trong nhà vệ sinh không phải là bồn cầu, bất ngờ lại là thứ chúng ta tiếp xúc trực tiếp hằng ngày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lời khuyên trong trường hợp này là bạn cần dùng bàn chải, kết hợp với vòi xịt và dung dịch tẩy rửa chà sạch, để đảm bảo vệ sinh cho đồ vật có nguy cơ chứa nhiều mầm bệnh này.

Bồn cầu

Đây có thể xem là thiên đường của các loại vi trùng trong phòng tắm. Nhưng xét về khía cạnh vi khuẩn, thí nghiệm cho thấy mức độ tập trung vi khuẩn khác nhau ở cần giật nước, nắp ngồi và bản thân bồn cầu.

Thứ bẩn nhất trong nhà vệ sinh không phải là bồn cầu, bất ngờ lại là thứ chúng ta tiếp xúc trực tiếp hằng ngày - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Không có gì ngạc nhiên khi sâu bên trong bồn cầu là nơi trú ngụ của 3,2 triệu vi khuẩn trên mỗi inch vuông (1 in2 = 6.4516 cm2). Tuy nhiên, nếu tính số lượng vi khuẩn bạn tiếp xúc trực tiếp, cần giật nước bồn cầu, nắp ngồi bồn cầu chưa hẳn đã giành ngôi vương trong phòng tắm.

Trung bình, nắp ngồi bồn cầu được bao phủ bởi 295 vi khuẩn/in2. Cần giật nước là nhà của khoảng 83 vi khuẩn/in2. Do đó, ghi nhớ rửa tay mỗi lần đi vệ sinh là điều cực kỳ quan trọng.

Top 3 loại rau củ là thủ phạm khiến chị em càng cố giảm cân thì lại càng "phì nhiêu"

Top 3 loại rau củ là thủ phạm khiến chị em càng cố giảm cân thì lại càng "phì nhiêu"

3 loại rau củ gây tăng cân hơn cả thịt cá mà chị em ăn kiêng không hề biết.

Xem thêm
Từ khóa:   3 thứ bẩn nhất trong nhà vệ sinh bảo vệ sức khỏe kiến thức về sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 2 giờ 42 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 3 giờ 42 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 4 giờ 42 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 5 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 5 giờ 42 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 6 giờ 12 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 42 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 7 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa