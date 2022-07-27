Tủ lạnh áp dụng 6 mẹo này thực phẩm vừa tươi ngon lại tiết kiệm điện

Nhà đẹp 27/07/2022 14:32

Dưới đây là những cách giúp tiết kiệm điện tủ lạnh, gia đình bạn sẽ bớt đi phần nào chi phí điện hằng tháng.

Hạn chế đóng mở cửa tủ

Mở cửa tủ sẽ khiến khi lạnh thoát ra, mở càng lâu thì tủ lạnh càng tốn nhiều điện hơn. Vậy nên bạn không nên mở tủ lạnh quá lâu và nhớ đóng tủ thật sát, tránh để cửa tủ hở khiến máy gặp khí nóng bên ngoài, phải làm lạnh liên tục nhiều lần.

Tủ lạnh áp dụng 6 mẹo này thực phẩm vừa tươi ngon lại tiết kiệm điện - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tủ lạnh cần phải để vào chỗ thông gió, thoáng mát

Bởi vì, nhiệt độ không gian càng cao, nhiệt lượng truyền vào tủ càng nhiều, càng tản nhiệt chậm, điện càng hao nhiều hơn. Cố gắng hạn chế số lần mở cửa tủ lạnh. Mở càng nhiều, lượng điện tổn hao sẽ càng nhiều hơn. Muốn không khí lưu thông xung quanh tủ lạnh và để chống ẩm, bạn có thể kê tủ cách mặt đất hơn 5cm.

Không để đồ ăn dựa sát vào thành trong của tủ

Thường xuyên để thực phẩm tiếp xúc với phía trong cùng của tủ lạnh sẽ làm rau củ dễ bị hỏng, chưa kể là khiến tủ làm lạnh làm việc kém hiệu quả, dẫn đến tốn điện hơn. Hãy chú ý để thực phẩm cách ra một khoảng với phía trong của tủ lạnh.

Điều chỉnh nhiệt độ phù hợp

Trong tủ lạnh cũng có nút điều chỉnh nhiệt độ. Nếu không trữ quá nhiều thực phẩm bạn có thể điều chỉnh mức độ làm lạnh xuống thấp hơn để tiết kiệm điện. Mức dao động nhiệt từ 7-8 độ cho buồng giữ lạnh còn ngăn đông điều chỉnh nhiệt ở mức -18 độ C là vừa đủ.

Tủ lạnh áp dụng 6 mẹo này thực phẩm vừa tươi ngon lại tiết kiệm điện - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không để tủ lạnh quá trống cũng đừng quá đầy

Tủ lạnh đầy thức ăn sẽ làm lạnh nhanh hơn so với tủ lạnh trống. Nếu tủ lạnh bạn không chứa nhiều đồ, hãy để nhiều chai nước vào làm lạnh trong tủ. Như thế tủ lạnh sẽ hoạt động hiệu quả hơn mà lại ít tốn điện năng.

Quá nhiều thực phẩm trong tủ sẽ ngăn chăn sự lưu thông khí lạnh, dẫn đến làm lạnh kém hiệu quả hơn. Cần tránh chèn đồ ăn vào quạt tỏa hơi lạnh của tủ.

Thường xuyên vệ sinh tủ lạnh

Tủ lạnh áp dụng 6 mẹo này thực phẩm vừa tươi ngon lại tiết kiệm điện - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bụi bẩn bám và tích tụ vào bề mặt dàn nóng, dàn lạnh, lưới lọc... làm trở ngại cho việc trao đổi nhiệt, làm máy chậm lạnh. Với lưới lọc bụi, vệ sinh khoảng một tháng/lần. Bạn có thể tự làm, tháo ra và rửa sạch bằng bàn chải và xà bông. Khoang chứa nước do quá trình làm lạnh tạo ra (thường nằm phía đáy, mặt sau của tủ lạnh) cũng cần thường xuyên được đổ đi. Nước này thường có cặn bẩn, thậm chí có cả xác côn trùng trong nhà rơi vào. Nếu để nước quá đầy có thể gây tràn, chập mạch hoặc gây rò điện mà chủ nhân không biết, vì thế hao điện hơn.

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