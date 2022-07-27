Top 3 loại rau củ là thủ phạm khiến chị em càng cố giảm cân thì lại càng "phì nhiêu"

Dưới đây là những loại rau củ bạn nên hạn chế ăn nếu đang muốn giảm cân.

Trái ngược với những gì mọi người tin tưởng, ăn rau cũng có thể khiến bạn tăng cân. Nhiều người khi giảm cân thường có xu hướng ăn nhiều rau củ vì cho rằng rau củ ít calo và không gây tăng cân như ăn thịt. Tuy nhiên có một số loại rau củ có thể khiến bạn tăng cân chẳng kém ăn thịt.

Khoai tây chính là một loại rau củ gây tăng cân hàng đầu. Nguyên nhân là trong thành phần dinh dưỡng của khoai tây rất giàu carbohydrate giàu tinh bột. Chất này sẽ tích trữ chất béo trong cơ thể dưới dạng chất béo dư thừa. Bởi vậy, nếu ăn khoai tây thường xuyên bạn sẽ tăng cân khó kiểm soát khiến cho bạn càng ngày càng béo lên trông thấy.

Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên hạn chế ăn khoai tây, đặc biệt tránh xa những món khoai tây chiên bởi nó vừa ảnh hưởng đến cân nặng lại không tốt cho sức khỏe.

2. Bí ngô

Ảnh minh họa: Internet

Bí ngô có thể khiến bạn tăng cân dễ dàng. Bí ngô là loại rau giàu tinh bột có thể hữu ích cho những người đang cố gắng tăng cân nhưng lại không phù hợp với người đang muốn giảm cân. Tinh bột mà bí ngô tạo ra được chuyển hóa thành glucose, là thành phần chính trong cơ thể để lưu trữ chất béo. Do đó, glucose giúp tăng cân. Bạn có thể ăn bí ngô trong bữa trưa hoặc bữa tối.

3. Ngô

Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người cho rằng ngô có nhiều chất xơ rất tốt cho quá trình tiêu hóa cũng như giảm cân của bạn. Nhưng thực tế lại chứng minh một điều ngược lại, theo các chuyên gia dinh dưỡng, trong ngô có chứa nhiều tinh bột, khi nạp vào cơ thể lượng tinh bột này sẽ tích trữ chất béo và làm thay đổi cân nặng. Chính vì vậy, với những người đang trong giai đoạn giảm cân thì không nên ăn ngô và các món chế biến từ loại thực phẩm này.