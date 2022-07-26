Đừng vội bỏ 5 loại nước tưới cây này nếu bạn là người thích trồng vườn

Tận dụng những loại nước này để tưới cây có thể giúp cho vườn của bạn xanh tươi, đừng nên bỏ phí nhé.

Nước trà thừa

Ảnh minh họa: Internet

Dùng nước trà cũ để tưới cây là một trong những kinh nghiệm dân gian được áp dụng từ rất lâu. Nước trà có thể giúp ngăn ngừa các bệnh về nấm để cây phát triển tốt hơn.

Nước trà không chỉ duy trì độ ẩm của đất mà còn chứa các chất như phốt pho, kali... Loại nước này thích hợp cho các loại cây có hoa như hoa dành dành, đỗ quyên, hoa trà, hoa nhài...

Bạn chỉ cần lấy nước trà cũ đem pha với nước sạch theo tỷ lệ 1:10 rồi đem tưới vào gốc cây. Làm đều đặn 2-3 lần/tuần để thấy hiệu quả.

Ngoài ra, phần bã trà cũng có thể tận dụng dể làm phân bón cho cây.

Bia

Nếu bạn có bia không dùng đến, bia hết hạn thì hãy tận dụng để tưới cây. Bia chứa nhiều protein, kết hợp với khí CO2 sẽ tạo ra vi sinh có thể thay thế các loại thuốc trừ sâu.

Dùng 3-4 thìa bia hòa lẫn với 2 lít nước sạch rồi cho vào bình xịt. Dùng nước này để tưới cây hàng ngày.

Nước từ luộc rau củ quả

Khi bạn đun sôi thức ăn như rau, củ, quả. Các chất dinh dưỡng sẽ còn tồn đọng trong nước luộc. Do đó, sau khi để nước nguội giúp cung cấp cho cây của bạn một thức uống ngon. Cây còn nhận được một chút phân bón cần thiết từ các chất dinh dưỡng trong nước.

Không những tiết kiệm được chi phí và nguồn lực, phân bón. Nó còn mang lại cho cây trồng của bạn một quá trình sinh trưởng, phát triển tốt nhất.

Nước vo gạo

Nước vo gạo là nước thải sạch và an toàn, khi dùng để chăm sóc cây sẽ tiết kiệm lại hiệu quả. Ngoài ra dùng nước vo gạo đúng cách còn giúp cây chống chịu được sâu bệnh, phát triển bộ rễ hữu hiệu cho ra nhiều lộc và hoa trái hơn.

Tuy nhiên, không nên lạm dụng quá. Chỉ nên tưới cây nước vo gạo 1 tuần từ 2 – 3 lần để đạt được hiệu quả cao.

Ảnh minh họa: Internet

Nước luộc trứng

Trong vỏ trứng gà và trứng vịt có chứa 95% là Cacbonat canxi. Nên chúng ta cần tận dụng nước luộc trứng để chăm sóc cây xanh của gia đình.

Nước tưới cây từ trứng luộc sẽ cung cấp Canxi cho cây giúp những cây còi cọc phát triển tốt hơn

Lưu ý: Để nước nguội rồi hãy tưới.

Bơ đã cắt dở rất dễ bị thâm: 5 mẹo bảo quản bơ tươi lâu, không thâm đen có thể bạn chưa biết Bơ sau khi cắt rất dễ bị thâm khi tiếp xúc với oxy trong không khí. Dưới đây là một số mẹo giúp làm chậm quá trình này và giữ bơ tươi lâu hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-voi-bo-5-loai-nuoc-tuoi-cay-nay-neu-ban-la-nguoi-thich-trong-vuon-485897.html