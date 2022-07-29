Thứ bẩn nhất trong nhà vệ sinh không phải là bồn cầu, bất ngờ lại là thứ chúng ta tiếp xúc trực tiếp hằng ngày

Đã từng có 1 cuộc khảo sát được thực hiện bằng cách quét một loạt các bề mặt trong 3 phòng tắm, phòng vệ sinh gia đình để đánh giá sự hiện diện của các vi khuẩn. Kết quả chả cuộc đánh giá cho thấy, thứ chứa nhiều vi khuẩn nhất không phải là bồn cầu như như nhiều người vẫn nghĩ.

Theo một nghiên cứu trước đó do Đại học Manchester tiến hành, bàn chải đánh răng là nơi ở của vi khuẩn straphylococci và E.coli. Nhưng bạn không cần hốt hoảng bởi vì nó vẫn chứa ít vi khuẩn hơn khoang miệng của bạn. Phần lớn vi trùng tồn tại sẵn trong miệng. Do đó, bạn có thể không bị ốm vì chúng.

Người ta có thể cho rằng kết quả đáng sợ nhất của cuộc điều tra này chính là bàn chải đánh răng – thứ bạn cho vào miệng mỗi ngày – “ngậm” đầy vi khuẩn. Trên mỗi in2, chiếc bàn chải có thể chứa ít nhất 200.000 vi khuẩn – nhiều hơn cả nắp ngồi bồn cầu.

Nhưng nếu lo lắng, hãy đảm bảo rằng bạn bảo quản bàn chải đánh răng ở nơi mà chúng sẽ khô nhanh giữa các lần sử dụng và thay thế chúng thường xuyên. Bạn sẽ không bao giờ liếm nắp ngồi bồn cầu. Vậy chẳng có lý do gì lại đưa một chiếc bàn chải đánh răng bẩn thỉu vào miệng.

Bồn rửa mặt

Bồn rửa là bộ phận thường hay sử dụng của nhà tắm, phục vụ cho nhiều nhu cầu sinh hoạt như: rửa mặt, rửa tay, đánh răng,... đều được thực hiện trong bồn. Chính vì nhiều công dụng và tiếp xúc với nhiều chất bẩn, vậy nên bồn rửa cũng chứa bên trong nó rất nhiều chất bẩn và vi khuẩn. Bên cạnh đó, khi bạn đánh răng, chải tóc các vi khuẩn cũng rơi trực tiếp xuống bồn rửa mỗi ngày tích tụ lại nhiều vi khuẩn cứng đầu.

Ảnh minh họa: Internet

Lời khuyên trong trường hợp này là bạn cần dùng bàn chải, kết hợp với vòi xịt và dung dịch tẩy rửa chà sạch, để đảm bảo vệ sinh cho đồ vật có nguy cơ chứa nhiều mầm bệnh này.

Bồn cầu

Đây có thể xem là thiên đường của các loại vi trùng trong phòng tắm. Nhưng xét về khía cạnh vi khuẩn, thí nghiệm cho thấy mức độ tập trung vi khuẩn khác nhau ở cần giật nước, nắp ngồi và bản thân bồn cầu.

Ảnh minh họa: Internet

Không có gì ngạc nhiên khi sâu bên trong bồn cầu là nơi trú ngụ của 3,2 triệu vi khuẩn trên mỗi inch vuông (1 in2 = 6.4516 cm2). Tuy nhiên, nếu tính số lượng vi khuẩn bạn tiếp xúc trực tiếp, cần giật nước bồn cầu, nắp ngồi bồn cầu chưa hẳn đã giành ngôi vương trong phòng tắm.

Trung bình, nắp ngồi bồn cầu được bao phủ bởi 295 vi khuẩn/in2. Cần giật nước là nhà của khoảng 83 vi khuẩn/in2. Do đó, ghi nhớ rửa tay mỗi lần đi vệ sinh là điều cực kỳ quan trọng.