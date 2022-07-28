Top những loại cây có tác dụng đuổi muỗi, đặt trong nhà "muỗi chạy không kịp"

Nhà đẹp 28/07/2022 11:25

Trồng cây cũng là một trong những cách ngăn muỗi xâm nhập vào nhà, kham khảo những loại cây dưới đây có chức năng 'không thua kém' thuốc diệt muỗi.

Cây ngũ gia bì

Top những loại cây có tác dụng đuổi muỗi, đặt trong nhà 'muỗi chạy không kịp' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong cuốn Dược điển Việt Nam đã ghi nhận công dụng của cây ngũ gia bì là đuổi muỗi, ruồi, côn trùng của cây ngũ gia bì.

Từ lâu, cây thường được đặt ở trong văn phòng hoặc ngôi nhà có không gian rộng vừa để làm cảnh và mang lại không gian xanh vừa có khả năng đuổi muỗi. Ngoài ra, loại cây này còn có tác dụng chống ô nhiễm không khí, loại bỏ khí độc formaldehyde và giúp điều hòa khí hậu.

Cây tía tô

 

Một lựa chọn khác khi bạn muốn trồng cây chống muỗi trong nhà đó là cây tía tô. Đây là một loại cây thân thảo, mọc hằng năm, đứng thẳng, thân vuông, có rãnh dọc và có lông. Tía tô là một loại thảo mộc thuộc họ Bạc hà, có tính ấm, vị cay, lá và thân có chứa nhiều tinh dầu có mùi cay nồng nên có tác dụng xua đuổi ruồi muỗi, côn trùng rất tốt. 

 

Cây tía tô lớn rất nhanh, khỏe, không cần nhiều nước và có thể trồng trong bóng râm nên phù hợp để bạn trồng trong nhà. Đặc biệt là các căn hộ chung cư, không có vườn rộng thì trồng tía tô là một cách hiệu quả để vừa đuổi muỗi, vừa có rau sạch dùng trong bữa cơm. 

Top những loại cây có tác dụng đuổi muỗi, đặt trong nhà 'muỗi chạy không kịp' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cây oải hương

Oải hương có tác dụng đuổi bọ gậy, ruồi và muỗi. Tinh dầu hoa oải hương bôi lên da có thể tránh muỗi. Hoa có tác dụng làm vô hiệu hóa khả năng tấn công của ruồi, muỗi, làm rối loạn sự tập trung cũng như khả năng định hướng.

Bạn có thể trồng hoa oải hương trong nhà hoặc dùng hoa khô bỏ vào các túi thơm, treo gần cửa, những nơi ẩm thấp mà ruồi, muỗi hay tập trung để xua đuổi chúng một cách hiệu quả.

Top những loại cây có tác dụng đuổi muỗi, đặt trong nhà 'muỗi chạy không kịp' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mùi hương của hoa lan tỏa khắp không gian, mang đến bạn cảm giác sảng khoái, xua đi những căng thẳng sau những giờ học tập và làm việc mệt mỏi.

Cây ngải cứu

 

Cây ngải cứu cũng có tác dụng đuổi muỗi nhất định, có mùi đặc trưng. Tuy không thơm, không hắc nhưng muỗi sẽ thấy khó chịu và có thể chết. Không chỉ riêng muỗi mà 1 số ruồi bọ cũng không thích mùi hương của cây ngải cứu.

Bạn cũng có thể đặt ngải cứu gần cửa ra vào và cửa sổ, muỗi sẽ tránh xa những nơi này.

Trồng cây ngải cứu không có yêu cầu gì lớn, chỉ cần cắm vào đất bình thường nhưng muốn cây sống lâu nên trồng bằng đất dinh dưỡng và tưới nước, bón phân bình thường.

Nếu chậu ngải cứu của bạn quá tốt, bạn có thể tỉa một ít để tráng trứng, hầm gà tần ngải cứu, ngon tuyệt cú mèo.

Cây cải cứu không chỉ giải cứu chúng ta khỏi muỗi mà còn là món ngon bổ dưỡng.

Cây hương thảo

 

Cây hương thảo (hay mê điệt hương) là một loài thực vật có hoa trong họ Hoa môi. Cây hương thảo tỏa mùi hương nồng, thường được nhiều gia đình trồng trong nhà để dùng làm cây đuổi muỗi. Ngoài ra, cây hương thảo còn dùng để trang trí nhà cửa, cải thiện sức khỏe, nấu ăn, đặc biệt hương thảo còn giúp loại bỏ căng thẳng, tăng cường trí nhớ, giúp tinh thần sảng khoái. Tinh dầu của cây kích thích phát triển trí não của con người, giúp con người làm việc tốt hơn, trẻ hoạt bát hơn, học tốt hơn và nhanh thuộc bài hơn.

Top những loại cây có tác dụng đuổi muỗi, đặt trong nhà 'muỗi chạy không kịp' - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

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